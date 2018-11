Resume de l'actualite a 03H00 GMT (02/11)

WASHINGTON - Donald Trump a prôné hier une ligne dure sur l'immigration, annonçant que les Etats-Unis refuseraient l'asile à toute personne entrant sur le territoire américain en dehors des points légaux d'accession au pays et suggérant à l'armée de faire feu sur les migrants en cas d'agression.

A cinq jours des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, cruciales pour le contrôle du Congrès, le président américain a précisé qu'il prendrait un décret en ce sens la semaine prochaine et que les familles de migrants illégaux seraient détenues dans des camps sans être séparées de leurs enfants.

Face aux "caravanes" de migrants venus d'Amérique centrale, Donald Trump a fait appel à l'armée et a annoncé que 15.000 hommes pourraient être déployés à la frontière mexicaine.

"Ils veulent lancer des pierres sur notre armée, notre armée réplique. Nous allons considérer cela, et c'est ce que je leur ai dit, comme si c'était un fusil", a-t-il déclaré.

Donald Trump a décidé de faire de la question migratoire et de l'identité blanche américaine les thèmes centraux des derniers jours de la campagne des élections de mi-mandat, prévues mardi, afin de mobiliser son électorat.

---

WASHINGTON - Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré hier que Washington avait besoin de quelques semaines encore pour disposer de preuves suffisantes pour prendre des sanctions en réponse au meurtre du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier.

Depuis le scandale provoqué par la disparition du journaliste au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul (Turquie), les Etats-Unis ont révoqué les visas d'entrée sur le territoire américain de 21 ressortissants saoudiens.

L'administration américaine "évalue les sanctions à imposer contre les individus ayant pour le moment été identifiés (...) comme impliqués dans ce meurtre", a déclaré Mike Pompeo à la radio KMOX, basée à Saint-Louis dans le Missouri.

Tout en soulignant que les Etats-Unis ne toléraient pas l'assassinat de Jamal Khashoggi, le chef de la diplomatie américaine a rappelé que Washington et Ryad entretenaient d'importantes relations stratégiques. "Nous voulons nous assurer que ces liens demeurent intacts", a-t-il dit.

---

RIO DE JANEIRO - Le président élu brésilien Jair Bolsonaro a confirmé hier vouloir transférer l'ambassade du Brésil en Israël à Jérusalem, l'une de ses promesses de campagne, et imiter ainsi le président américain Donald Trump qui a reconnu en décembre dernier Jérusalem comme capitale d'Israël.

Jair Bolsonaro, issu du Parti social-libéral (PSL, extrême droite), a fait cette annonce lors de sa première conférence de presse formelle depuis sa victoire au second tour du scrutin dimanche dernier. Il a dit aussi s'être mis d'accord avec le juge anticorruption Sergio Moro pour que ce dernier devienne son prochain ministre de la Justice.

"Je félicite mon ami, le président entrant brésilien Jair Bolsonaro, pour son intention de déplacer l'ambassade du Brésil à Jérusalem", a réagi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

---

LONDRES - Les négociateurs de l'Union européenne examinent une nouvelle proposition sur le "filet de sécurité" (backstop) visant à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord après le Brexit, a rapporté hier le Financial Times.

Selon le journal, les négociateurs européens envisagent de créer une exception pour l'Irlande du Nord qui conserverait une union douanière élargie : la province appliquerait la "totalité du code douanier" communautaire et respecterait les règles du marché commun pour les biens et les produits agroalimentaires.

Le principal obstacle à un accord sur le Brexit est lié à la question du rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Londres exclut l'idée de créer une zone frontalière en mer d'Irlande qui séparerait l'Irlande du Nord de la Grande-Bretagne.

Par ailleurs le gouvernement britannique et un responsable de l'Union européenne ont démenti hier les informations du Times selon lesquelles un accord était pratiquement bouclé entre Londres et Bruxelles sur les services financiers.

---

LE CAIRE - La coalition sunnite dirigée par l'Arabie saoudite a mené une offensive contre l'aéroport de la capitale yéménite Sanaa et une base aérienne adjacente d'où les rebelles chiites houthis lancent des missiles et des attaques par drones, a déclaré la nuit dernière le porte-parole de la coalition.

Le trafic aérien et l'acheminement de l'aide humanitaire n'ont pas été affectés, a-t-il précisé à la chaîne Ekhbariya TV.

Selon la chaîne de télévision des Houthis, Al Masirah, plus de 30 frappes aériennes ont été menées contre la base aérienne d'Al-Dulaimi à Sanaa et dans les zones environnantes.

Le mouvement houthi, soutenu par l'Iran, contrôle une grande partie du Yémen, notamment le nord du pays et la capitale Sanaa.

Il contrôle aussi le principal port yéménite, Hodeïda, où la coalition a envoyé des renforts militaires malgré l'appel de Washington et Londres à la cessation des hostilités.

---

MOUNTAIN VIEW, Californie - Plusieurs milliers de salariés et sous-traitants de Google ont organisé hier à la mi-journée des arrêts de travail en Asie, en Europe et en Amérique du Nord afin de protester contre les comportements sexistes, racistes et les abus d'autorité dans les filiales de l'entreprise.

Ces manifestations font suite à un article du New York Times parula semaine dernière selon lequel Google a donné en 2014 à l'ancien vice-président Andy Rubin, créateur du système d'exploitation mobile Android, une indemnité de 90 millions de dollars (78,9 millions d'euros) pour sceller son départ après des accusations de harcèlement sexuel à son encontre.

Rubin a nié les accusations rapportées par le New York Times et contesté le montant annoncé de son indemnité de départ.

Le directeur général de Google, Sundar Pichai, a promis d'améliorer la culture de l'entreprise et de favoriser la diversité du personnel.

---

PARIS - Le Premier ministre français, Edouard Philippe, débute aujourd'hui une visite de trois jours au Vietnam pour contribuer à renforcer des liens économiques particulièrement faibles et une relation culturelle déjà forte.

Ce déplacement, organisé à l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, sera également l'occasion pour lui de se rendre à Dien Bien Phu, lieu de la défaite française de mai 1954 qui entraîna la fin de la guerre d'Indochine.

"D'importants contrats seront signés par les entreprises françaises" lors de cette visite, a annoncé le Medef, qui mènera une délégation d'une cinquantaine d'entreprises.

La France compte multiplier les échanges avec le Vietnam dans les prochaines années "dans tous les domaines", dit-on à Matignon.

---

PARIS - Les trois quarts des Français (78%) soutiennent le mouvement de blocage des routes prévu le 17 novembre contre la hausse des prix des carburants, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour franceinfo et le Figaro diffusé hier.

Selon ce sondage, dans lequel les sympathisants de La République en marche se montrent aussi mécontents, 76% des Français trouvent que l'augmentation des taxes sur le carburant et le fioul domestique est une mauvaise chose et 80% d'entre eux estiment que les hausses des taxes sur les produits pétroliers auront un impact élevé sur leur pouvoir d'achat.