Resume de l'actualite a 03H00 GMT (03/11)

MIAMI - Barack Obama a mis en garde hier, lors d'un meeting en Floride en soutien à des candidats démocrates aux élections de mi-mandat mardi, contre la rhétorique destinée selon lui à répandre la peur, et il a appelé ses concitoyens américains à ne pas céder aux sirènes de la haine et de la division.

De son côté, le président Donald Trump faisait campagne hier en Virginie occidentale et dans l'Indiana, deux Etats qu'il a remportés lors de l'élection présidentielle de novembre 2016.

"Ces élections vont décider si nous poursuivons sur la voie de l'extraordinaire prospérité que nous avons lancée (...), ou si nous laissons les radicaux démocrates saboter l'Amérique et notre avenir", a-t-il dit en Virginie occidentale.

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré hier que les immigrants clandestins qui lanceraient des pierres contre des militaires seraient arrêtés mais que l'armée ne leur tirerait pas dessus, contrairement à ce qu'il avait laissé entendre la veille.

Avant les élections de mi-mandat mardi, le président américain, cherchant à mobiliser son électorat, a durci le ton sur l'immigration, notamment contre la "caravane" de migrants qui cherche à atteindre les Etats-Unis.

---

ANKARA - L'ordre de tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, est venu "des plus hauts niveaux" du gouvernement saoudien, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une tribune publiée hier par le Washington Post.

Le chef de l'Etat dit ne pas croire "une seconde" que le roi Salman d'Arabie ait lui-même ordonné de tuer Jamal Khashoggi, et il s'est abstenu d'accuser directement le prince héritier, Mohamed ben Salman, qui dirige de fait le royaume saoudien.

Jamal Khashoggi, qui vivait en exil aux Etats-Unis, écrivait régulièrement pour le Washington Post des articles très critiques envers Mohamed ben Salman, surnommé "MBS".

Un conseiller d'Erdogan a déclaré la semaine dernière que "MBS" avait "du sang sur les mains" dans l'affaire Khashoggi.

---

PARIS - L'Union européenne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont réaffirmé hier dans une déclaration conjointe leur détermination à poursuivre la mise en oeuvre de l'accord sur le nucléaire iranien et à protéger les acteurs économiques européens après la décision de Washington de rétablir les sanctions contre Téhéran.

Ils soulignent "regretter vivement" le rétablissement des sanctions à compter de lundi à la suite du retrait des Etats-Unis de l'accord de 2015 (JCPOA). Ces sanctions visent notamment les secteurs énergétique - le pétrole au premier chef -, bancaire, la construction navale et le secteur maritime.

WASHINGTON - Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a annoncé hier que Washington exempterait temporairement huit pays de sanctions relatives à l'Iran, ce qui leur permettra de continuer à importer du pétrole iranien en dépit de la mise en oeuvre dès lundi des sanctions américaines contre Téhéran.

Mike Pompeo n'a pas précisé le nom des entités concernées mais a indiqué que l'Union européenne dans son ensemble ne recevrait pas d'exemption. Selon une source proche du dossier, l'Inde, l'Irak et la Corée du Sud figurent sur la liste.

Washington a pour objectif d'arrêter toutes les exportations de pétrole brut iranien.

---

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a déclaré hier que beaucoup de progrès avaient été réalisés dans les négociations commerciales avec la Chine et a prédit que les deux puissances mondiales signeraient un très bon accord.

Auparavant, son conseiller économique Larry Kudlow avait dit que les Etats-Unis et la Chine n'étaient pas proches d'un accord visant à mettre fin à leurs différends commerciaux, et qu'il était moins optimiste qu'auparavant quant à un éventuel accord.

Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devraient se rencontrer en marge du G20 en Argentine à la fin du mois.

---

LE CAIRE - Sept personnes ont été tuées et 14 blessées hier dans un attentat contre un autocar qui se rendait à un monastère copte en Egypte, a annoncé l'archevêque de Minya.

L'attentat, le plus important contre cette minorité chrétienne depuis plus d'un an, a été revendiqué par l'Etat islamique via son agence d'informations, Amaq.

Il a eu lieu pratiquement à l'endroit où 28 chrétiens avaient été tués par des islamistes au printemps 2017.

---

LE CAIRE – Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a lancé hier un appel à l'arrêt des combats au Yémen, quelques heures après que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a mené une offensive contre l'aéroport de la capitale Sanaa et une base aérienne adjacente d'où, selon la coalition, les rebelles chiites houthis lancent des missiles et des attaques par drones.

Selon le porte-parole de la coalition, le trafic aérien et l'acheminement de l'aide humanitaire n'ont pas été affectés.

Cependant le directeur de l'Unicef pour le Moyen-Orient, Geert Cappelaere, a dit pour sa part que des enfants mouraient de faim et de maladie au Yémen alors même que des camions remplis de vivres étaient bloqués dans le port d'Hodeïda.

Le mouvement houthi, soutenu par l'Iran, contrôle une grande partie du Yémen, notamment la capitale Sanaa. Il contrôle aussi Hodeïda, le principal port du pays, où la coalition a envoyé cette semaine des renforts militaires malgré l'appel des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne à la cessation des hostilités.

---

PARIS - Emmanuel Macron s'exprimera demain à 13h00, heure de Paris, à la télévision à l'issue du référendum sur l'indépendance organisé en Nouvelle-Calédonie, collectivité territoriale du Pacifique Sud contrôlée par la France depuis 1853, a indiqué hier l'Elysée.

Vingt ans après la signature de l'accord de Nouméa, les 174.154 électeurs de l'île auront à répondre oui ou non à la question suivante : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante?".

Les derniers sondages donnent une large victoire au camp du "non", crédité de plus de 60% des voix mais les deux camps - indépendantistes et anti-indépendantistes - restent prudents.

---

PARIS - Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron entamera demain à Strasbourg une "itinérance mémorielle" qui le conduira dans l'Est et le Nord, l'occasion également pour le chef de l'Etat de renouer avec le monde rural et d'adresser un message aux territoires après des mois de crispations.

Le chef de l'Etat, qui sera accompagné sur des étapes de certains de ses ministres, traversera deux régions et onze départements en l'espace d'une semaine.

Après Strasbourg, où il assistera demain soir dans la cathédrale à un concert avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, il se rendra lundi à Morhange (Moselle) où 27.000 soldats français ont été tués le 22 août 1914.

---

PARIS - Les principaux responsables des Républicains (LR), dont le chef de file du parti Laurent Wauquiez, se sont prononcés contre l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) envisagée par le gouvernement.

Dans une tribune diffusée hier sur le site du Figaro, ils se disent contre "l'instauration de la PMA sans père", estimant en outre que c'est "une étape vers les mères porteuses et la marchandisation du corps de la femme".

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) s'est prononcé fin septembre, dans un avis rendu mardi sur la prochaine révision de loi de bioéthique, pour cette extension de la PMA, jusqu'ici réservée aux couples hétérosexuels infertiles.