Resume de l'actualite a 03H00 GMT (04/11)

PARIS - Les électeurs de Nouvelle-Calédonie se prononcent aujourd'hui sur l'indépendance de l'île, collectivité territoriale du Pacifique Sud contrôlée par la France depuis 1853. Vingt ans après la signature de l'accord de Nouméa, les 174.154 électeurs de l'île ont à répondre oui ou non à la question suivante : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante?".

Les derniers sondages donnent une large victoire au camp du "non", crédité de plus de 60% des voix mais les deux camps - indépendantistes et anti-indépendantistes - restent prudents.

Emmanuel Macron s'exprimera à 13h00, heure de Paris, à la télévision à l'issue du scrutin.

---

PARIS - A quelques jours du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron entame aujourd'hui à Strasbourg une "itinérance mémorielle" qui le conduira dans l'Est et le Nord, l'occasion également pour le chef de l'Etat de renouer avec le monde rural et d'adresser un message aux territoires après des mois de crispations.

Le chef de l'Etat, qui sera accompagné sur des étapes de certains de ses ministres, traversera deux régions et onze départements en l'espace d'une semaine.

Après Strasbourg, où il assistera ce soir dans la cathédrale à un concert avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, il se rendra demain à Morhange (Moselle) où 27.000 soldats français ont péri le 22 août 1914.

---

BELGRADE, Montana/ATLANTA, Géorgie - Donald Trump, venu soutenir hier dans plusieurs Etats les candidats républicains aux élections de mi-mandat qui se tiennent mardi, a vanté son bilan économique et accusé les démocrates de vouloir nuire aux Etats-Unis en prônant une immigration massive.

"L'Amérique est en plein essor. Les républicains ont adopté une réduction d'impôt massive pour (...) ceux qui travaillent. Nous allons bientôt suivre dans la foulée avec une réduction supplémentaire de 10% pour la classe moyenne", a déclaré le président américain à l'aérodrome de Belgrade, dans le Montana.

En décembre dernier, Donald Trump a promulgué la plus importante réforme fiscale depuis les années 1980, en ramenant le taux d'imposition des sociétés de 35% à 21%. Les particuliers ont également bénéficié d'un allègement de la fiscalité.

L'ancien vice-président démocrate Joe Biden, qui était lui dans l'Ohio, a déclaré que "nous sommes en train de nous battre pour l'âme des États-Unis".

"Nous, les démocrates, devons dire clairement qui nous sommes. Nous choisissons l'espoir plutôt que la peur, nous choisissons l'unité plutôt que la division, nous choisissons nos alliés plus que nos ennemis et nous choisissons la vérité plutôt que des mensonges", a-t-il ajouté.

---

LONDRES - Une clause douanière sera inscrite dans l'accord qui accompagnera le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, de sorte que la question de la frontière irlandaise, principal obstacle à la conclusion d'un accord entre Londres et Bruxelles, n'aura plus lieu d'être, rapporte le Sunday Times.

L'accord comportera une clause de sortie, ce qui pourrait permettre à la Première ministre Theresa May de convaincre les Brexiters sceptiques, indique le journal dominical.

Un porte-parole du 10, Downing Street a déclaré que l'article du Sunday Times n'était que "spéculation". Les négociations sont toujours en cours, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, plus de 70 personnalités du monde des affaires signent dans le Sunday Times une lettre pour réclamer un vote du public sur les termes définitifs de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les entreprises sont de plus en plus préoccupées par la perspective d'un Brexit sans accord ou avec un accord qui limiterait leur accès au marché de l'UE.

---

MINYA, Egypte - Les chrétiens coptes d'Egypte ont porté en terre, hier, six membres d'une même famille qui ont été tués vendredi dans un attentat alors qu'ils revenaient d'un monastère de la province de Minya.

Deux autocars ont été attaqués près du monastère St Samuel le confesseur, à Minya, à 260 km du Caire. Sept personnes ont été tuées et 18 autres blessées, dont des enfants, dans cet attentat revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique.

L'attaque a eu lieu pratiquement à l'endroit où 28 chrétiens avaient été tués par des islamistes en mai 2017.

---

MILAN - Les fortes pluies et les vents violents qui se sont abattus sur l'Italie ont fait deux nouvelles victimes, ce qui porte à 17 morts le bilan des intempéries, selon un décompte publié hier.

Angelo Borrelli, le chef de la Protection civile, a déclaré que la Vénétie avait été balayée par des vents pouvant atteindre 180 km/h. La situation sur place est "apocalyptique", a-t-il ajouté.

Le vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, doit se rendre aujourd'hui dans la région.

---

PARIS - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a défendu hier sa politique de taxation des carburants pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique malgré la grogne des Français contre l'augmentation des prix.

"J'entends parfaitement la grogne, le mécontentement parfois, la colère aussi qui peut s'exprimer mais je dis aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas de solution magique au problème du dérèglement climatique", a déclaré Edouard Philippe, en visite au Vietnam pour "renforcer (le) partenariat économique" entre les deux pays.

"Toutes les formations politiques étaient favorables à cette taxation carbone. Les candidats aux élections présidentielles faisaient la promotion de cette taxation carbone" a-t-il ajouté.

La grogne contre l'augmentation des prix des carburants, forte notamment d'une pétition signée par plus de 700.000 personnes, s'est récemment cristallisé autour d'un appel au blocage des routes le 17 novembre prochain.

---

PARIS - Les évêques de France ont procédé hier à un examen de conscience en entendant pour la première fois de leur histoire en Assemblée plénière des victimes d'actes de pédophilie, volonté de renouer le dialogue et d'éviter que de tels comportements ne se reproduisent.

Les quelque 120 évêques qui composent la Conférence des évêques de France ont recueilli hier à Lourdes (Hautes-Pyrénées) les témoignages de sept victimes d'actes de pédophilie commis par des membres du clergé, lors leur Assemblée plénière qui se tient deux fois par an.

Dans une lettre sans précédent, le pape François avait demandé en août dernier aux catholiques du monde entier de contribuer à l'éradication "de cette culture de la mort".

---

MARSEILLE - L'un des deux adolescents de 16 et 17 ans arrêtés après l'agression d'un policier jeudi devant son domicile de Hyères (Var) a été mis en examen et écroué hier, a-t-on appris de source judiciaire.

Il est accusé de violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de mort.

Le second adolescent a lui aussi été placé en détention hier soir et fait face aux mêmes accusations, selon la chaîne d'information BFM TV.