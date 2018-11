Resume de l'actualite a 03H00 GMT (08/11)

WASHINGTON - Donald Trump a présenté hier les élections de mi-mandat de mardi aux Etats-Unis comme un "jour incroyable" pour les républicains, estimant que la perte de la Chambre des représentants au profit des démocrates était compensée par les gains obtenus par les républicains au Sénat.

Le président américain s'est dit prêt à travailler avec les démocrates sur le commerce, les infrastructures et la santé, appelant de ses voeux la naissance d'une "belle situation bipartisane".

Il a également mis en garde les démocrates contre la tentation de multiplier les enquêtes à son encontre. "Nous pouvons être meilleurs à ce jeu-là", a dit Trump lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, sa troisième seulement depuis son accession à la présidence en janvier 2017.

Le Parti démocrate a ravi mardi aux républicains la majorité à la Chambre des représentants, ce qui va lui permettre de freiner le programme du président Trump et de demander davantage de comptes à son administration. Il s'agit d'un revers de taille pour Trump, dont la personnalité et les méthodes étaient au centre de ce scrutin en forme de référendum.

Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais le Parti démocrate devrait gagner une trentaine de sièges à la Chambre, où la majorité lui échappait depuis huit ans.

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé hier que Mike Pence, l'actuel vice-président des Etats-Unis, avait accepté d'être à nouveau son colistier pour l'élection présidentielle de 2020.

"Mike, seras-tu mon colistier ?" a demandé le président américain à Mike Pence lors d'une conférence de presse à la Maison blanche. "La réponse est oui", a ajouté Donald Trump après avoir entendu la réponse du vice-président. "C'était inattendu mais je suis très content", a-t-il ajouté.

---

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé hier sur Twitter avoir limogé son ministre de la Justice, Jeff Sessions, qu'il critiquait depuis plusieurs mois, et l'a remplacé par Matthew Whitaker, directeur de cabinet de l'Attorney General.

Jeff Sessions, 71 ans, l'un des premiers soutiens de Donald Trump, était accusé de ne pas en faire suffisamment pour mettre un terme à l'enquête conduite par le procureur spécial Robert Mueller sur l'éventuelle implication de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre l'équipe de campagne Trump et des représentants de Moscou.

Plusieurs représentants démocrates ont critiqué cette décision et craignent que Donald Trump cherche à nuire à l'enquête russe, alors que Matthew Whitaker avait à plusieurs reprises jugé que les investigations allaient "trop loin" notamment en visant les avoirs financiers de la famille Trump.

Cinq personnes liées à Donald Trump ont déjà plaidé coupable après avoir été mises en accusations. Donald Trump nie toute collusion avec la Russie et Moscou réfute toute ingérence dans l'élection américaine de 2016.

---

ISLAMABAD - Asia Bibi, la chrétienne dont la Cour suprême pakistanaise a annulé la condamnation à mort pour blasphème contre l'islam, a été libérée et placée en lieu sûr, a-t-on appris hier auprès de sources proches des services de sécurité.

Asia Bibi, mère de quatre enfants, a été en 2010 la première femme au Pakistan à être condamnée à la peine capitale par pendaison pour blasphème. Il lui était reproché d'avoir tenu des propos critiques envers l'islam quand des voisins lui avaient demandé de ne pas boire de l'eau dans le même verre qu'eux parce qu'elle était chrétienne.

Son acquittement a provoqué la colère des islamistes les plus radicaux qui se sont exprimés dans les rues lors de violentes manifestations.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dit hier que la France était prête à l'accueillir et qu'elle oeuvrait à son exfiltration.

---

WASHINGTON/SEOUL - Le président américain Donald Trump a déclaré hier qu'il rencontrerait probablement le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un l'année prochaine, se montrant évasif sur les raisons qui ont conduit au report de la réunion prévue aujourd'hui à New York entre son chef de la diplomatie Mike Pompeo et un représentant nord-coréen.

Ce contretemps ne remet pas en cause la tenue d'un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un pour faire avancer le dossier de la dénucléarisation de la péninsule, a estimé un porte-parole de la présidence sud-coréenne.

NATIONS UNIES - Moscou a demandé au Conseil de sécurité des Nations unies de se réunir aujourd'hui pour évoquer les sanctions qui visent la Corée du Nord, a-t-on appris hier auprès de diplomates.

La Russie et la Chine ont suggéré cet été que le Conseil de sécurité discute d'un allègement des sanctions contre Pyongyang après que le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont promis lors de leur sommet du 12 juin d'oeuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

---

CHARLEVILLE-MEZIERES, Ardennes - Emmanuel Macron a jugé hier "légitime" l'hommage qui sera rendu samedi aux maréchaux de la Première Guerre mondiale, dont le maréchal Pétain, soulignant la complexité de l'homme, "grand soldat" en 14-18 ayant fait des "choix funestes" en 39-45.

Organisée par l'état-major des armées et le gouverneur militaire de Paris, cette cérémonie prévoit de rendre hommage aux huit maréchaux qui ont dirigé les combats pendant la Grande Guerre et oeuvré pour la victoire finale. Cinq d'entre eux sont inhumés aux Invalides - Foch, Lyautey, Maunoury, Fayolle et Franchet d'Esperey - et seront les seuls à être nommément cités, selon l'état-major.

---

PARIS - Un immeuble s'est effondré hier en début de soirée à Charleville-Mézières (Ardennes) sans faire de victime, a-t-on appris auprès de la préfecture, qui a précisé qu'une enquête était ouverte pour déterminer les causes de cet effondrement.

Les résidents avaient pu être évacués de l'immeuble du centre ancien de Charleville après qu'un occupant a appelé les pompiers pour signaler un "phénomne inquiétant de vibration".

"L'immeuble ne présentait pas les caractéristiques d'un habitat indigne ou insalubre", a dit la préfecture.

"Des travaux importants se déroulaient par ailleurs sur un site contigu", a-t-elle ajouté dans un communiqué, ce qui aurait pu fragiliser le bâtiment.

---

MARSEILLE - Un sixième corps, celui d'un homme, a été découvert dans la nuit de mardi à mercredi sous les décombres des trois immeubles d'habitation qui se sont effondrés lundi à Marseille, où plusieurs personnes restent portées disparues, a-t-on appris hier auprès des autorités.

Les marins-pompiers estiment à une semaine le temps nécessaire pour déblayer les tonnes de gravats restants sur un chantier jugé dangereux par les secours en raison notamment des conditions météorologiques et de la fragilisation des autres immeubles de ce quartier populaire.

Durant une conférence de presse, le procureur a dit que la cause de l'effondrement des immeubles n'était pas encore connue.

---

PARIS - Les évêques de France ont annoncé hier qu'ils mettraient en place une commission indépendante pour faire la lumière sur les abus sexuels commis sur mineurs par les membres de l'Eglise catholique depuis les années 1950.

Les quelque 120 évêques qui composent la Conférence des évêques de France sont réunis depuis samedi et jusqu'à ce soir en assemblée plénière, événement marqué par la présence sans précédent de victimes d'actes de pédophilie par des membres du clergé.