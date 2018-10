Resume de l'actualite a 03H00 GMT (30/10)

BERLIN - En annonçant hier que son mandat en cours, le quatrième à la tête du gouvernement, serait le dernier, Angela Merkel a ouvert l'ultime chapitre d'une longue carrière qui l'aura vu dominer la vie politique allemande et européenne depuis 2005.

Présidente de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) depuis 2000, chancelière depuis treize ans, la première femme à avoir accédé à la tête du gouvernement fédéral a confirmé qu'elle s'en irait au terme de l'actuelle législature, en 2021. Elle a ajouté qu'elle ne solliciterait pas un nouveau mandat à la tête de la CDU, en décembre, et que sa carrière politique n'irait pas au-delà de 2021.

Illustration de sa longévité, Merkel a côtoyé trois présidents américains - sa relation avec Donald Trump est plus mouvementée qu'avec ses prédécesseurs à la Maison blanche -, quatre présidents français et cinq Premiers ministres britanniques.

Mais depuis qu'elle a pris la décision controversée d'ouvrir à l'été 2015 les frontières de son pays, permettant l'arrivée de près d'un million de réfugiés, pour l'essentiel musulmans, la chancelière a éprouvé les plus grandes difficultés à faire respecter son autorité sur la "grande coalition" qu'elle dirige.

Les revers électoraux subis ces derniers mois par la CDU et ses alliés, le dernier en date dimanche dans le Land de Hesse, ont achevé de convaincre Merkel de passer la main.

---

SAO PAULO - La Bourse de São Paulo a atteint un nouveau record au lendemain de la victoire à l'élection présidentielle du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui s'est engagé à combler rapidement le déficit budgétaire et à contenir la dette.

Les investisseurs savent gré à l'ancien officier d'avoir empêché un retour de la gauche au pouvoir mais ils préviennent qu'il lui faudra agir rapidement sur le front économique pour continuer d'avoir la faveur des marchés.

Jair Bolsonaro a été élu dimanche avec 55,2% des voix au terme d'une campagne électorale sous forte tension. Le président-élu s'est engagé à moraliser la vie politique, rétrécir le périmètre de l'Etat et sévir contre la criminalité, tout en promettant une série de réformes structurelles pour relancer la première économie d'Amérique latine.

"Nous allons ensemble changer le destin du Brésil", a-t-il dit, ajoutant que son élection tournait la page du "communisme" et promettant d'"unifier le Brésil" en réduisant la bureaucratie et en autorisant les entreprises à prospérer.

A PARIS, Emmanuel Macron a félicité Jair Bolsonaro mais a souligné que Paris souhaitait baser sa coopération future avec Brasilia sur la base des valeurs démocratiques et des engagements sur le climat.

Dans un message diffusé sur Twitter, son parti, La République en marche, a déploré hier matin la victoire d'un candidat "fièrement homophobe, climatosceptique, sexiste, raciste".

---

PITTSBURGH, Pennsylvanie - Donald Trump doit se rendre aujourd'hui dans la synagogue de Pittsburgh où onze personnes ont été tuées ce week-end pour se recueillir avec la communauté juive de la ville, qui l'invite à dénoncer le nationalisme blanc.

Dans une lettre ouverte adressée au président américain, l'association juive Bend the Arc écrit: "Vous n'êtes pas le bienvenu à Pittsburgh tant que vous ne dénoncerez pas fermement le nationalisme blanc".

Cette lettre a été signée par plus de 43.000 personnes, précise l'association.

Plus de 250 personnes ont dit qu'elles participeraient à une marche silencieuse pour protester contre la visite de Donald Trump.

Samedi matin, Robert Bowers, 46 ans, a fait irruption à l'intérieur de la synagogue Tree of Life à Squirrel Hill en criant "tous les juifs doivent mourir" et a ouvert le feu sur les fidèles.

Il a reconnu les faits hier devant un juge qui l'a placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Il doit répondre de 29 chefs d'inculpation, dont violence par armes à feu, violation des droits civiques et crime de haine. Plusieurs de ces accusations sont passibles de la peine de mort.

---

WASHINGTON - Un autre colis suspect adressé à CNN a été intercepté à Atlanta, a annoncé la chaîne de télévision américaine hier, le 15e découvert depuis une semaine.

Il a été localisé dans un bureau de poste d'Atlanta, en Géorgie, a précisé le président de CNN, Jeff Zucker, sur Twitter.

---

WASHINGTON - L'armée des Etats-Unis va déployer 5.200 soldats le long de la frontière avec le Mexique pour contribuer à sa sécurisation, a annoncé hier un général américain.

"Le président (Donald Trump) a dit clairement que la sécurisation de la frontière est une question de sécurité nationale", a expliqué le général Terrence O'Shaughnessy, précisant que certains soldats seraient armés.

L'US Army a indiqué qu'un premier contingent de 800 soldats allait prendre "immédiatement" la direction du Texas pour sécuriser la frontière dont approche une colonne de migrants originaires d'Amérique centrale.

Donald Trump, qui se heurte au refus du Congrès de financer la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique, promesse emblématique de sa campagne électorale de 2016, a sollicité l'aide de l'armée à plusieurs reprises ces derniers jours.

---

ISTANBUL - Le procureur saoudien qui dirige l'enquête sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi est arrivé hier à Istanbul où il s'est entretenu avec le magistrat turc chargé de l'affaire, rapporte l'agence de presse officielle Anatolie.

Le procureur Saoud Al Modjeb devait aussi inspecter le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul où Jamal Khashoggi a été tué le 2 octobre dernier. Le corps du journaliste n'a toujours pas été retrouvé.

---

PAKISJAYA, Indonésie - Un avion de la compagnie indonésienne Lion Air qui transportait 189 personnes s'est abîmé en mer peu après avoir décollé de la capitale, Djakarta.

Le commandant de bord avait demandé à faire demi-tour avant que le contact soit perdu entre les contrôleurs aériens et l'avion, un Boeing 737, 13 minutes après le décollage, selon l'agence indonésienne de recherche et de sauvetage.

L'avion a coulé à 15 kilomètres environ au nord de l'île de Java. Les équipes de secours ont retrouvé des parties de corps et localisé des débris flottant sur la mer de Java.

---

TUNIS - Une femme âgée de trente ans s'est fait exploser hier dans le centre de Tunis, a annoncé le ministère tunisien de l'Intérieur, faisant 15 blessés dont 10 policiers.

Le ministère parle d'une "explosion terroriste".

L'agence officielle de presse TAP, citant le ministère de l'Intérieur, précise que la femme kamikaze est morte sur place. Elle n'était pas connue des services de sécurité pour son radicalisme, ajoute TAP.

---

PARIS - La pollution aux particules fines cause plus de 400.000 décès prématurés par an en Europe, montre un rapport publié hier matin par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE). "La pollution atmosphérique est un tueur invisible et nous devons intensifier nos efforts pour agir sur ses causes", note Hans Bruyninckx, le directeur exécutif de l'AEE.

Dans son rapport annuel 2018 basé sur les données de plus de 2.500 stations de surveillance en Europe en 2016, l'agence européenne estime que 6% de la population des villes de l'Union est exposée à des niveaux de particules fines (de diamètre inférieur à 2,5 micromètres) au-delà des limites européennes.

Environ 74% de la population urbaine de l'UE a été exposée à des concentrations supérieures aux limites plus strictes fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

---

PARIS - Les constructeurs automobiles sont prêts à une "surprime" à la casse pour l’achat de véhicules non polluants, en complément de la prime à la conversion de l’Etat, mais cette proposition reste à concrétiser, a déclaré hier Bruno Le Maire, après une réunion avec leurs représentants.

Les discussions vont se poursuivre sur les modalités de cette aide coordonnée à la transition écologique et une décision définitive sera prise d’ici la fin du mois de novembre, a précisé le ministre de l'Economie et des Finances.

"Les travaux doivent se poursuivre mais nous avons trouvé des constructeurs automobiles qui sont prêts à l’idée de renforcer la prime à la conversion en ajoutant une prime supplémentaire qui serait versée par les constructeurs eux-mêmes, notamment pour les achats de véhicules électriques et hybrides rechargeables", a-t-il déclaré.

---

PARIS - L'auteur présumé d'appels à la "purge" sur les réseaux sociaux, visant notamment les forces de l'ordre, a été identifié et sera poursuivi, a annoncé hier le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur son compte Twitter.

Ce message apparemment parti de Corbeil-Essonnes, selon des sources policière, donnait rendez-vous aux bandes violentes mercredi soir, jour d'Halloween, pour en découdre, brûler ou voler des voitures et s'en prendre aux forces de l'ordre.

Les syndicats de policiers se sont vivement émus de ces messages, qui se réfèrent implicitement au film "American nightmare" dans lequel les Américains sont autorisés à donner libre cours à leur violence dans l'impunité pendant une nuit.

"L'auteur a été identifié. Il prétend que c'est 'une mauvaise blague', il sera poursuivi", a déclaré Christophe Castaner.