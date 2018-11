Resume de l'actualite a 03H15 GMT (01/11)

La Première ministre britannique Theresa May a trouvé un accord avec les négociateurs européens qui va permettre au secteur financier britannique de conserver l'accès au marché unique de l'Union européenne après le Brexit, rapporte le Times, citant des sources gouvernementales.

Un accord a été obtenu sur un régime d'équivalence élargi après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne prévue le 29 mars prochain, ajoute le journal, précisant que le principal conseiller de Theresa May, Oliver Robbins, se trouvait à Bruxelles pour poursuivre les négociations.

Le régime de l'équivalence actuel permet aux établissements financiers d'un pays extérieur à l'UE soumis à une législation similaire de conserver son accès au marché unique européen, mais, selon Londres, ce régime laisse à l'UE le loin de décider qui a accès à ses marchés.

Un accord global sur les relations post-Brexit entre Londres et Bruxelles est "fermement en vue", a déclaré hier le ministre britannique du Brexit, Dominic Raab, laissant entendre que cet accord pourrait être finalisé d'ici au 21 novembre.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis pourraient déployer jusqu'à 15.000 hommes à la frontière mexicaine pour contribuer à sa sécurisation, a annoncé hier Donald Trump, alors que la Maison blanche évoquait mardi l'envoi de 5.200 soldats.

A moins d'une semaine des élections de mi-mandat, prévues mardi, le président américain durcit le ton alors que progresse vers les Etats-Unis une "caravane" de migrants originaires d'Amérique centrale.

Donald Trump, qui se heurte au refus du Congrès de financer la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique, promesse emblématique de sa campagne électorale de 2016, a sollicité l'aide de l'armée à plusieurs reprises ces derniers jours.

---

WASHINGTON - Donald Trump a entamé hier soir en Floride une tournée dans les Etats où le scrutin s'annonce serré lors des élections des "midterms", cruciales pour le contrôle du Congrès.

D'ici à mardi prochain, jour du scrutin, le président américain va se rendre dans sept autres Etats: Missouri, Virginie de l'Ouest, Indiana, Montana, Ohio, Géorgie et Tennessee.

Trump se démène pour empêcher les démocrates de conquérir la majorité à la Chambre des représentants, voire au Sénat où les républicains disposent d'une courte majorité.

---

ADEN - La coalition menée par l'Arabie saoudite a placé des milliers de soldats près d'Hodeïda, principal port du Yémen contrôlé par les Houthis, a-t-on appris hier auprès de sources militaires locales, afin de pousser les rebelles chiites à reprendre les discussions en faveur d'un cessez-le-feu.

Les Etats-Unis ont appelé mardi à un cessez-le-feu et à l'ouverture de négociations de paix au Yémen, une initiative soutenue hier par la Grande-Bretagne.

L'émissaire spéciale de l'Onu pour le Yémen, Martin Griffiths, a déclaré en octobre que les Nations unies espéraient reprendre d'ici novembre les discussions auprès des deux camps.

Une coalition régionale conduite par l'Arabie saoudite est engagée depuis plus de trois ans et demi dans une guerre contre les Houthis qui a fait plus de 10.000 morts, déplacé plus de trois millions de personnes et plongé le Yémen dans une grave crise humanitaire.

Hodeïda, situé sur la mer Rouge, est une ligne de ravitaillement essentielle pour les Houthis mais aussi pour des millions de civils yéménites victimes de la guerre.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis sont engagés dans un "effort multiple" visant à convaincre la Chine de "se comporter comme une nation normale sur le commerce" et de respecter le droit international notamment en matière de propriété intellectuelle, a déclaré hier le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans un entretien radiophonique à l'émission Laura Ingraham Show.

Ces déclarations interviennent après que le département américain de la Justice a déclaré mardi avoir inculpé des agents des services de renseignement chinois, qu'il accuse d'avoir conspiré pour pirater les systèmes informatiques de plusieurs sociétés privées dans l'intention de voler des données d'un moteur turbofan utilisé par de nombreux avions de ligne.

Il s'agit de la troisième affaire importante de vol de propriété intellectuelle impliquant des agents chinois rendue publique aux Etats-Unis depuis septembre, dans un contexte de guerre commerciale entre Washington et Pékin.

---

SAO PAULO/BRASILIA - Le juge Sergio Moro, qui a fait condamner l'ancien président Lula à 12 ans de prison pour corruption, n'a pas encore décidé s'il allait répondre favorablement à la proposition du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro de prendre le ministère de la Justice, a-t-on appris hier de deux sources proches du dossier.

Sergio Moro, qui est âgé de 46 ans, dirige l'enquête "Lava Jato" (Nettoyage rapide), centrée sur des entreprises du BTP qui ont arrosé de pots-de-vin des responsables politiques et d'anciens cadres d'entreprises nationales en échange de contrats avec la compagnie pétrolière nationale Petroleo Brasileiro (Petrobras) et avec d'autres sociétés.

---

MARSEILLE - Sept skippers de "la Route du Rhum", dont François Gabart et Kito de Pavant, ont décidé hier de soutenir SOS Méditerranée et son navire humanitaire Aquarius, bloqué à quai à Marseille faute de pavillon.

Ils porteront les couleurs de l'ONG humanitaire lors de la 11e édition de cette course de voiliers, dont le départ sera donné dimanche à Saint-Malo, en Bretagne, a annoncé SOS Méditerranée dans un communiqué. François Gabart, Isabelle Joschke, Romain Pilliard, Thibaut Vauchel Camus, Kito de Pavant, Alexia Barrier et Luke Berry se sont publiquement engagés pour rappeler une "règle incontournable" qui est que "l'assistance en mer est une obligation pour tout marin", a précisé l’organisation.

---

PARIS - Le groupe Canal+ a annoncé hier soir avoir acquis "en exclusivité l'intégralité des droits de la Premier League" anglaise "sur plusieurs territoires européens", à l'issue d'une consultation avec la Football Association Premier League (FAPL).

La filiale de Vivendi précise dans un communiqué que l'accord porte sur trois saisons à partir d'août 2019.

De son côté, SFR, filiale d'Altice, a annoncé travailler avec Canal+ à un élargissement de leur accord du 18 septembre pour permettre aux abonnés de RMC Sport d'accéder à la Premier League anglaise. Grâce à cet accord, Canal+ propose à ses abonnés les matchs de football diffusés par SFR.

---

PARIS, 1er novembre (Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 1,52% en octobre, a annoncé aujourd'hui le CCFA.

Il s'est immatriculé 173.802 voitures particulières neuves le mois dernier dans l'Hexagone, selon le Comité des constructeurs français d'automobiles.

En septembre, le marché avait rechuté de 12,8%, après un bond d'environ 40% en août, l'entrée en vigueur des nouvelles normes d'homologation WLTP faussant le cycle traditionnel des ventes.