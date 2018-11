Resume de l'actualite a 03H20 GMT (07/11)

WASHINGTON - Les premiers résultats des éléctions de mi-mandat aux Etats-Unis la nuit dernière indiquent que le Parti républicain va conserver, et pourrait même renforcer, sa majorité au Sénat.

Selon les dernières projections, les démocrates devraient toutefois obtenir la majorité à la Chambre des représentants.

La mobilisation des deux camps a été sans précédent pour des élections qui, d'ordinaire, sont marquées par une relative indifférence et une faible participation.

D'après la chaîne NBC, le Parti républicain conserve la majorité au Sénat, notamment grâce à la victoire du sénateur républicain Ted Cruz face au démocrate Beto O'Rourke au Texas.

Le sénateur démocrate sortant Joe Donnelly a été battu dans l'Indiana par son rival républicain Mike Braun, rapporte ABC. Le républicain Kevin Cramer s'est lui imposé face à la sénatrice démocrate sortante Heidi Heitkamp dans le Dakota du Nord.

Le scrutin s'est transformé en consultation nationale sur le style et la personne de Donald Trump, qui a exploité les divisions partisanes pour mobiliser sa base avec l'espoir de conserver une majorité républicaine dans les deux chambres du Congrès.

---

REIMS - Emmanuel Macron et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ont honoré hier à Reims la mémoire des "héros de l'armée noire", ces 200.000 soldats africains venus combattre aux côtés de la France lors de la Première Guerre mondiale.

Le chef de l'Etat français et son homologue ont participé à une cérémonie dans le parc de Champagne à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918 avec honneurs aux drapeaux, hymnes, revue des troupes et inauguration officielle du "monument aux héros de l'armée noire".

Au total, 30.000 soldats africains ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale ont trouvé la mort entre 1914 et 1918.

---

PARIS - Cinq hommes et une femme soupçonnés de préparer une action violente contre Emmanuel Macron ont été arrêtés aujourd'hui par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a-t-on appris hier de source proche de l'enquête.

Ces personnes âgées de 22 à 62 ans, interpellées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, appartiennent à l'ultra-droite. Quatre arrestations ont été effectuées en Moselle, une cinquième dans l'Isère et la dernière en Ille-et-Vilaine.

---

MARSEILLE - Quatre corps ont été retrouvés hier sous les décombres de deux immeubles d'habitation mitoyens qui se sont effondrés hier à Marseille, et plusieurs personnes sont toujours portées disparues.

Les deux immeubles se trouvaient rue d'Aubagne, dans le 1er arrondissement de Marseille, au coeur de la ville. Fragilisé, un troisième édifice, préalablement évacué, s'est en grande partie écroulé à son tour.

L'intervention des secours est rendue particulièrement délicate par la "fragilisation des immeubles adjacents" et des conditions météo défavorables. Les travaux de déblaiement devraient prendre "plusieurs jours", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, venu sur place. Durant les questions au gouvernement à l'Assemblée, le ministre a annoncé a annoncé avoir demandé au préfet de réaliser un audit de l'habitat indigne de la ville, qui compterait près de 6.000 propriétés "identifiées comme fragiles", soit près de 44.400 logements.

---

PARIS - Les sénateurs ont adopté hier en première lecture le projet de loi "habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne", notamment en cas d'absence d'accord entre Londres et les Européens.

Le texte présenté par le gouvernement, qui définit ses marges de manoeuvre dans la perspective d'une sortie de l'Union européenne - avec ou sans accord - des Britanniques le 29 mars prochain, doit désormais être examiné par les députés.

Il vise notamment à protéger les Français ayant vécu au Royaume-Uni et revenant en France et les Britanniques se trouvant en France pour qu'ils ne se retrouvent pas brutalement en situation irrégulière et précise les droits sociaux applicables.

---

BRUXELLES - L'Union européenne pourrait imposer des sanctions à l'Italie à défaut d'accord entre les deux parties sur le budget 2019, a prévenu hier le commissaire aux Affaires économiques et monétaires, Pierre Moscovici.

Le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis est allé dans le même sens, avertissant que l'exécutif européen envisage des procédures de sanctions contre l'Italie si elle ne modifie pas son projet de budget d'ici le 13 novembre.

"C'est une chose que nous envisageons", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, en précisant que la procédure concernerait la dette élevée de la Péninsule.

---

PARIS - Emmanuel Macron inaugurera la semaine prochaine, à l'invitation du roi du Maroc Mohammed VI, une ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca qui représente le premier tronçon à grande vitesse d'Afrique, a-t-on appris hier auprès de la présidence de la République.

Qualifiée de "projet phare de la relation bilatérale entre la France et le Maroc" par l'Elysée, cette ligne longue de 200 kilomètres reliera "en 2h10 au lieu de 4h45 les deux régions les plus dynamiques de l'économie marocaine", a-t-on précisé.

Plusieurs entreprises françaises prennent part au projet, notamment la SNCF qui assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de l'Office National des Chemins de Fer, mais aussi Egis et Systra, Alstom pour la fourniture des rames ou encore le consortium Colas Rail-Egis Rail pour les voies et caténaires.

---

PARIS - M6 a annoncé hier dans un communiqué avoir bouclé la vente du club des Girondins de Bordeaux au fonds d'investissement General American Capital Partners pour 100 millions d'euros, mettant ainsi un point final à sa diversification dans le football.

L'opération devrait améliorer la trésorerie de M6 à hauteur de 84 millions d'euros, l'impact du solde de 16 millions étant attendu en 2019 et 2020, tout en réduisant de 122 millions d'euros les engagements hors bilan qui correspondaient à une garantie pour le paiement futur des loyers du stade.