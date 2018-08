Resume de l'actualite a 10H00 GMT (05/08)

CARACAS - Des drones chargés d'explosifs ont explosé hier à proximité d'une estrade depuis laquelle le président Nicolas Maduro prononçait un discours, a annoncé un représentant du gouvernement vénézuélien, précisant que le chef d'Etat et les autres membres du gouvernement n'avaient pas été blessés.

Nicolas Maduro a déclaré lors d'une allocution télévisée qu'il s'agissait d'une "tentative d'assassinat" contre lui, évoquant un "complot".

Une enquête a rapidement été lancée, a ajouté le chef d'Etat, et les premiers éléments indiquaient que la Colombie et des personnes vivant en Floride étaient impliquées.

Plusieurs responsables de l'attaque ont été arrêtés, a-t-il annoncé, sans donner davantage de précisions.

Sept soldats de la Garde nationale ont été blessés par ces explosions de drones, survenues durant un événement militaire, a déclaré le ministre de l'Information, Jorge Rodriguez.

Maduro, 55 ans, qui se présente comme le "fils" du charismatique Hugo Chavez décédé en 2013, a été réélu à la présidence du pays en mai à l'issue d'un scrutin que l'opposition considère comme truqué.

---

TEL AVIV - Plusieurs dizaines de milliers de personnes, notamment des arabes de la communauté druze, se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv sur la place Yitzhak Rabin pour protester contre la nouvelle loi proclamant qu'Israël est "l'Etat nation du peuple juif".

Face au tollé soulevé à l'étranger comme en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu défend ardemment cette loi, qui proclame que seuls les Juifs ont le droit à l'autodétermination dans le pays et rabaisse le statut de l'arabe, jusqu'alors langue officielle.

Les Druzes sont des Arabes membres d'une minorité religieuse, émanation de l'islam qui incorpore des éléments d'autres fois. Leurs communautés les plus importantes sont établies au Liban et en Syrie. En Israël, ils sont autour de 120.000, soit moins de deux pour cent de la population.

---

DUBAÏ - La compagnie aérienne IranAir a pris livraison de cinq appareils ATR 72-600, ont rapporté aujourd'hui les médias iraniens, à la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions que Washington a décidé d'imposer à Téhéran après avoir dénoncé en mai l'accord sur le programme nucléaire iranien.

Les cinq appareils ont atterri à l'aéroport Mehrabad de la capitale iranienne après avoir quitté Toulouse, où ils ont été fabriqués, et après avoir effectué une escale technique à Urmia dans le nord-ouest de l'Iran, rapporte l'agence de presse officielle Irna.

En vertu de la décision prise par Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord conclu entre six puissances (les cinq membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne) et Téhéran, la majeure partie des entreprises doivent cesser de faire des affaires avec l'Iran à partir du 6 août, au terme d'une phase de transition.

DUBAI - Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes d'Iran pour une cinquième soirée consécutive, hier, alors que le pays se prépare au rétablissement des sanctions économiques américaines. lusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Téhéran, Ispahan ou encore Karaj, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, pour protester contre l'inflation provoquée par la chute du rial alors que les sanctions américaines doivent être rétablies en début de semaine.

Les manifestations débutent par des slogans contre le coût de la vie et la corruption financière présumée avant de se transformer en rassemblements antigouvernementaux.

---

SAO PAULO - L'ancien président brésilien Luiz Inacio "Lula" da Silva a été officiellement désigné hier par le Parti des travailleurs (PT) comme candidat à l'élection présidentielle, malgré son incarcération début avril pour corruption.

Lula, condamné en appel à 12 ans de prison dans une affaire de corruption et incarcéré depuis avril, est en tête des intentions de vote pour le scrutin d'octobre.

"Notre démocratie est menacée (...) Ils veulent faire de l'élection présidentielle un jeu de cartes truqué, en excluant le nom de celui qui est en tête des intentions de vote dans tous les sondages", a-t-il dit dans une lettre adressée à ses sympathisants.

Les responsables du PT, dont la sénatrice Gleisi Hoffmann, qui dirige le parti, assurent qu'ils n'ont pas de plan B si Lula n'est pas autorisé à participer à l'élection présidentielle, ce qui est fort probable en vertu d'une loi qui exclut du scrutin les candidats ayant été condamnés en appel pour corruption.

---

LISBONNE - Près de 750 pompiers ont combattu hier un incendie de forêt dans le sud du PORTUGAL, où la vague de chaleur s'approche des records européens en la matière.

Dans toute la péninsule ibérique, les températures doivent rester au-dessus des 40°C ce week-end.

Vendredi, il a fait jusqu'à 43°C à Lisbonne.

- En ESPAGNE, la chaleur a fait trois morts cette semaine, deux hommes victimes d'attaque cardiaque dans la région de Murcie (sud), un autre à Barcelone.

La canicule qui frappe le Portugal et l'Espagne, sans précédent depuis 2003, sévit aussi en FRANCE, où 67 départements sont toujours classés en alerte orange. La barre des 40° a été frôlée hier à Avignon où le mercure est monté à 39,6°, ou encore à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), avec 39,8°, et des records de chaleur nocturne sont tombés dans la nuit de samedi à dimanche.

---

PARIS - L'ancien député Julien Dray a annoncé dans un entretien paru hier son ambition de prendre la tête de liste du Parti socialiste aux élections européennes de 2019.

"Ces élections européennes seront totalement différentes de toutes celles que nous avons connues auparavant", a déclaré le conseiller régional d'Île-de-France dans cet entretien publié sur le site internet du Parisien-Aujourd'hui en France. "C'est pourquoi il faut commencer très tôt", a-t-il ajouté.

Le scrutin européen se tiendra en France le 26 mai 2019, dans un contexte chamboulé depuis la dernière échéance par l'émergence de La République en marche (LaRem), la formation pro-européenne d'Emmanuel Macron, et les recompositions à droite et à gauche, avec notamment le recul historique du PS en 2017.