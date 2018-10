Resume de l'actualite a 10H00 GMT (07/10)

WASHINGTON - Le juge Brett Kavanaugh a été nommé hier à la Cour suprême des Etats-Unis après une procédure à rebondissements, qui a vu un Sénat divisé offrir à Donald Trump une victoire politique majeure à un mois des élections de mi-mandat, en dépit des accusations d'inconduite sexuelle portées contre Kavanaugh.

Le magistrat, âgé de 53 ans et choisi par Trump pour remplacer dans la plus haute juridiction américaine le juge Anthony Kennedy parti à la retraite, a obtenu 50 voix contre 48 lors du vote en séance plénière du Sénat.

Il a prêté serment et a été intronisé à vie à la Cour suprême dès hier soir par le juge en chef John Roberts.

La Cour suprême des Etats-Unis n'est pas par tradition une instance partisane mais une institution de régulation sur les grandes questions qui traversent la société américaine.

Avec la nomination de Kavanaugh, elle prend une coloration très conservatrice, conformément au souhait de Donald Trump. Les conservateurs, qui disposent désormais d'une majorité de 5 voix contre 4 à la Cour suprême, devraient être assurés pour plusieurs décennies de ne pas voir les grands sujets de société aller dans une direction opposée à leurs convictions.

---

BRASILIA/SAO PAULO - Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro est donné favori de l'élection présidentielle au Brésil organisée aujourd'hui.

D'après les derniers sondages publiés hier soir, Jair Bolsonaro a accru son avance sur son principal adversaire, le candidat du Parti des travailleurs (PT, gauche) Fernando Haddad.

Ancien officier âgé de 63 ans, Jair Bolsonaro a convaincu de nombreux Brésiliens de voter pour lui en raison de positions très dures contre l'insécurité et une carrière exempte d'accusations de corruption. Mais il fait aussi office de repoussoir pour une grande partie de l'électorat en raison de propos jugés homophobes ou misogynes.

Le pays a rarement été aussi divisé à l'approche d'une élection, durant laquelle les Brésiliens vont aussi désigner les députés de la chambre basse du Congrès et voter pour renouveler les deux tiers des 81 sièges du Sénat.

---

PORT-AU-PRINCE - Onze personnes ont été tuées et au moins 135 autres blessées par un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé hier soir les côtes nord de Haïti. Plusieurs bâtiments, dont un auditorium, se sont effondrés.

L'épicentre de la secousse se trouve à 20 kilomètres à l'ouest-nord-ouest de la ville côtière de Port-de-Paix, a rapporté l'Institut américain de veille géologique (USGS). Il est survenu à la profondeur relativement faible de 11,7 km.

---

ANKARA - Les autorités turques pensent que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis qu'il s'est rendu mardi au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, a été victime d'un meurtre prémédité à l'intérieur du consulat, a-t-on appris hier auprès de deux sources turques.

Une source au consulat général d'Arabie saoudite a, elle, réfuté que le journaliste a été tué au consulat.

Jamal Khashoggi, qui s'est exilé aux Etats-Unis il y a un an, craignant que ses opinions ne lui valent des représailles, s'est rendu mardi au consulat d'Arabie à Istanbul.

A en croire Ankara, rien ne dit que le journaliste est bel et bien ressorti du consulat, tandis que pour Ryad, il est ressorti après le rendez-vous qu'il y avait eu.

Le consulat général d'Arabie saoudite a déclaré à Reuters que les autorités saoudiennes participaient à la recherche de Khashoggi et a écarté l'idée d'un enlèvement du journaliste.

---

SEOUL - Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo est arrivé aujourd'hui en Corée du Sud après une visite à Pyongyang où il s'est entretenu avec le numéro un nord-coréen, Kim Jong-un, de la question du démantèlement des programmes militaires balistique et nucléaire de la Corée du Nord.

Pompeo a estimé que la Corée du Nord et les Etats-Unis continuaient de progresser vers la mise en oeuvre de l'accord trouvé lors du sommet du 12 juin à Singapour, qui a réuni Donald Trump et Kim Jong-un.

A en croire un responsable de la délégation américaine, cette visite de Mike Pompeo à Pyongyang s'est "mieux passée que la précédente" mais des efforts restent encore à faire. "On est loin du compte", a-t-il reconnu. A Séoul, il devait rencontrer le président Moon Jae-in avant d'avoir un entretien avec le chef de la diplomatie sud-coréenne, Kang Kyung-wha.

---

BARKAN, Cisjordanie - Un Palestinien a tué par balles ce matin deux Israéliens et en a blessé un troisième, dans une zone industrielle proche d'une colonie juive de Cisjordanie occupée.

L'agresseur, a indiqué l'armée, travaillait dans l'usine où a eu lieu la fusillade. Les services ambulanciers israéliens ont déclaré qu'un homme et deux femmes avaient été blessés dans l'attaque, survenue dans la zone industrielle de Barkan, où près de 5.000 Palestiniens travaillent dans des entreprises israéliennes.

---

YAOUNDE - Le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 36 ans, est le grand favori de l'élection présidentielle organisée aujourd'hui au Cameroun et devrait obtenir un nouveau mandat de sept ans. Plusieurs partis d'opposition se sont alliés afin de tenter de profiter du mécontentement d'une partie des 24 millions d'habitants, dont nombre d'entre eux vivent dans une précarité extrême et accusent Biya de diriger le pays comme s'il s'agissait d'un fief personnel.

Mais les chances de l'opposition, incarnée en premier lieu par le candidat du Front social-démocrate Joshua Osih, sont minces au regard de l'histoire du pays.

En 2011, Paul Biya a été élu avec 78% des suffrages, une élection que Washington a qualifiée de "faussée".

---

SARAJEVO - Les Bosniens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections qui pourraient raviver les tensions ethniques et éloigner le pays d'une adhésion à l'Union européenne, après une campagne marquée par des frictions entre les représentants des trois communautés du pays - Serbes, Croates et Bosniaques.

Plus de deux décennies après la guerre civile (1992-1995) durant laquelle plus de 100.000 personnes ont été tuées et plus de deux millions déplacées, les différents partis ont fait campagne sur des programmes nationalistes.

Les électeurs doivent désigner les membres de la présidence tripartite du pays (un Serbe, un Croate, un Bosniaque), les membres de la chambre basse du Parlement et les représentants des deux régions autonomes du pays, la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui regroupe les communautés bosniaque (musulmane) et croate.

---

PARIS - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, n'a pas exclu aujourd'hui de donner le pavillon français au navire humanitaire Aquarius si ce dernier parvient à remplir les conditions fixées par la France en matière de rattachement.

"Il y a des règles pour avoir le pavillon français. Il faut que le navire soit dans un certain état, que l'équipage soit composé au moins à 25% de ressortissants européens. Il faut que le capitaine soit français ou de nationalité européenne", a dit Bruno Le Maire lors du Grand Rendez-vous CNEWS-Europe 1-Les Echos. "Il faut d'abord que les règles soit remplies et ensuite, si et seulement si les règles sont remplies, on peut envisager des décisions qui appartiennent au Premier ministre et au président de la République", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas une question d'honneur, (...) c'est une question de règles."

Des milliers de personnes ont participé samedi, en France et en Europe, à une "mobilisation citoyenne" pour que l'Aquarius puisse poursuivre sa mission de sauvetage au large des côtes libyennes.

---

BUCAREST - Les Roumains se prononcent depuis hier et jusqu'à ce soir par référendum sur la nécessité de restreindre la définition du mariage dans la Constitution de leur pays, afin que celle-ci précise que le mariage doit lier un homme et une femme, et non plus des "époux" comme c'est le cas actuellement.

Ce pays d'Europe de l'Est n'autorise ni le mariage ni un pacte civil entre personnes de même sexe, et ne reconnaît pas les mariages homosexuels réalisés à l'étranger.

Une organisation civile appelée "Coalition pour la famille" a proposé de restreindre la définition du mariage, estimant que la définition actuelle, sans aucune distinction de sexe ("union entre époux"), laissait la possibilité aux couples homosexuels d'obtenir à l'avenir le droit de se marier.