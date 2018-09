Resume de l'actualite a 10H00 GMT (09/09)

STOCKHOLM - Les Suédois votent aujourd'hui pour des élections législatives dominées par le débat sur l'immigration et qui pourraient faire des Démocrates de Suède (SD, extrême droite) le premier parti du pays.

L'arrivée en 2015 d'un grand nombre de demandeurs d'asile a polarisé les électeurs suédois et brisé le consensus politique.

Ni le bloc de centre gauche, ni la coalition de centre droit, qui sont au coude-à-coude dans les sondages, ne semblent en mesure d'obtenir une majorité absolue. Le parti des Démocrates de Suède, anti-immigration et eurosceptique, pourrait ainsi se retrouver dans la position d'arbitre pour la composition du prochain gouvernement.

La coalition de centre gauche au pouvoir, qui réunit le Parti social-démocrate, les Verts et le Parti de gauche, est créditée de 40,2% des intentions de vote dans les derniers sondages, soit une très courte avance sur l'Alliance de centre droit (Modérés, Libéraux, Parti du centre et chrétiens-démocrates) qui obtiendrait près de 39% des voix.

Les Démocrates de Suède, qui avaient obtenu 13% des suffrages en 2014, sont crédités d'environ 17% des intentions de vote.

Certains sondages effectués en ligne créditent toutefois le SD de 25% des voix, ce qui ferait de lui le parti le plus important du pays devant les sociaux-démocrates, une première en un siècle.

Les résultats officiels devraient être connus ce soir.

---

PYONGYANG - La Corée du Nord a célébré à Pyongyang le 70e anniversaire de sa fondation en changeant un peu de ton lors d'un gigantesque défilé militaire duquel étaient absents les missiles balistiques à longue portée traditionnellement présentés à la foule.

Une marée de spectateurs a assisté au défilé de dizaines de milliers de soldats marchant au pas de l'oie et de colonnes de chars devant la tribune sur laquelle se tenait le dirigeant Kim Jong-un.

A la différence des années précédentes où les autorités nord-coréennes profitaient de cette occasion pour procéder à une démonstration de leurs forces armées, aucun missile balistique intercontinental n'a été présenté cette fois.

Pyongyang n'a procédé à aucun essai nucléaire contrairement à ce qu'il avait fait les deux années précédentes à l'occasion de cette journée anniversaire.

Les sujets principaux des cérémonies cette année étaient le développement économique de la Corée du Nord et l'unification de la péninsule.

---

MOSCOU - Des partisans de l'opposant Alexeï Navalny ont entamé des manifestations dans plusieurs villes de Russie pour dénoncer le projet de report de l'âge de départ à la retraite alors que se déroulent plusieurs élections régionales, dimanche.

Cette mesure, présentée devant le parlement russe, a provoqué une chute de 15% de la popularité de Vladimir Poutine et apparaît comme la proposition la plus controversée présentée par son gouvernement depuis l'abandon en 2005 d'avantages datant de l'ère soviétique qui avait provoqué des manifestations de retraités.

---

THESSALONIQUE, Grèce - Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a promis hier des baisses d'impôts pour les particuliers et les entreprises et dévoilé un vaste plan de dépenses conçu pour clore huit années d'austérité, moins d'un mois après la sortie de la Grèce des plans de sauvetage financés par ses partenaires européens et le FMI.

Athènes est également résolue à respecter les objectifs budgétaires promis à ses créanciers, a-t-il ajouté lors d'un discours prononcé devant des diplomates et des hommes d'affaires à Thessalonique, grande ville du nord du pays.

La Grèce a accepté de maintenir un excédent budgétaire primaire annuel - qui exclut le coût du service de la dette - représentant 3,5% du produit intérieur brut (PIB) jusqu'en 2022. Jusqu'à présent, elle a dépassé les objectifs budgétaires fixés et l'économie a renoué avec la croissance.

A environ un an des élections législatives en Grèce, Alexis Tsipras, dont la cote est en baisse dans les sondages, a également promis d'augmenter le salaire minimum et de réduire les cotisations de sécurité sociale dans certains secteurs d'activité.

---

WASHINGTON - La société Apple n'a qu'à fabriquer ses produits aux Etats-Unis si elle veut éviter les droits de douane sur les importations américaines de produits chinois, a déclaré hier le président américain Donald Trump.

Apple a déclaré vendredi qu'une partie importante de ses produits, dont l'Apple Watch, serait probablement affectée par les droits de douane voulus par Donald Trump sur certains produits importés de Chine, après que le chef de la Maison blanche a déclaré être prêt à taxer 267 milliards de dollars supplémentaires d'importations chinoises.

"Les prix Apple pourraient augmenter en raison des énormes droits de douane que nous allons peut-être imposer à la Chine - mais il existe une solution simple où il y aurait ZERO impôt et même une incitation fiscale. Fabriquez vos produits aux États-Unis au lieu d'en Chine. Commencez à construire de nouvelles usines maintenant", a écrit Trump hier sur Twitter.

Le secteur de la technologie, qui fait fabriquer un grand un nombre de pièces en Chine, est l'un des plus gros perdants potentiels des droits de douane voulus par Donald Trump.

---

PARIS - Le président des Républicains (LR), Laurent Wauquiez, figure en dernière position d'une liste de personnalités incarnant le mieux la droite, derrière Alain Juppé, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.

Seules 41% des personnes interrogées estiment que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes représente bien la droite, un chiffre qui le place à égalité avec le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan mais derrière tous ses rivaux.

Plus de la moitié des sondés (52%) portent le même avis sur Xavier Bertrand, électron libre depuis son départ de LR en décembre dernier, et 46% sur Valérie Pécresse, qui joue sa propre partition au sein du principal parti de droite.

Alain Juppé et Nicolas Sarkozy recueillent chacun 58% d'avis favorables, le Premier ministre Edouard Philippe, sans affiliation partisane depuis son accession à Matignon, 46% et la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen 42%.

---

VENISE, Italie - Le film "Roma" du réalisateur mexicain Alfonso Cuaron a remporté hier le Lion d'or à la 75e Mostra de Venise, donnant ainsi à Netflix, qui l'a produit, sa première grande victoire dans un festival de cinéma.

La victoire est importante pour le diffuseur en ligne américain, qui cherche à se positionner comme une force majeure dans le cinéma. Netflix avait boycotté le festival de Cannes en mai en raison de la règle française qui interdit la diffusion d'un film en streaming parallèlement à la diffusion en salles.

Un autre film produit par Netflix, "The Ballad of Buster Scruggs", une comédie-western écrite et réalisée par les frères Coen, s'est vu décerner le prix du meilleur scénario.