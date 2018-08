Resume de l'actualite a 10H00 GMT (12/08)

BAMAKO - Huit millions de Maliens sont invités aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, qui oppose le chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), à Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances et chef du principal parti d'opposition.

Au premier tour, organisé le 29 juillet, IBK a obtenu 41% des suffrages, contre près de 18% à Soumaïla Cissé.

Les opérations de vote ont été perturbées par des attaques et d'autres incidents dans un cinquième des bureaux de vote. Environ 3% de ces bureaux n'ont pas pu ouvrir leurs portes, ce qui laisse planer un doute sur la légitimité des résultats.

Soumaïla Cissé, 68 ans, juge IBK responsable du climat de violence qui prévaut au Mali et accuse son gouvernement de corruption et de fraude électorale.

---

CHARLOTTESVILLE, Virginie - Des centaines d'étudiants et de militants de gauche ont défilé samedi sans incident dans les rues de Charlottesville, dans l'Etat de Virginie, commémorant le premier anniversaire du rassemblement nationaliste qui avait coûté la vie à une manifestante antiraciste.

Le co-organisateur du rassemblement de 2017, le suprémaciste blanc Jason Kessler, aurait voulu rééditer l'expérience cette année, mais sa demande d'autorisation a été rejetée. Il a été autorisé à organiser un rassemblement ce dimanche devant la Maison blanche.

Les suprémacistes blancs avaient organisé un défilé l'an dernier à Charlottesville pour protester contre la décision de la mairie de déboulonner une statue du général Robert Edward Lee, le chef de l'armée confédérée pendant la guerre de Sécession, dans un parc de la ville. Cette statue était considérée comme un symbole de l'Amérique esclavagiste.

---

BUCAREST - Les Roumains ont à nouveau manifesté samedi à Bucarest et dans les principales villes du pays pour demander la démission du gouvernement social-démocrate, accusé de promouvoir la corruption.

Des rassemblements pacifiques ont eu lieu à plusieurs reprises depuis que les sociaux-démocrates ont pris le pouvoir début 2017 et ont tenté de dépénaliser plusieurs infractions liées à la corruption.

Dans une lettre ouverte, Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate et président de la Chambre des députés, considéré comme le chef de facto du gouvernement, déclare que son parti et le gouvernement ne céderont pas aux appels à la démission. La Première ministre roumaine est Viorica Dancila.

Liviu Dragnea a été condamné en juin à trois ans et demi de prison pour incitation à l'abus de pouvoir. La décision fait l'objet d'un recours.

---

TEL AVIV - Plusieurs milliers de manifestants ont protesté samedi à Tel Aviv contre la nouvelle loi déclarant Israël l'État-nation du peuple juif, texte qui a suscité la colère de la minorité arabe et des critiques à l'étranger.

Cette loi qui ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'aux Juifs a été votée le mois dernier. La loi, symboliquement promulguée juste après le 70e anniversaire de la naissance de l'Etat d'Israël, retire par ailleurs à l'arabe son statut de langue officielle à côté de l'hébreu, pour le remplacer par un "statut spécial" qui autorise la poursuite de son utilisation dans l'administration.

Les manifestants, principalement des Arabes israéliens, ont brandi des drapeaux palestiniens et des pancartes sur lesquelles étaient écrit "égalité" en arabe et en hébreu.

La population arabe d'Israël, qui représente environ 20% des neuf millions d'habitants du pays, comprend principalement des descendants de Palestiniens qui sont restés sur leurs terres après la guerre de 1948 lors de la création de l'Etat d'Israël.

---

CAP CANAVERAL, Floride - Les Etats-Unis ont lancé avec succès ce matin la sonde spatiale Parker qui s'approchera du Soleil à la distance la plus faible jamais réalisée.

Une fois dans la couronne solaire, l'engin devrait approcher de la surface de l'astre à 6,1 millions de kilomètres, soit sept fois plus près que tout autre engin spatial.

La couronne provoque des vents solaires, un flux continu de particules chargées qui se diffuse dans le système solaire et peut perturber les systèmes de communication sur Terre. La Nasa espère que les résultats des mesures de Parker permettront aux scientifiques de prévoir les changements dans l'environnement spatial de la Terre.

Parker est équipé d'un bouclier thermique conçu pour maintenir ses instruments à une température de 29 degrés Celsius, même si la sonde atteint des températures de 1.370 degrés Celsius.

---

AUSTIN, Texas - Six nouveaux incendies de grande ampleur se sont déclarés aux Etats-Unis, portant à plus de 100 le nombre de brasiers actifs dans le pays.

Plus de 30.000 pompiers luttent contre les feux qui ont ravagé près de 650.000 hectares de l'Etat de Washington au Nouveau-Mexique en passant par la Californie qui reste l'Etat le plus touché. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé des renforts.

L'incendie de Carr, qui court sur plus de 77.200 hectares, a détruit près de 1.100 habitations. À environ 160 km au sud-ouest de Carr, 3.500 pompiers luttent contre le complexe de Mendocino, qui a brûlé près de 133.000 hectares. C'est l'incendie le plus important jamais enregistré en Californie.

---

TAIPEI - La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen s'est envolée dimanche pour les Etats-Unis, affirmant que personne ne pouvait "effacer" l'existence de l'île démocratique que la Chine considère comme une province devant lui revenir.

La Chine, qui estime que Tsai Ing-wen veut aller vers une indépendance de Taïwan en bonne et due forme, s'est déjà plainte à Washington des escales que la présidente fait aux Etats-Unis. A son retour, elle fera un arrêt à Houston.

---

PARIS - Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, espère que la lourde condamnation prononcée la veille par la justice américaine à l'encontre de Monsanto incitera l'ensemble des responsables politiques à se mobiliser en faveur de l'interdiction du glyphosate.

Un jury californien a considéré vendredi que le désherbant Roundup était à l'origine du cancer qu'a développé Dewayne Johnson, un agent d'entretien de 46 ans souffrant d'un cancer en phase terminale, et a condamné Monsanto, récemment racheté par l'allemand Bayer, à lui verser 289 millions de dollars (253 millions d'euros).

"N'attendons pas la démonstration du pire pour agir", a déclaré Nicolas Hulot, appelant à "appliqu enfin le principe de précaution".

"Ce que j'espère simplement c'est (qu'avec) cette décision de justice (...) chaque responsable politique (...) comprenne bien une bonne fois pour toutes qu'une entreprise comme Monsanto-Bayer n'a comme velléité (...) que le bien-être de ses actionnaires", a dit l'ancien animateur de télévision.

---

TOULOUSE - Les deux Allemands responsables de la colonie de vacances non autorisées de Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard) évacuée jeudi en raison de crues, ont été mis en examen.

Ce camp de vacances abritait 138 enfants et 46 adultes, dont un septuagénaire allemand qui est toujours porté disparu.

Ces deux Allemands, respectivement président et le vice-président de l'association Jugerdforderung Saint-Antonius, propriétaire du terrain privé qui accueillait la colonie de vacances, ont été mis en examen des chefs de "blessures involontaires" aggravées par "la mise en danger de la vie d'autrui" et "création d'un camping sans permis d'aménager".