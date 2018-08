Resume de l'actualite a 10H00 GMT (13/08)

ISTANBUL - La livre turque est remontée ce matin sur les marchés des changes, la banque centrale de Turquie ayant annoncé qu'elle fournirait toute la liquidité nécessaire aux banques pour assurer le fonctionnement adéquat des marchés financiers.

Le ministre des Finances, Berat Albayrak, dans un entretien au quotidien Hurriyet, avait indiqué que la Turquie mettrait en oeuvre un plan d'action économique à la suite de la chute de la monnaie nationale.

La livre turque a perdu plus de 40% face au dollar cette année en raison surtout des craintes que suscite l'influence qu'exerce le président Recep Tayyip Erdogan sur l'économie, de ses appels répétés à une baisse des taux et des tensions qui s'accumulent entre la Turquie et les Etats-Unis.

Erdogan, qui se qualifie lui-même d'"ennemi des taux d'intérêt", a réfuté hier l'idée que la Turquie était confrontée à une crise financière comparable à celle qui a touché les pays asiatiques il y a un vingtaine d'années. La chute de la livre est la conséquence d'un complot et ne reflète pas les fondamentaux économiques, a-t-il dit.

---

ANKARA - L'économie iranienne est plus pénalisée par la mauvaise gestion que par les sanctions américaines, a déclaré ce matin l'ayatollah Al Khamenei, le guide suprême de la Révolution iranienne, rapporte la télévision iranienne.

"Plus que les sanctions, la mauvaise gestion de l'économie fait pression sur les Iraniens moyens (...) Je ne dis pas que c'est de la trahison, mais une énorme erreur de gestion", a-t-il dit.

Une première vague de sanctions américaines a été rétablie la semaine dernière contre l'Iran, conséquence de la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord de juillet 2015 sur les programmes nucléaires iraniens.

Depuis que Trump a officialisé, début mai, sa décision sur le nucléaire iranien, la devise iranienne, le rial, a perdu près de la moitié de sa valeur depuis avril. Avec la forte inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des Iraniens, ces difficultés économiques ont provoqué des mouvements de contestation sociale à travers le pays.

Elles sont aussi un facteur de fragilisation du président, Hassan Rohani, principal promoteur de l'accord de 2015 qui encadre les programmes nucléaires iraniens en échange d'une levée des sanctions.

---

MOSCOU - Un sommet à quatre sur la Syrie avec la participation de la Russie, de la France, de la Turquie et de l'Allemagne est "prévu dans un avenir proche", a annoncé ce matin le ministère russe des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est attendu pour deux jours ce lundi à Ankara pour préparer cette rencontre, ajoute Moscou.

La question syrienne était au menu de l'entretien téléphonique que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont eu vendredi.

A BERLIN, la chancellerie allemande a annoncé en fin e matinée que le président russe serait reçu samedi prochain par Angela Merkel pour discuter notamment de la Syrie, mais aussi de l'Ukraine et de questions à liées à l'énergie.

---

BAMAKO - Le second tour de l'élection présidentielle malienne s'est déroulé hier dans un climat de tensions qui a contribué à dissuader de nombreux électeurs à rendre aux urnes, ont constaté les observateurs maliens et européens déployés dans le pays.

A la fermeture des bureaux de vote, le Pool d'observation citoyenne du Mali (Pocim), qui regroupe des scrutateurs, a estimé la participation à 22%.

Cette faible mobilisation peut également s'expliquer par le fait que de nombreux Maliens pensaient le scrutin joué d'avance, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, ayant obtenu dès le premier tour une avance considérable sur son principal adversaire, Soumaïla Cissé.

Au premier tour, le 29 juillet, IBK avait obtenu 41% des suffrages, loin devant le score de 18% obtenu par Soumaïla Cissé.

---

WASHINGTON - Le rassemblement de suprémacistes blancs organisé hier Washington n'a attiré qu'une vingtaine de personnes tandis que des centaines de contre-manifestants se réunissaient non loin de là, un an après les violences à connotation raciale perpétrées à Charlottesville, en Virginie, lors desquelles une militante antiraciste avait été tuée.

L'événement "Unite the Right 2" s'est déroulé sous une étroite surveillance policière comme l'avaient promis les autorités de la capitale fédérale.

Ses organisateurs espéraient réunir plusieurs centaines de sympathisants mais ce sont finalement leurs adversaires politiques qui se sont le plus mobilisés.

---

SEOUL - Les dirigeants des deux Corées se retrouveront le mois prochain à Pyongyang pour un nouveau sommet intercoréen, a annoncé ce matin le ministère sud-coréen de l'Unification.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont rencontrés à deux reprises cette année, en avril pour un sommet puis en mai à l'occasion d'une rencontre qui n'avait pas été annoncée au préalable.

Les deux fois, ils se sont vus à Panmunjom, sur la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux pays. Ils s'étaient entendus pour que leur prochaine rencontre ait lieu cette fois à Pyongyang, la capitale nord-coréenne.

---

PARIS - La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a promis ce matin sur RTL que tous les candidats à l'entrée aux études supérieures auraient une proposition à la rentrée.

"Sur ce chiffre de 66.000 jeunes que vous indiquez, il y a 16.000 jeunes (dont 9.000 bacheliers) qui sont en recherche active et 50.000 que nous cherchons à contacter et qui pour le moment ne répondent pas à nos sollicitations et que l'on considère donc comme inactifs", a-t-elle précisé.

"Tout le monde aura une proposition à la rentrée, c'est un engagement", a-t-elle assuré.

Au 13 août dernier, sur les 812.050 candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup, 591.416 autres avaient accepté une proposition et 154.980 avaient quitté la plateforme. En restait alors environ 66.000.

Les dégâts causés lors des occupations d'universités du printemps dernier contre cette nouvelle plateforme d'inscription post-bac se chiffreront à environ sept millions d'euros, a-t-elle par ailleurs déclaré.

---

FRANCFORT - L'action Bayer a ouvert en recul et accentué ses ce matin à la Bourse de Francfort, un jury californien ayant considéré vendredi que le désherbant Roundup de sa filiale Monsanto était à l'origine d'un cancer développé par un jardinier.

Monsanto a été condamné vendredi soir à verser à Dewayne Johnson 289 millions de dollars (253 millions d'euros) d'indemnités mais a décidé de faire appel.

Vers midi (10h00 GMT), l'action Bayer perd un peu moins de 11%, à un plus bas de près de deux ans.