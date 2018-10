Resume de l'actualite a 10H00 GMT (14/10)

BERLIN - Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin en Bavière, où les alliés conservateurs bavarois d'Angela Merkel devraient perdre leur majorité absolue au parlement régional, ce qui pourrait peser sur le cours de la politique du gouvernement fédéral à Berlin.

Selon les dernières enquêtes d'opinion, l'Union chrétienne-sociale (CSU), qui a gouverné la Bavière de façon quasi-ininterrompue depuis l'après-guerre, est créditée de seulement 33% des intentions de vote, loin de ses résultats traditionnels, elle qui n'a perdu la majorité absolue au parlement régional qu'une fois depuis 1954 - il lui a manqué deux sièges en 2008.

La CSU serait donc contrainte de former une coalition pour gouverner et les Verts, qui pourraient obtenir jusqu'à 18% des suffrages, se retrouveraient en position de force.

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), crédité de 12 à 13% des voix dans les derniers sondages, entrera pour la première fois au parlement régional.

---

BERLIN - Une foule immense venue de toute l'Allemagne a défilé hier à Berlin contre la xénophobie et l'extrême droite.

La manifestation organisée en réponse aux mobilisations anti-immigration des dernières semaines dans plusieurs villes d'ex-Allemagne de l'Est et à la montée en puissance électorale d'AfD (extrême droite) a rassemblé autour de 242.000 personnes, ont annoncé les organisateurs.

L'Allemagne est profondément divisée depuis qu'elle a accueilli plus d'un million de migrants à l'été 2015. La défiance envers la politique de la chancelière Angela Merkel a favorisé l'émergence de l'AfD, entré pour la première fois au Bundestag après les législatives de septembre 2017.

---

BARCELONE - La tempête Leslie a frappé la nuit dernière la péninsule ibérique, faisant souffler des vents de plus de 170 km/h sur la côte du Portugal, où plus de 300.000 foyers sont privés d'électricité.

La tempête, un temps classée en ouragan de catégorie 1, a touché terre près de Lisbonne avant d'entamer la traversée la péninsule en faiblissant progressivement et en déversant de fortes pluies. Elle doit se dissiper ce soir ou demain matin.

Deux autres perturbations doivent aussi balayer aujourd'hui le nord et l'est de l'Espagne.

---

DUBAI - La Bourse de Ryad a ouvert ce matin en forte baisse, signe de l'inquiétude des investisseurs face aux répercussions de la disparition du journaliste saoudien dissident Jamal Khashoggi.

Après avoir plongé de plus de 7% en début de séance, sa chute la plus brutale depuis décembre 2014 sous l'effet de l'effondrement des cours du pétrole, l'indice Tadawul perdait encore près de 5,5% vers 10h00 GMT.

"Le marché réagit négativement au signal envoyé par l'affaire Khashoggi et à l'agitation politique qui l'entoure", a commenté Salah Shamma, directeur de l'investissement dans le Golfe du fonds Franklin Templeton Emerging Markets Equity.

Donald Trump a assuré hier que Washington infligerait à l'Arabie saoudite une "punition sévère" si son implication - qu'elle dément - dans la disparition et peut-être le meurtre du journaliste qui vivait en exil aux Etats-Unis est établie.

Le président américain a néanmoins estimé que les Etats-Unis se tireraient une balle dans le pied s'ils cessaient de vendre des armes au royaume wahhabite.

---

IZMIR, Turquie - Le pasteur américain Andrew Brunson, objet d'une crise diplomatique entre Washington et Ankara, est arrivé hier soir aux Etats-Unis après sa remise en liberté vendredi au terme de deux ans de détention en Turquie.

Après une escale en Allemagne pour une visite médicale, le pasteur a retrouvé Donald Trump à la Maison blanche.

Le président américain a adressé ses remerciements à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan mais ce dernier lui a immédiatement rétorqué sur Twitter que la libération d'Andrew Brunson résultait non pas de son implication mais d'une décision prise en toute "indépendance" par la justice turque.

---

ISTANBUL - L'accident d'un camion transportant des migrants a fait 19 morts dont des enfants dimanche dans la province d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, rapporte l'agence Anatolie.

Le camion est tombé dans un canal d'irrigation situé à une vingtaine de mètres en contrebas d'une autoroute, selon les images diffusées par l'agence officielle.

D'après l'agence privée Demiroren (DHA), les victimes sont des étrangers qui avaient payé des passeurs pour se rendre en bateau sur l'île grecque de Samos, au large d'Izmir, un des principaux points d'entrée des réfugiés dans l'Union européenne pendant la crise de l'été 2015.

---

MOSCOU - Alexeï Navalny, figure de l'opposition russe, est sorti de prison ce matin après avoir purgé une peine de 20 jours d'emprisonnement infligée par la justice russe pour une infraction au droit de manifestation.

Il avait été arrêté le 24 septembre au moment même où il sortait de la prison où il venait de purger une précédente peine, de 30 jours de détention, pour avoir planifié en janvier dernier une manifestation non autorisée.

---

PARIS - Le dirigeant de La France insoumise (LFI) a promis ce matin à Emmanuel Macron une longue agonie politique, dont la prochaine étape sera, selon lui, les élections européennes de mai 2019.

La démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est "le signe d'un délitement" du pouvoir et "la suite sera une agonie", a déclaré Jean-Luc Mélenchon lors du Grand Rendez-vous Europe 1-Cnews-Les Echos.

Le dirigeant de LFI a réaffirmé qu'il entendait faire des élections européennes un "référendum anti-Macron". "Et s'il se prend la raclée politique que j'espère, eh bien vous verrez que dans moins d'un an toute la situation politique pourrait basculer", a-t-il poursuivi.

"Le fait que nous existions permet au pays de savoir qu'il a une alternative. Ce n'est pas ou M. Macron et sa bande d'excités ou rien (...) Cela sera peut-être lui et le chaos ou bien nous et l'ordre", a-t-il ajouté.

---

PARIS - La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, annonce la création de places d'hébergement dans la capitale pour les sans-abri, notamment au sein de l'Hôtel de Ville qui accueillera cinquante à cent femmes à compter de fin novembre.

Dans un entretien au Journal du Dimanche, elle invite les entreprises à mettre à disposition des locaux inoccupés.

"Nous avons décompté 3.035 personnes sans solution d'hébergement, au moment où il fait le plus froid", précise Anne Hidalgo. "Il manque donc près de 3.000 places d'hébergement d'urgence dans la capitale. Je me suis engagée à ce que la Ville fasse la moitié du chemin. Plus de 800 ont déjà été créées dans nos bâtiments depuis février, 700 seront ouvertes d'ici à début 2019. L'Etat est chargé de créer les 1.500 autres".

---

PARIS - Quelque 12.000 personnes, selon la police, ont défilé hier à Paris dans le cadre de la "Marche pour le climat" afin d'appeler au sursaut face au dérèglement climatique.

Selon un décompte du cabinet Occurrence, pour un collectif de médias, ils étaient 14.500 à manifester dans la capitale.

Une précédente mobilisation, organisée le 8 septembre à la suite de la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, avait rassemblé à Paris 18.500 personnes, selon la préfecture de police, et 50.000 selon les organisateurs.

Près de 80 rassemblements étaient organisés hier en France.