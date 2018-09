Resume de l'actualite a 10H00 GMT (15/09)

WASHINGTON - Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, a accepté de coopérer avec la justice sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016, revirement spectaculaire dans cette enquête fédérale qualifiée de chasse aux sorcières par le président américain.

Après avoir refusé pendant des mois de coopérer, Paul Manafort, 69 ans, a finalement entrepris vendredi de conclure un accord de plaider coupable en échange d'une réduction du nombre d'accusations portées contre lui.

La Maison blanche a publié une déclaration visant à mettre de la distance entre le président et le consultant qui a contribué à le faire élire en novembre 2016 à l'issue d'une campagne très disputée contre la démocrate Hillary Clinton.

"Cela n'a absolument rien à voir avec le président (Trump) ou sa victorieuse campagne présidentielle de 2016", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

Cet accord de plaider coupable de Manafort intervient à moins de deux mois des élections de mi-mandat au Congrès, le 6 novembre, à l'issue desquelles le président pourrait perdre sa majorité.

L'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller depuis mai 2017 vise à la fois à établir s'il y a eu ingérence russe dans la campagne de 2016 et s'il y a eu coordination entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou.

---

WILMINGTON, Caroline du Nord - L'ouragan Florence et ses pluies diluviennes, qui ont frappé la côte est des Etats-Unis, ont provoqué la mort de cinq personnes en Caroline du Nord.

Une femme et son bébé ont notamment été tués par la chute d'un arbre sur leur maison à Wilmington. Une femme a été victime d'une crise cardiaque, un homme de 78 ans s'est électrocuté et un autre a été renversé par les rafales de vent.

Donald Trump s'est entretenu avec les représentants des autorités locales, a annoncé la Maison blanche, vendredi. Le président se rendra sur le terrain la semaine prochaine, "lorsqu'il aura été déterminé que sa présence ne perturbera pas les secours et le retour à la vie normale".

Près de 900.000 foyers et entreprises de Caroline du Nord et du Sud étaient privés d'électricité vendredi dans l'après-midi. Au total, ce sont plusieurs millions de personnes qui vont devoir se passer de courant, avertissent les compagnies d'électricité.

---

MANILLE - Le typhon Mangkhut a balayé ce matin le nord des Philippines avec des pointes de vent à plus de 200 km/h, faisant trois morts et entraînant dans son sillage des inondations, des glissements de terrain et des coupures d'électricité.

D'abord classé au rang de "super-typhon", Mangkhut a abordé les terres dans la nuit, dans la province de Cagayan sur la grande île de Luçon, où un millier d'habitations ont été endommagées.

Le cyclone a quitté l'archipel vers la mi-journée, se dirigeant vers le sud de la Chine et le Vietnam avec des vents un peu moins puissants atteignant 170 km/h.

---

GAZA - Des soldats israéliens ont tué trois Palestiniens, dont un garçon de 11 ans, et en ont blessé près de 250 autres hier lors des manifestations le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.

Les trois décès enregistrés vendredi portent à 177 le nombre de Palestiniens depuis le début des manifestations en faveur du droit au retour des réfugiés le 30 mars.

Le garçon de 11 ans, Chadi Abdel-Al, est la plus jeune victime des tirs israéliens pendant cette période.

---

LONDRES - Boris Johnson, champion des "Brexiters" au sein du Parti conservateur, n'a rien contre Theresa May, il ne s'oppose qu'à son plan de sortie de l'Union européenne, rapporte samedi le Daily Telegraph sur fond de contestation grandissante de la Première ministre britannique.

Deux mois après avoir démissionné avec fracas pour dénoncer le projet présenté début juillet après une réunion à Chequers, la résidence de campagne des Premiers ministres britanniques, une semaine après avoir comparé ce plan à une "ceinture d'explosifs", l'ex-secrétaire au Foreign Office assure qu'il ne réclame que l'abandon du texte, pas le départ de May.

"Ce n'est pas une question de leadership, c'est une question de politique. Il ne s'agit pas de changer de Premier ministre, mais de jeter Chequers à la poubelle", a déclaré Boris Johnson au Daily Telegraph lors d'un déplacement à Washington.

---

PARIS - Deux ex-skinheads ont été condamnés hier soir par la cour d'Assises de Paris à des peines de prison ferme pour la mort en 2013 du jeune militant antifasciste Clément Méric, à l'issue d'un procès qui a aussi été celui des dérives de l'extrême droite.

Après presque neuf heures de délibérations, la cour a condamné Esteban Morillo, 25 ans, à 11 ans de prison et Samuel Dufour, un boulanger de 25 ans, à sept ans. Le plus âgé des trois prévenus, Alexandre Eyraud, 28 ans, éducateur canin et auto-entrepreneur, a en revanche été acquitté.

Ce jour-là, la rencontre fortuite d'un petit groupe de militants antifascistes et de "skinheads" proches du mouvement d'extrême droite "Troisième voie" lors d'une vente privée de vêtements dans le quartier des grands magasins, à Paris, avait tourné à l'affrontement de rue, aussi bref que violent.

---

MARSEILLE - Marine Le Pen, qui effectue sa rentrée politique à Fréjus (Var), entend mettre le Rassemblement national en ordre de marche pour les élections européennes de mai 2019, un scrutin traditionnellement favorable à son parti qui pourrait lui offrir une bouffée d'oxygène face aux difficultés.

"A force de dire que notre parti est quasiment mort, qu'il est fragilisé, cerné par les problèmes, on oublie la réalité de notre courant politique. Il n'a aucune vocation à reculer", déclare la présidente de l'ex-Front national dans un entretien publié samedi dans La Provence.

A Fréjus dimanche, Marine Le Pen devrait donner le coup d'envoi de sa campagne avec l'espoir de surfer sur les victoires des nationalistes dans une Europe divisée par la crise migratoire, notamment.

---

STRASBOURG - Les opposants au contournement autoroutier de Strasbourg, dont les travaux ont commencé lundi, ont marqué un point en obtenant la suspension du permis d'aménagement d'un des ouvrages d'art du projet devant le tribunal administratif.

Saisis en référé par Alsace nature, fédération d'associations de protection de la nature, les juges ont estimé que le permis d'aménager accordé au viaduc de la Bruche l'avait été sans l'avis définitif de l'architecte des Bâtiments de France et sans que le dossier ait inclus l'étude d'impact du projet autoroutier.

Long de 480 mètres, le futur viaduc franchit la vallée de la Bruche à proximité du château de Kolbsheim, un édifice classé monument historique.

---

WASHINGTON - Donald Trump a demandé à ses équipes de mettre en oeuvre des droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires. Ces 200 milliards de dollars étaient déjà en discussions. Le président américain s'était même dit prêt à aller au-delà, jusqu'à taxer la totalité des importations chinoises.

L'administration Trump a déjà taxé à 25% des produits chinois représentant d'un montant annuel de 50 milliards de dollars. Pékin a riposté sur des montants similaires.

En 2017, les Etats-Unis ont importé pour 505 milliards de dollars de produits chinois, contre 130 milliards d'exportations américaines vers la Chine.