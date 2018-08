Resume de l'actualite a 10H00 GMT (19/08)

MILAN - Les opérations de recherche pour retrouver des personnes portées disparues dans l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes ont été stoppées dimanche alors que le bilan officiel de la catastrophe survenue mardi s'établit à 43 morts.

Ce bilan a été fourni par la préfecture de Gênes après la découverte dans les décombres d'une voiture contenant les corps de trois personnes. Neuf blessés sont toujours hospitalisés, dont quatre se trouvent dans un état grave.

La totalité des personnes qui étaient portées disparues depuis l'accident de mardi ont été identifiées et retrouvées.

Les unités de pompiers continuent d'intervenir sur le viaduc afin de le sécuriser et d'aider les enquêteurs à établir les causes de la catastrophe.

Autostrade per l'Italia, la société qui gère l'autoroute A10, a promis samedi le déblocage de 500 millions d'euros pour reconstruire un pont et pour aider immédiatement les familles des victimes et les habitants qui ont dû quitter leur logement en raison de l'accident.

Le gouvernement italien a engagé vendredi une procédure de révocation de la concession accordée à Autostrade.

Un plan destiné à garantir la sécurité des infrastructures routières en Italie sera lancé au mois de septembre, a annoncé dimanche Giancarlo Giorgetti, secrétaire d'Etat auprès de la présidence du Conseil italien et membre de la Ligue.

Ce plan concernera les autoroutes, les ponts et les viaducs mais également les bâtiments publics tels que les écoles, a-t-il dit dans un entretien au journal Il Messaggero.

---

LONDRES - Le ministre britannique chargé du Brexit se rendra mardi à Bruxelles pour rencontrer le négociateur européen, Michel Barnier, avec l'objectif d'accélérer les négociations sur les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a annoncé hier le 10, Downing Street.

Dominic Raab prononcera par ailleurs un discours dans lequel il exposera les projets de Londres pour assurer la stabilité du Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, précise le communiqué des services de la Première ministre Theresa May.

Le gouvernement publiera mardi une série de "notes techniques" destinées à informer la population et les sociétés sur les moyens de se préparer à un Brexit dur, est-il écrit.

Le Brexit étant programmé pour le 29 mars à 23h00 GMT, Londres et Bruxelles disposent d'un peu plus de sept mois désormais pour s'entendre sur un accord de retrait.

---

BERLIN - Angela Merkel a reçu hier Vladimir Poutine au château de Meseberg, au nord de Berlin, pour un entretien consacré notamment aux conflits syrien et ukrainien, points de désaccords persistants entre l'Allemagne et la Russie.

La chancelière allemande a souhaité que de nouveaux efforts soient déployés au début de l'année scolaire pour mettre un terme aux affrontements entre forces gouvernementales et séparatistes prorusses dans la région ukrainienne du Donbass.

Dans un entretien accordé au Welt am Sonntag publié aujourd'hui, Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères, souhaite "donner un nouvel élan" au processus de paix en Ukraine, mais rappelle que l'allégement des sanctions imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014 ne pourra être négocié que si l'accord de Minsk est mis en oeuvre.

---

LONDRES - L'Iran cherche des solutions pour vendre son pétrole et en transférer les revenus après la décision des Etats-Unis de prendre des sanctions contre le secteur bancaire et celui de l'énergie de la république islamique, a déclaré le vice-président iranien dimanche.

"Nous espérons que les pays européens seront en mesure de tenir leurs engagements mais si cela n'est pas le cas, nous chercherons des solutions pour vendre notre pétrole et en transférer les revenus", a dit Eshaq Jahangiri cité par l'agence de presse Irna.

Les pays européens signataires de l'accord de juillet 2015 sur le contrôle du programme nucléaire iranien tentent de trouver des solutions pour sauver cet accord malgré le retrait des Etats-Unis décidé par Donald Trump.

L'administration américaine fait pression sur ses alliés afin qu'ils réduisent leurs achats de pétrole iranien, un moyen de déstabiliser le pouvoir à Téhéran.

---

DUBAI - L'Iran dévoilera dans la semaine un nouvel avion de chasse et continuera à développer ses capacités balistiques, a annoncé hier le ministre de la Défense, en dépit des sanctions rétablies par Washington contre Téhéran plus tôt dans le mois.

"Notre priorité absolue est le développement de notre programme de missiles. Nous sommes bien placés dans ce domaine, mais nous devons le développer", a déclaré le général Amir Hatami, cité par l'agence de presse Fars.

L'Iran a dévoilé en 2013 un avion de combat construit localement appelé Qaher 313, mais certains experts ont exprimé des doutes quant à ses capacités. L'armée de l'air ne possède que quelques dizaines de chasseurs de fabrication russe ou américaine, acquis avant la révolution islamique de 1979.

---

LONDRES - Le suspect arrêté mardi à Londres après avoir commis ce qui semble être un attentat à la voiture bélier aux abords du Parlement a été inculpé hier de deux tentatives d'assassinat, a annoncé la police.

Salih Khater, un Britannique d'origine soudanaise âgé de 29 ans, comparaîtra demain devant le tribunal de première instance de Westminster, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Trois personnes ont été blessées dans l'incident.

---

PARIS - Europe-Écologie-Les Verts va déposer demain un recours judiciaire en référé pour faire interdire en France les herbicides contenant du glyphosate du groupe Monsanto, récemment condamné par la justice américaine, a annoncé hier le parti écologiste dans un communiqué.

Au début du mois, un jury californien a considéré que le désherbant Roundup était à l'origine de la maladie d'un agent d'entretien de 46 ans souffrant d'un cancer en phase terminale, et a condamné Monsanto à lui verser 289 millions de dollars.

La condamnation de Monsanto a été prononcée "sur la base de documents internes de la société montrant qu'elle était consciente du caractère cancérigène du Roundup et avait cherché à le dissimuler", a dit à Reuters hier Julien Bayou, porte-parole d'EELV. "Ces informations constituent un fait nouveau qui justifie que la justice se prononce", a-t-il ajouté.

---

PARIS - Le chef de file d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) pour les élections européennes de mai 2019, Yannick Jadot, déclare dans un entretien au Journal du dimanche rejeter toute alliance avec l'ancien socialiste Benoît Hamon, qu'il avait soutenu à la présidentielle.

"Notre priorité est de rassembler les écologistes autour d'une ligne claire, pas de faire de la vieille politique avec ses accords d'appareils et ses confusions", explique-t-il.

Yannick Jadot dit "viser un score de 15%", estimant que "jamais l'écologie n'aura autant irrigué la société, les entreprises, les initiatives citoyennes".