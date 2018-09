Resume de l'actualite a 10H00 GMT (23/09)

LIVERPOOL, Angleterre - Le gouvernement de la Première ministre conservatrice Theresa May est au bord de l'effondrement et il pourrait bien y avoir prochainement des élections législatives anticipées, a estimé aujourd'hui le numéro deux du Labour, Tom Watson.

Un peu plus tôt, Rebecca Long-Bailey, porte-parole du Parti travailliste chargé des Entreprises, avait déclaré que sa formation souhaitait la tenue d'élections anticipées en Grande-Bretagne si Theresa May n'obtenait pas le soutien du parlement à son plan sur le Brexit.

La direction du Labour n'est pas favorable à la tenue d'un référendum sur l'accord de Brexit mais, dit Rebecca Long-Bailey, elle respectera toute décision des militants, lors du congrès du Parti travailliste qui se tient ce week-end à Liverpool, irait dans le sens d'une telle idée.

Le Sunday Times croit de son côté savoir que les services de la Première ministre travaillent à l'organisation d'élections législatives anticipées au mois de novembre afin de tenter de sauver un accord sur le Brexit et sa place de chef du gouvernement.

Le journal précise que deux membres de son équipe politique ont entamé des "manoeuvres" pour convaincre l'opinion publique britannique de soutenir un nouveau plan de sortie de l'UE à l'occasion d'un vote à l'automne.

A six mois du divorce, programmé le 29 mars à 23h00 GMT, les négociations sont "dans une impasse", selon les termes employés par May, et les relations entre Londres et ses partenaires européens se sont nettement dégradées cette semaine.

Réunis à Salzbourg, les Vingt-Sept ont demandé à May de retravailler ses propositions tandis que la Première ministre britannique les a sommés de proposer une alternative à ses propres proposition et a réclamé leur respect.

---

DUBAÏ - Les Etats-Unis veulent créer de l'insécurité en Iran mais n'y parviendront pas, a accusé aujourd'hui le président iranien, Hassan Rohani, au lendemain de l'attaque contre un défilé militaire à Ahvaz, dans le sud-ouest du pays, qui a fait 25 morts et une soixantaine de blessés.

Douze des 25 personnes tuées par les quatre assaillants, qui ont eux-mêmes été abattus, étaient des membres des Gardiens de la Révolution, corps d'élite du régime chiite.

S'exprimant avant son départ de Téhéran pour participer à New York à l'Assemblée générale des Nations unies, le président iranien a accusé des pays arabes du Golfe, soutenus par Washington, de fournir un appui financier et militaire à des groupes de l'opposition iranienne issus de la minorité arabe du sud-ouest du pays.

Pour Hassan Rohani, les Etats-Unis se comportent comme une brute pour laquelle quiconque a un pouvoir peut agir en toute impunité à travers le monde.

---

KAUNAS, Lituanie - Le pape François a déclaré aujourd'hui en Lituanie que la société devait être vigilante face à "tout soupçon" de réveil de l'antisémitisme, et a appelé à ce que l'holocauste soit enseigné aux nouvelles générations.

Le souverain pontife a lancé son appel à Kaunas, la deuxième ville de Lituanie, à l'occasion du 75e anniversaire de la liquidation du ghetto de Vilnius, point d'orgue, les 23 et 24 septembre 1943, de deux années d'oppression nazie.

François, qui devait se rendre ensuite à un monument à la mémoire des victimes du ghetto, profite de cet anniversaire pour lancer un appel qui aille bien au-delà de la Lituanie, a dit l'un de ses conseillers.

Plus de 200.000 juifs de Lituanie avaient été assassinés par les nazis, avec la complicité de certains habitants. La communauté juive du pays compte aujourd'hui 3.000 membres.

Après la Lituanie, le pape poursuivra sa visite de quatre jours dans les pays baltes par la Lettonie puis par l'Estonie.

---

PARIS - Un an après avoir tenu un discours de fermeté sur les accords internationaux face à Donald Trump, Emmanuel Macron défendra mardi à l'Onu "le multilatéralisme fort" et les "règles collectives", deux lignes directrices de la future présidence française du G7 menacées par le protectionnisme et le populisme.

Le chef de l'Etat français, qui restera de demain lundi jusqu'à mercredi à New-York, exposera en fin de matinée sa vision du monde dans une allocution d'une trentaine de minutes devant une centaine de chefs d'Etat et de gouvernements réunis dans l'enceinte onusienne à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle.

Il lancera à cette occasion un nouvel appel "à l'action collective pour relever les grands défis du monde actuel -- les inégalités qui se creusent, le défi climatique, les grandes crises internationales ou encore la question de la non prolifération", souligne-t-on dans son entourage.

---

PARIS - Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a dénoncé aujourd'hui les propos "intolérables" tenus la veille par l'écrivain Yann Moix à l'émission "Les terriens du samedi", selon lesquels "les policiers chient dans leur froc".

"Grossier sur la forme, indécent sur le fond: M. Moix a, à nouveau, tenu des propos intolérables à l’encontre de nos policiers. Je les condamne sans réserve et réaffirme mon soutien à nos forces de l'ordre dont je veux rappeler l'action exemplaire, partout sur le territoire", a-t-il écrit sur Twitter.

L'écrivain s'en est pris aux policiers en réaction à la présentation par le journaliste Frédéric Ploquin de son livre "La peur a changé de camp" et le témoignage de deux agents.

"Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine, et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc, alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur (...)", a -t-il dit sans terminer son raisonnement.

---

PARIS - Emmanuel Macron perd cinq points de popularité dans la dernière livraison du baromètre mensuel de l'Ifop pour le Journal du dimanche, qui avait mesuré une chute similaire le mois dernier. Seules 29% des personnes interrogées se disent satisfaites du chef de l'Etat, contre 34% à la fin du mois d'août et 39% il y a deux mois.

Le Premier ministre Edouard Philippe cède quant à lui six points en un mois, avec désormais 34% d'opinions favorables.

---

PARIS - Le gouvernement évalue à six milliards d'euros la baisse globale des prélèvements obligatoires pour les ménages en 2019, selon des chiffres publiés hier par Les Echos et confirmés à Reuters de source au ministère des Comptes publics.

L'exécutif arrive à cette estimation en agrégeant des mesures déjà annoncées, comme la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des Français (3,8 milliards d'euros), la suppression de certaines cotisations salariales (4 milliards d'euros) et la baisse de la CSG pour 300.000 retraités (300 millions d'euros).

Ces baisses sont partiellement compensées par la hausse de la fiscalité énergétique, représentant 1,9 milliard d'euros, celle des paquets de cigarettes, pour 400 millions d'euros, ou les restrictions du périmètre du CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique), pour 800 millions d'euros.

Le projet de loi de finances pour 2019 doit être présenté demain en conseil des ministres par les ministres de l'Economie et des Comptes publics, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.