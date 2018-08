Resume de l'actualite a 10H00 GMT (26/08)

CATANE, Italie - Les 150 migrants qui se trouvaient à bord du Diciotti, un bateau des garde-côtes italiens bloqué depuis cinq jours dans le port sicilien de Catane, ont tous débarqué cette nuit, une solution ayant été trouvée pour leur prise en charge.

Le gouvernement italien refusait depuis lundi de laisser débarquer les passagers, majoritairement originaires d'Érythrée, tant que d'autres Etats de l'UE n'accepteraient pas d'en accueillir quelques uns.

Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a précisé hier soir que l'Albanie avait proposé d'accepter 20 migrants et l'Irlande 20 à 25, tandis que les autres seraient logés par l'Eglise catholique "sans frais" pour le contribuable italien.

La justice italienne a de son côté ouvert une enquête visant Matteo Salvini pour abus de pouvoir, enlèvement et arrestation illégale.

Les 137 migrants restant sur le bateau ont débarqué cette nuit pour être acheminés vers un centre d'accueil à Messine en Sicile. De là, ils seront répartis dans divers diocèses de l'Église catholique ou partiront pour l'Irlande et l'Albanie.

---

DUBLIN - Le pape achèvera cet après-midi son voyage en Irlande par une messe à Dublin, où se dresse toujours la grande croix érigée pour la visite de Jean-Paul II en 1979.

Les 500.000 billets disponibles pour y assister ont très vite trouvé preneurs, mais un certain nombre de places ont été réservées par un mouvement baptisé "Say Nope To The Pope" (Dites non au pape), qui appelle au boycott de l'événement.

Hier, François a rencontré pendant 90 minutes huit victimes de violences. Il a estimé que les Irlandais avaient toutes les raisons d'être en colère contre la défaillance de la hiérarchie ecclésiastique face à ces "crimes répugnants", et que la communauté catholique toute entière en avait "honte".

---

WASHINGTON - Le sénateur républicain américain John McCain, ancien prisonnier de guerre au Vietnam, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008 et détracteur du président Donald Trump, est décédé hier à l'âge de 81 ans.

Le sénateur de l'Arizona, qui siégeait depuis plus de 30 ans au Sénat, était atteint d'un cancer au cerveau découvert par ses médecins en juillet 2017. Sa famille avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement.

Elle a fait savoir que ses funérailles auraient lieu à la cathédrale de Washington et qu'il serait inhumé à Annapolis, dans le Maryland.

Dans l'entourage du sénateur, certains ont fait savoir que le président ne serait pas invité aux funérailles à la demande expresse de McCain. C'est le vice-président, Mike Pence, qui devrait représenter l'administration Trump à la cérémonie, a indiqué sa famille.

Tout à tour affable et revêche, John McCain était devenu un personnage public dans les années 60, quand, pendant la guerre du Vietnam, son avion avait été abattu. Il avait été torturé par ses ravisseurs communistes pendant les cinq ans et demi passés en prison.

Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence, il s'était souvent opposé frontalement au président, refusant de voter l'abrogation de l'Obamacare ou encore dénonçant sa fascination pour les "tyrans".

---

GENEVE - Le ministre iranien de la Défense, Amir Hatami, est arrivé ce matin en Syrie pour y rencontrer "d'importants responsables de la défense et de l'armée", rapporte l'agence iranienne Tasnim.

Ce déplacement de deux jours apparaît comme un pied-de-nez à l'adresse des Etats-Unis, qui ont réclamé avec insistance ces derniers temps, et encore cette semaine par la voix du conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, le retrait des forces iraniennes de Syrie, où elles soutiennent le président Bachar al Assad.

"Nous espérons jouer un rôle utile pour la reconstruction de la Syrie", a déclaré Amir Hatami à son arrivée en Syrie, selon des propos rapportés par l'agence Fars.

---

HARARE - Emmerson Mnangagwa a prêté serment ce matin en tant que président du Zimbabwe au terme d'une élection à l'issue contestée, dont les observateurs américains ont estimé qu'elle s'était déroulée dans un climat ne correspondant pas aux standards démocratiques.

La Cour constitutionnelle a confirmé vendredi la victoire d'Emmerson Mnangagwa, ancien chef des services de renseignement du dirigeant historique du pays Robert Mugabe, qu'il a écarté du pouvoir en novembre dernier, à l'élection du 30 juillet, avec un peu plus de 50% des voix.

Mais cette victoire demeure contestée par le chef de file de l'opposition, Nelson Chamisa, qui avait saisi la Cour constitutionnelle en dénonçant des fraudes dont il n'a pas apporté la preuve, et qui a revendiqué hier la présidence.

Les observateurs américains de l'International Republican Institute et du National Democratic Institute ont pour leur part souligné dimanche que le Zimbabwe n'avait pas "une culture de tolérance démocratique" permettant aux partis d'être traités sur un pied d'égalité et aux électeurs de voter librement.

---

PARIS - Le projet de loi de finances 2019, qui sera présenté fin septembre, sera marqué par un rebond du déficit public sur fond de ralentissement de la croissance, des économies dans le champ des aides sociales et 4.500 suppressions de postes de fonctionnaires, annonce Edouard Philippe dans une interview au Journal du dimanche.

La prévision de croissance retenue est de 1,7%, déclare le Premier ministre. Jusqu'ici l'exécutif tablait sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,9% l'an prochain et prévoyait un déficit stable par rapport à celui attendu en 2018, à 2,3% du PIB, contre 2,6% en 2017.

Alors que le gouvernement était jusqu'ici resté muet sur les suppressions de postes dans la fonction publique, Edouard Philippe réaffirme l'objectif de 50.000 suppressions de postes sur le quinquennat dans les services de l'Etat et annonce qu'environ 4.500 suppressions de postes sont prévues en 2019 et que "le chiffre sera supérieur à 10.000" en 2020, après seulement 1.600 en 2018.

Le Premier ministre redit par ailleurs sa volonté de contenir les dépenses liées aux arrêts maladie, perspective qui inquiète les entreprises mais qui est également susceptible de déclencher l'ire des syndicats, selon la solution retenue.

---

PARIS - Emmanuel Macron a perdu cinq points de popularité en un mois dans l'enquête de l'Ifop pour le Journal du dimanche, tandis que son Premier ministre, Edouard Philippe, limite les dégâts.

Sur 995 personnes interrogées jeudi et vendredi, 34% se disent satisfaites du président de la République, contre 39% en juillet, alors que le chef du gouvernement ne perd qu'un point, à 40% d'opinions favorables au lieu de 41%.

---

SAN FRANCISCO - Le constructeur de voitures électriques Tesla restera finalement coté en Bourse, a annoncé son conseil d'administration après deux semaines d'incertitude.

Il s'agit d'un revirement spectaculaire pour Elon Musk, qui avait déclaré le 7 août sur Twitter avoir les "financements" nécessaires pour faire sortir Tesla de la cote à 420 dollars.

L'action Tesla a fini vendredi à 322,82 dollars sur le Nasdaq.