Resume de l'actualite a 10H00 GMT (29/07)

PARIS - Le trafic des trains à la gare Montparnasse à Paris, perturbé depuis l'incendie d'un transformateur électrique vendredi, sera très difficile aujourd'hui, avec un train sur deux prévu par la SNCF, et le retour à la normale ne devrait pas intervenir avant jeudi prochain.

Dans le cadre du plan de transport alternatif mis en place par la compagnie ferroviaire, les trains à destination et au départ du Sud-Ouest sont détournés vers la gare d'Austerlitz tandis que ceux vers la Bretagne et les Pays de la Loire circulent depuis et vers la gare Montparnasse.

Le sinistre survenu vendredi à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) dans un poste électrique de RTE, gestionnaire des lignes à haute tension françaises, a interrompu l'alimentation du réseau ferroviaire de cette gare en plein week-end de chassé-croisé des vacanciers. Ces problèmes de trafic surviennent exactement un an après une gigantesque panne ayant perturbé cette gare parisienne après un incident technique et s'ajoutent à ceux enregistrés ces derniers mois lors des grèves de cheminots contre la réforme ferroviaire.

---

PARIS - L'affaire Benalla n'a eu pour le moment qu'un effet limité sur la popularité d'Emmanuel Macron, selon deux sondages publiés ce week-end.

Alexandre Benalla, ex-collaborateur du président de la République accusé d'avoir commis des violences le 1er mai à Paris, a estimé vendredi soir sur TF1 que le "déferlement médiatique et politique" entourant cette affaire visait à atteindre le chef de l'Etat.

Dans le baromètre mensuel de l'Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD), la cote de popularité d'Emmanuel Macron recule d'un point en juillet, à 39% de satisfaits.

L'analyse plus détaillée des réponses des personnes interrogées laisse néanmoins supposer que l'affaire Benalla a joué : la cote de popularité du chef de l'Etat atteignait 41% dans la vague du 18-19 juillet (avant les révélations du Monde) mais est passée à 37% dans la vague réalisée cette semaine, du 25 au 27 juillet.

La dernière édition du sondage Harris Interactive – Délits d'Opinion publié hier marque en revanche une légère remontée d'Emmanuel Macron dans l'opinion, puisque 42% des personnes interrogées disent lui faire confiance, un score en hausse de deux points de pourcentage par rapport au mois dernier.

Le président de la République voit cependant reculer son crédit auprès de tous les sondés déclarant une proximité politique, de gauche comme de droite, y compris chez les sympathisants d'En Marche!, qui sont 88% à lui faire confiance, contre 95% le mois dernier.

En revanche, Emmanuel Macron progresse de cinq points de pourcentage chez les personnes n'exprimant aucune préférence partisane particulière.

PARIS - François Bayrou a réaffirmé hier dans une interview publiée par Le Monde son soutien à Emmanuel Macron et dénoncé une "instrumentalisation politique" de l'affaire Benalla visant à "déstabiliser" le chef de l'Etat.

Pour le président du MoDem, parti allié de La République en Marche (LaRem) dans la majorité présidentielle, "il y a une disproportion surprenante entre les faits tels qu'ils apparaissent au fil des auditions (par les commissions d'enquête parlementaires-NDLR) et le maelström médiatique et politique que nous vivons".

Constatant "une faute individuelle de la part d'un collaborateur du président de la République, une organisation de l'Elysée qui n'était pas assez rigoureuse et un retard dans les sanctions à prendre" François Bayrou estime cependant que "cela n'en fait pas une affaire d'Etat".

---

SAMBALUN - Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a secoué ce matin l'île indonésienne de Lombok, où au moins 14 personnes ont été tuées et de nombreux bâtiments endommagés, a annoncé l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

Cent soixante-deux personnes ont été blessées lors du séisme qui s'est produit à 06h47 locales (22h47 GMT samedi), surprenant les habitants dans leur sommeil.

Une quarantaine de répliques - la plus forte d'une magnitude 5,7 - ont été enregistrées dans les heures suivantes dans la moitié nord de l'île, a ajouté l'agence.

Un touriste joint par téléphone a déclaré à Reuters que les secousses avaient été ressenties dans les stations balnéaires du nord-ouest de Lombok, dont les plages de sable blanc font face au mont Agung, le principal volcan de l'île voisine de Bali qui est entré en éruption à la fin du mois de juin.

Le tremblement de terre pourrait aussi avoir affecté le parc national du mont Rinjani, le deuxième volcan actif le plus haut d'Indonésie (3.726 m). L'ascension du volcan, une attraction touristique majeure de l'île, a été interdite par mesure de précaution, a annoncé un porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

---

PHNOM PENH - Les Cambodgiens votaient aujourd'hui pour des élections législatives qui devraient permettre au Premier ministre Hun Sen de se maintenir sans difficulté au pouvoir compte tenu de la répression dont ont été la cible depuis l'année dernière ses principaux opposants.

Si 19 formations politiques présentent des candidats contre le Parti du peuple cambodgien (PPC) que conduit l'ancien khmer rouge, aucune n'est en mesure de lui contester un mandat qu'il exerce depuis près de 33 ans.

Les bureaux de vote ont fermé à 15h00 locales (08h00 GMT). Les premiers résultats sont attendus aux alentours de 18h00 locales. Les résultats définitifs ne seront pas proclamés avant la mi-août.

Battu de peu lors des dernières élections, le principal adversaire de Hun Sen, le Parti du sauvetage national du Cambodge (PSNC), a été dissous l'année dernière par la Cour suprême et la plupart des députés qui en sont issue ont été privés de leurs droits civiques pour une durée de cinq ans.

---

BAMAKO - Les Maliens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour une élection présidentielle qui consistera essentiellement en un duel entre le chef de l'Etat sortant, Ibrahim Boubacar Keita, dit "IBK", et un ex-ministre des Finances, Soumaïla Cissé, a priori le seul candidat en mesure de le battre.

Ce scrutin se déroule sur fond de recrudescence des violences ethniques et islamistes à travers le pays ces derniers mois. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 08h00 GMT et fermeront à 18h00 GMT pour les huit millions d'électeurs inscrits.

"IBK", âgé de 73 ans, est opposé à plus de 20 candidats et espère remporter un second mandat de cinq ans. Tout comme Soumaïla Cissé, qu'il avait battu au second tour de la présidentielle de 2013, il appartient à l'élite politique du pays.

"Il reste beaucoup à faire. C'est pour cette raison que je demande aux Maliens de me confier un nouveau mandat, et non parce que je serais assoiffé de pouvoir", a déclaré le président Keita lors d'un rassemblement vendredi dans un quartier huppé des bords du Niger, à Bamako.

---

REDDING, Californie - Au moins cinq personnes sont mortes et plusieurs autres sont portées disparues dans le nord de la Californie, en proie à un violent incendie à propagation rapide qui a déjà détruit des centaines de bâtiments et entraîné l'évacuation de milliers d'habitants.

Les secours ont retrouvé cette nuit dans les ruines d'une maison ravagée par les flammes les corps d'une femme de 70 ans et de ses deux arrière-petits-enfants qui étaient âgés de quatre et cinq ans.

Deux pompiers ont aussi péri en tentant d'arrêter l'incendie qui menace la ville de Redding et ses 90.000 habitants, au nord de Sacramento. Dix-sept personnes sont par ailleurs portées disparues, ont annoncé les autorités.