Resume de l'actualite a 10H00 GMT (30/09)

PALU, Indonésie - Le bilan du séisme de magnitude 7,5 et du tsunami qui ont frappé vendredi l'île des Célèbes en Indonésie s'élève désormais à 832 morts et devrait encore s'alourdir, a déclaré aujourd'hui l'agence de gestion des catastrophes.

Des dizaines voire des centaines de victimes restent piégées sous les décombres.

Le vice-président indonésien Jusuf Kalla a averti que le bilan définitif pourrait se chiffrer en milliers de morts.

Des dizaines de personnes sont toujours coincées sous les ruines de deux hôtels et d'un centre commercial dans la ville côtière de Palu, où des vagues de près de six mètres de haut ont déferlé au crépuscule.

Une jeune femme a pu être retirée vivante de l'hôtel Roa-Roa, mais le propriétaire de l'établissement a déclaré qu'une soixantaine de personnes pouvaient être coincées sous les gravats. Autour du centre commercial, des centaines d'habitants se sont rassemblés dans l'attente de nouvelles de leurs proches.

Lors d'une conférence de presse à Djakarta, le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, a annoncé la révision à la hausse du bilan humain, à 832 morts au lieu de 420 précédemment, et déclaré que la zone affectée par le tremblement de terre et le raz-de-marée était plus vaste que ce que pensaient les secours initialement.

Trois ressortissants français ainsi qu'un Sud-Coréen et un Malaisien figurent parmi les personnes portées disparues, a-t-il précisé.

---

PARIS - Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère hier à Saint-Martin, où il poursuit sa tournée des Antilles françaises, un an après le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé cette île, ainsi que celle de Saint-Barthélemy.

Lors d'un bain de foule sous l'orage dans un quartier populaire sinistré où nombre de bâtiments n'ont toujours pas de toit, il a dénoncé la lenteur des travaux et le comportement des acteurs économiques locaux.

"Je vais mettre la pression parce qu'on met beaucoup d'argent", a averti le chef de l'Etat après avoir entendu des habitants en colère, devant les journalistes qui suivent sa visite. "L'Etat depuis un an a mis 500 millions d'euros pour accompagner la collectivité, c'est beaucoup."

"Je veux qu'on accélère les travaux (...) Pour que la reconstruction aille plus vite, jai bousculé les choses lannée dernière. Je vais les re-bousculer cette année", a-t-il ajouté.

---

PARIS - Emmanuel Macron entend s'engager dans la campagne pour les élections européennes l'an prochain même s'il assure que le scrutin n'aura aucun impact sur sa politique de réformes, qu'il entend poursuivre, rapporte le JDD.

"Je mimpliquerai car je crois à une campagne pour une Europe de lambition et de lavenir, des démocrates et des progressistes. Cest un combat de civilisation, un combat historique, et je ne céderai rien aux extrêmes", a-t-il dit dans des confidences recueillies par le journal en marge de son déplacement aux Antilles.

"Je ferai tout pour que les progressistes, les démocrates et ceux dont je porte la voix je lespère incarnée par une liste la plus large possible en France se fassent entendre", a indiqué le chef de l'Etat.

"Je ne suis pas un européiste, ni un mondialiste. Je crois à lidentité forte de chaque peuple, je crois à lhistoire et à lambition de notre peuple. Je veux le convaincre que lEurope, cest ce qui laccompagne, le protège", a-t-il ajouté, "je suis pour tourner la page dune Europe ultralibérale, mais aussi pour éviter la page dune Europe des nationalismes".

---

LONDRES - Le Parti conservateur de Theresa May tient sa conférence annuelle à partir d'aujourd'hui dans un climat de profonde division sur le plan de sortie de l'Union européenne de la Première ministre britannique.

Theresa May apparaît fragilisée pour cette conférence qui se tient jusqu'au 3 octobre à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Son poste pourrait s'en trouver menacé.

A six mois du Brexit, prévu le 29 mars 2019, Theresa May ne cache pas que les négociations pour conclure un accord accompagnant le divorce d'avec l'UE sont dans une impasse.

Theresa May estime que son plan de sortie de l'UE, dit de "Chequers", du nom de la résidence de campagne des chefs de gouvernement britanniques où il a été élaboré cet été, est la seule option viable.

Mais les dirigeants européens estiment certaines des propositions de Chequers inacceptables. En outre, de nombreux parlementaires conservateurs britanniques ont menacé de voter contre un accord qui serait basé sur le projet de Theresa May.

---

BEYROUTH - Le groupe rebelle islamiste syrien Failak al Cham a commencé à retirer ses forces et ses armes lourdes d'une zone démilitarisée dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, rapporte dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Ce groupe est le premier à se plier aux injonctions de la Turquie et de la Russie, qui se sont entendus il y a deux semaines sur la mise en place d'une zone tampon d'où seraient exclus les rebelles "d'orientation radicale" afin d'éviter le lancement d'une offensive des forces syriennes sur la région, a déclaré le directeur de l'OSDH, Rami Abdulrahman.

L'information n'a pu être confirmée auprès des insurgés.

---

COLOGNE, Allemagne, - Recep Tayyip Erdogan a achevé hier une visite d'Etat de trois jours en Allemagne à Cologne, où il a inauguré la plus grande mosquée du pays sous l'étroite surveillance des forces de sécurité, qui avaient tenu à l'écart les partisans du président turc comme ses opposants.

Les autorités allemandes ont interdit un rassemblement de 25.000 personnes devant cet édifice construit par l'organisation musulmane Ditib (Union turco-islamique pour les affaires religieuses), laquelle entretient des liens étroits avec Ankara.

Au cours de ce voyage entamé jeudi, le président turc espérait favoriser un rapprochement avec Berlin après une longue phase de tensions entre les deux pays, surtout depuis le putsch manqué de juillet 2016 en Turquie. Mais la chancelière Angela Merkel a constaté, après avoir rencontré le président turc, la persistance de "profondes divisions" entre les deux pays.

---

BARCELONE, Espagne - Six personnes ont été interpellées à Barcelone hier lors d'affrontements entre la police et des manifestants pour et contre l'indépendance de la Catalogne, à deux jours du premier anniversaire du référendum sur la sécession de cette prospère région.

Selon la presse, 14 personnes ont reçu des soins après avoir été légèrement blessées lors des manifestations.

La tension reste forte en Catalogne un an après le référendum du 1er octobre 2017. Déclarée inconstitutionnelle à Madrid, la consultation s'est néanmoins tenue. Le "oui" à l'indépendance l'a emporté mais avec un taux de participation inférieur à 50%.

---

WASHINGTON/SAN FRANCISCO - Tesla et Elon Musk vont chacun verser une amende de 20 millions de dollars et le fondateur du constructeur de voitures électriques haut de gamme va quitter son fauteuil de président tout en conservant celui de directeur général, a annoncé la Securities and Exchange Commission (SEC).

Cet accord conclu avec le gendarme de la Bourse de New York doit permettre à Elon Musk et Tesla de sortir de la zone de turbulences qu'ils traversent depuis que l'homme d'affaires a été accusé d'avoir publié des tweets "faux et trompeurs" sur un possible rachat de Tesla suivi d'un retrait de la cote.

Il avait alors fait part sur Twitter d'un projet de rachat de son groupe pour 420 dollars l'actions suivi d'un retrait de cote. La SEC a formellement lancé des poursuites jeudi dernier, accusant Elon Musk de fraude et demandant qu'il soit mis à l'écart de la direction de Tesla.