Resume de l'actualite a 10H30 GMT (01/09)

BRASILIA - Le Tribunal supérieur électoral brésilien a déclaré inéligible hier soir l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, qui souhaitait se présenter comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain malgré une condamnation pour corruption.

Lula, de loin l'homme politique le plus populaire du Brésil, a été condamné en appel à 12 ans d'emprisonnement pour corruption et est incarcéré depuis avril.

Son parti, le Parti des travailleurs (PT), l'avait tout de même présenté comme candidat pour la présidentielle à la mi-août, estimant que Lula était innocent.

Cependant une loi, baptisée "Ficha Limpa" (casier vierge), exclut du scrutin présidentiel les candidats ayant été condamnés en appel pour corruption.

La décision du Tribunal supérieur électoral devrait mettre fin à un feuilleton qui a fait planer une grande incertitude sur le scrutin d'octobre. Cependant les avocats de Lula avaient auparavant annoncé qu'ils pourraient faire appel de la décision devant la Cour suprême.

Dans un communiqué, le Parti des travailleurs a estimé que le tribunal s'est incliné devant la volonté des élites brésiliennes d'empêcher Lula de revenir à la présidence.

En dépit de sa condamnation et d'autres affaires de corruption dans lesquelles il est soupçonné, Lula domine largement les sondages, avec 39% d'intentions de vote, contre 19% à son plus proche rival, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis ont annoncé hier la fin de leurs versements à l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui est financé presque entièrement par des contributions volontaires d'Etats.

Dans un communiqué, le département d'Etat américain a estimé que le modèle économique et les pratiques budgétaires de l'agence présentaient des "défauts irrémédiables".

Un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé la décision de Washington, qu'il a qualifiée "d'attaque contre le peuple palestinien".

L'UNRWA aide environ 5 millions de réfugiés palestiniens. La plupart sont les descendants des Palestiniens ayant fui la Palestine lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Les Etats-Unis avaient versé 60 millions de dollars à l'UNRWA en janvier dernier mais suspendu le versement de 65 autres millions en attendant d'examiner les comptes de l'agence.

---

WASHINGTON - Donald Trump a informé hier le Congrès de son intention de signer un accord commercial avec le Mexique après l'échec de discussions avec le Canada pour la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena).

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré hier que les discussions "constructives" entre négociateurs américains et canadiens reprendraient mercredi, avec l'objectif de parvenir à un accord acceptable par Washington, Ottawa et Mexico.

L'Alena lie les Etats-Unis, le Canada et le Mexique depuis 1994. Trump, qui dénonçait un accord "catastrophique" pour l'économie et le commerce des Etats-Unis, a obtenu de ses partenaires une renégociation, entamée depuis plus d'un an.

Washington et Mexico étaient parvenus à un accord lundi et une délégation canadienne se trouvait à Washington depuis mardi pour tenter de conclure un accord trilatéral.

---

WASHINGTON/MOSCOU – Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré hier soir sur Twitter que les Etats-Unis considéraient qu'une offensive du gouvernement syrien contre la région rebelle d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, constituerait une "escalade d'un conflit déjà dangereux".

Plus tôt hier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dit que le gouvernement syrien avait parfaitement le droit de chasser les "terroristes" de son territoire, alors que Damas se prépare à une offensive contre Idlib, dernier grand bastion des insurgés.

Mercredi, Sergueï Lavrov avait déclaré que cette région d'Idlib était un "abcès purulent" qui devait disparaître.

Pour éviter des pertes civiles, a-t-il assuré hier aux agences de presse Ria et Interfax, des discussions sont en cours au niveau international pour mettre en place des corridors humanitaires afin de permettre l'évacuation de la population.

---

MANAGUA - Le Nicaragua a ordonné l'expulsion d'une délégation du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme après la publication d'un rapport du HCDH dénonçant les abus commis par le gouvernement du président Daniel Ortega.

Plus de 300 personnes ont été tuées et au moins 2.000 autres blessées dans la répression par la police et des milices paramilitaires des manifestations qui ont débuté en avril dernier contre le gouvernement du président Ortega.

Le Nicaragua a estimé mercredi que le rapport de l'Onu, qui dénonce des violations des droits de l'homme et l'usage disproportionné de la force, ignorait la vraie nature des intentions des manifestants qui veulent selon lui renverser un gouvernement démocratiquement élu.

---

PARIS - La réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019, pourrait être arrêtée, a déclaré ce matin Gérald Darmanin, évoquant pour la première fois une telle éventualité.

"Nous choisirons ensemble politiquement l'avancée ou l'arrêt (...) de la réforme", lors d'une réunion prévue mardi avec le président de la République et le Premier ministre, a dit sur France inter le ministre de l'Action et des Comptes publics.

Cet entretien lui permettra de fournir au couple exécutif "des réponses claires" sur le sujet, a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a semé le doute jeudi sur la mise en place de cette réforme en demandant à Bercy des "clarifications" avant de donner sa "directive finale" sur sa mise en oeuvre, tandis que Gérald Darmanin l'a régulièrement défendue, se voulant rassurant sur le niveau de préparation technique de l'administration.

---

PARIS - L'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit a déclaré ce matin avoir été contacté dans la perspective du remaniement gouvernemental prévu à la suite de la démission mardi du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, tout en faisant part de ses réticences.

"Tout le monde sait que je suis très réticent à être ministre et donc ça ne change pas du jour au lendemain", a-t-il dit sur LCI, en précisant "être ministre, je ne crois pas que ce soit ma qualité première".

L'ancienne figure de Mai-68 "espère ce week-end à un moment avoir une discussion de fond avec Emmanuel Macron" si ce dernier le "juge utile".

---

PARIS - Stéphane Bern, chargé par l'Elysée d'une mission sur la sauvegarde du patrimoine, a lancé ce matin un appel à un "élan national" et prévenu qu'il n'excluait pas de quitter cette mission à la fin de l'année s'il avait le sentiment de n'être qu'un "cache-misère".

"Je suis arrivé la fleur au fusil et maintenant je vois toutes les attaques contre le patrimoine, y compris au sein du gouvernement. (...) Je ne veux pas être un cache-misère", prévient l'animateur dans un entretien publié ce matin dans quotidiens régionaux du groupe Ebra.

A deux jours du premier tirage au sort du "loto du patrimoine" mis en place par l'animateur pour contribuer au financement du soutien du patrimoine français en péril, il a voulu lancer "un avertissement c'est un signal d'alarme", a-t-il dit ce matin sur RTL.

---

DETROIT, Michigan - Les funérailles d'Aretha Franklin, morte le 16 août des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 76 ans, ont eu lieu hier au Greater Grace Temple de Detroit.

De nombreuses personnalités étaient rassemblées pour ces obsèques non ouvertes au public, au cours desquelles Chaka Khan, Stevie Wonder et Ariana Grande ont rendu un hommage musical à la "Reine de la Soul". Les militants des droits civiques Jesse Jackson et Al Sharpton ont salué la contribution de la chanteuse à la lutte contre la ségrégation dans les années 1960.