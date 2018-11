Resume de l'actualite a 11H00 GMT (04/11)

(Rpt) PARIS - Le "non" à l'indépendance recueille 59,5% des voix après dépouillement des deux tiers des bulletins au référendum d'auto-détermination en Nouvelle-Calédonie, selon des résultats officiels communiqués par la radio-télévision locale Nouvelle-Calédonie La Première.

Vingt ans après la signature de l'accord de Nouméa, les 174.154 électeurs de l'île ont eu aujourd'hui à répondre oui ou non à la question suivante : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante?". Le taux de participation approchait les 81%.

Emmanuel Macron doit s'exprimer à la télévision à 13h00, heure de Paris.

Les accords de Matignon de 1988, conclus après une décennie de violences entre groupes kanaks (populations autochtones) et caldoches (populations essentiellement d'origine européenne), ont été suivis par celui de Nouméa en 1998 entre l'Etat, le FLNKS et les RPCR.

L'accord de Nouméa prévoyait qu'au terme d'une période de vingt ans "le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité" seraient soumis à référendum.

---

PARIS - A quelques jours du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron entame aujourd'hui à Strasbourg une "itinérance mémorielle" qui le conduira dans l'Est et le Nord, l'occasion également pour le chef de l'Etat de renouer avec le monde rural et d'adresser un message aux territoires après des mois de crispations.

Le chef de l'Etat, qui sera accompagné sur des étapes de certains de ses ministres, traversera deux régions et onze départements en l'espace d'une semaine.

Après Strasbourg, où il assistera ce soir dans la cathédrale à un concert avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, il se rendra demain à Morhange (Moselle) où 27.000 soldats français ont péri le 22 août 1914.

---

DUBAÏ - Des milliers d'étudiants iraniens ont défilé aujourd'hui dans la capitale Téhéran en scandant "Mort à l'Amérique!", à la fois pour marquer l'anniversaire de la prise de l'ambassade des Etats-Unis en 1979 et pour protester contre le rétablissement, lundi, de sanctions américaines.

Lors de la manifestation de Téhéran, retransmise en direct par la télévision publique, les étudiants ont brûlé le drapeau américain, ainsi qu'une effigie de l'Oncle Sam et des portraits de Donald Trump, devant le bâtiment qui naguère était l'ambassade des Etats-Unis.

Des étudiants radicaux avaient pris le contrôle de l'ambassade américaine le 4 novembre 1979, peu après la chute du Shah, et 52 Américains avaient alors été retenus en otages pendant 444 jours.

Donald Trump, qui a retiré en mai les Etats-Unis de l'accord international conclu en 2015 sur le programme nucléaire iranien, a décidé que de nouvelles sanctions américaines, visant les secteurs pétrolier et bancaire de Téhéran, entreraient en vigueur lundi.

---

BELGRADE, Montana/ATLANTA, Géorgie - Donald Trump, venu soutenir hier dans plusieurs Etats les candidats républicains aux élections de mi-mandat qui se tiennent mardi, a vanté son bilan économique et accusé les démocrates de vouloir nuire aux Etats-Unis en prônant une immigration massive.

"L'Amérique est en plein essor. Les républicains ont adopté une réduction d'impôt massive pour (...) ceux qui travaillent. Nous allons bientôt suivre dans la foulée avec une réduction supplémentaire de 10% pour la classe moyenne", a déclaré le président américain à l'aérodrome de Belgrade, dans le Montana.

En décembre dernier, Donald Trump a promulgué la plus importante réforme fiscale depuis les années 1980, en ramenant le taux d'imposition des sociétés de 35% à 21%. Les particuliers ont également bénéficié d'un allègement de la fiscalité.

L'ancien vice-président démocrate Joe Biden, qui était lui dans l'Ohio, a déclaré que "nous sommes en train de nous battre pour l'âme des États-Unis".

"Nous, les démocrates, devons dire clairement qui nous sommes. Nous choisissons l'espoir plutôt que la peur, nous choisissons l'unité plutôt que la division, nous choisissons nos alliés plus que nos ennemis et nous choisissons la vérité plutôt que des mensonges", a-t-il ajouté.

---

LONDRES - Une clause douanière sera inscrite dans l'accord qui accompagnera le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, de sorte que la question de la frontière irlandaise, principal obstacle à la conclusion d'un accord entre Londres et Bruxelles, n'aura plus lieu d'être, rapporte le Sunday Times.

L'accord comportera une clause de sortie, ce qui pourrait permettre à la Première ministre Theresa May de convaincre les Brexiters sceptiques, indique le journal dominical.

Un porte-parole du 10, Downing Street a déclaré que l'article du Sunday Times n'était que "spéculation". Les négociations sont toujours en cours, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, plus de 70 personnalités du monde des affaires signent dans le Sunday Times une lettre pour réclamer un vote du public sur les termes définitifs de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les entreprises sont de plus en plus préoccupées par la perspective d'un Brexit sans accord ou avec un accord qui limiterait leur accès au marché de l'UE.

---

MILAN - Le nouveau bilan des intempéries qui se sont abattues sur l'Italie a été révisé à la hausse, à 29 morts, ont rapporté aujourd'hui les autorités, en ajoutant que l'on était toujours sans nouvelles de certaines personnes.

Les intempéries ont notamment durement touché la Sicile, où le président du Conseil, Giuseppe Conte, a annoncé qu'il allait se rendre.