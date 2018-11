Resume de l'actualite a 11H00 GMT (11/11)

PARIS - Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, quelque 70 chefs d'Etat et de gouvernement sont réunis ce dimanche à Paris pour célébrer l'armistice de 1918 avant un forum sur la paix destiné à défendre un "multilatéralisme" fragilisé ces derniers mois notamment par les Etats-Unis.

Les dizaines de dirigeants, parmi lesquels le président turc Recep Tayyip Erdogan et la chancelière allemande Angela Merkel, ont été reçus dans la matinée à l'Elysée par le Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Ils devaient ensuite rejoindre l'arc de Triomphe pour la traditionnelle cérémonie du 11 novembre, en présence, notamment, des présidents russe et américain Vladimir Poutine et Donald Trump.

Le chef de l'Etat français y prononcera un discours, point d'arrivée de son "itinérance mémorielle" de sept jours qui l'a conduit sur les lieux les plus emblématiques de la Grande Guerre, de Verdun à Notre-Dame-de-Lorette en passant par Les Eparges ou encore Morhange.

Selon son entourage, Emmanuel Macron devait insister sur les "leçons à tirer" de ce conflit sanglant. Il devrait aussi appeler à "ne rien céder aux démons qui resurgissent et songer au jugement des générations à venir."

Lors de l'avant-dernière étape, samedi à la clairière de l'armistice près de Compiègne (Oise) où il s'est rendu avec la chancelière allemande, Emmanuel Macron a appelé à "continuer inlassablement de construire la paix", mettant en garde contre les "passions tristes et les tentations de la division."

PARIS - Une militante féministe a surgi dimanche sur les Champs-Elysées au passage de la voiture de Donald Trump, alors qu'il se rendait à la cérémonie du Centenaire de l'armistice de 1918.

Les mots "peace" et "fake" ("paix" et "factice") étaient notamment inscrits sur le torse nu de la militante, qui a été maîtrisée par les policiers.

---

PARIS - Donald Trump et le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté samedi soir à Paris de la réponse à donner à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, a-t-on appris dans l'entourage du président américain.

Les deux dirigeants étaient assis côte à côte lors du dîner des chefs d'Etat et de gouvernement organisé au musée d'Orsay à Paris, à l'occasion du centenaire de l'Armistice de 1918.

"Ils ont parlé de la réponse à donner à la mort de Jamal Khashoggi", a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

L'exécution, le 2 octobre, du journaliste et opposant saoudien a soulevé une vague d'indignation. Jamal Khashoggi, qui vivait en exil aux Etats-Unis, écrivait régulièrement des articles très critiques envers le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman pour le Washington Post.

---

PARADISE, Californie - Les feux qui ravagent le nord et le sud de la Californie depuis jeudi ont fait au moins 23 morts et contraint des dizaines de milliers d'habitants à fuir leurs maisons.

Quatorze nouveaux corps ont été retrouvés dans et autour de Paradise, ville de 26.000 habitants proche de Sacramento où plus de 6.700 maisons et bureaux ont été détruits par le "Camp Fire", faisant passer le bilan à 23 morts.

Huit cents kilomètres plus au sud, dans le comté de Los Angeles, le Woolsey Fire menace 75.000 habitations et les autorités ont ordonné à plus de 200.000 personnes d'évacuer. Dans le comté voisin de Ventura, près de 100.000 personnes ont quitté leurs foyers.

---

WASHINGTON - Les autorités de Floride vont procéder à un nouveau comptage mécanique des suffrages exprimés lors des élections de mi-mandat qui devaient désigner un sénateur et le gouverneur de cet Etat, a annoncé le secrétaire d'Etat local.

Les résultats seront connus jeudi à 20h00 GMT.

L'élection sénatoriale oppose le gouverneur républicain Rick Scott et le démocrate sortant Bill Nelson qui était distancé d'environ 12.500 voix, soit environ 0,15%, samedi après-midi.

Dans l'élection au poste de gouverneur, le républicain Ron DeSantis a une avance d'environ 33.700 voix sur le démocrate Andrew Gillum, soit 0,41%.

---

KIEV/MOSCOU - Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine organisent ce dimanche des élections locales que Kiev et certains pays occidentaux jugent illégitimes et contraires aux engagements pris dans le cadre des accords de Minsk.

Ces scrutins doivent permettre d'élire des présidents et des députés dans les deux "Républiques populaires" autoproclamées de Donetsk et Louhansk.

Denis Pouchiline, dirigeant par intérim de celle de Donetsk, est candidat au poste de président, après la mort d'Alexandre Zakhartchenko, tué fin août dans un attentat à la bombe.

---

PARIS - Six projets d'attentats ont été déjoués cette année en France, annonce le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche (JDD).

"Depuis novembre 2013, 55 projets d'attentat islamiste ont été déjoués grâce à l'action des services de renseignement, dont six cette année", déclare Laurent Nunez dans l'hebdomadaire dominical en "soulign(ant) l'utilité de la loi sur la sécurité intérieure", texte controversé qui a pris le relais de l'état d'urgence en vigueur en France depuis les attentats de novembre 2015.

"L'un de ces six attentats déjoués l'a été grâce à une visite domiciliaire et à l'exploitation immédiate des éléments recueillis", souligne le secrétaire d'Etat.

Il précise également que l'interpellation le 30 octobre au Mans (Sarthe) de deux hommes - des frères - d'origine syrienne "a permis de prévenir un passage à l'acte violent".

---

PARIS - Quatre hommes proches de l'ultra-droite soupçonnés d'avoir projeté une action violente contre Emmanuel Macron ont été mis en examen samedi pour association de malfaiteurs criminelle terroriste, a-t-on appris de source judiciaire.

Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire et les deux autres "ont sollicité un débat différé, qui se tiendra la semaine prochaine et ont été, dans l'attente, incarcérés provisoirement", précise-t-on de même source.

Les quatre suspects, qui ont été interpellés mardi en Moselle - où le chef de l'Etat s'est rendu cette semaine dans le cadre de sa tournée "mémorielle" pour le centenaire de l'armistice de 1918 - ont également été mis en examen du chef de détention non autorisée d'armes de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste.

---

MARSEILLE - Un balcon s'est partiellement détaché d'une façade samedi après-midi à Marseille sur le parcours de la marche blanche organisée à la mémoire des huit victimes de l'effondrement d'immeubles du centre-ville lundi, faisant trois blessés légers.

Les victimes sont une femme et un petit garçon qui se trouvaient sur ce balcon situé au premier étage d'un immeuble, ainsi qu'une passante.

L'immeuble a été évacué "par précaution", ont précisé les marins-pompiers.

Les secours avaient annoncé quelques heures plus tôt la fin des recherches dans les décombres des trois immeubles d'habitation situés rue d'Aubagne, dans le centre-ville de Marseille et ont confirmé le bilan définitif de huit morts.