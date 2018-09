Resume de l'actualite a 16H00 GMT (01/09)

WASHINGTON - La cérémonie des obsèques du sénateur John McCain, décédé le 25 août, s'est déroulée aujourd'hui dans la cathédrale nationale de Washington en présence de hautes personnalités politiques, mais pas du président Donald Trump dont la présence n'était pas souhaitée par la famille.

Les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush, mais aussi nombre d'autres personnalités dont l'ancien secrétaire d'Etat Henry Kissinger, étaient présents pour ce service à la mémoire du sénateur de l'Arizona, héros de la guerre du Vietnam. Etaient présents également l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton et l'ancien sénateur Bob Dole.

John McCain, décédé le 25 août d'un cancer du cerveau alors qu'il allait avoir 82 ans, avait déclaré souhaiter que son éloge funèbre soit prononcé par George W. Bush (républicain) et Barack Obama (démocrate).

---

PARIS - La confusion autour de l'avenir de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2019 s'est accentuée aujourd'hui, Gérald Darmanin évoquant pour la première fois l'éventualité d'un "arrêt" de cette réforme avant de tempérer ses propos quelques heures plus tard. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a réaffirmé à plusieurs reprises cette semaine que cette réforme, qui avait déjà été décalée d'un an, entrerait en vigueur comme prévu en début d'année prochaine.

Mais le président de la République Emmanuel Macron a fait part de ses hésitations à ce sujet jeudi, lors d'un déplacement en Finlande. "Nous choisirons ensemble politiquement l'avancée ou l'arrêt (...) de la réforme", lors d'une réunion prévue mardi avec le président de la République et le Premier ministre, a déclaré Gérald Darmanin samedi matin sur France inter.

Cet entretien lui permettra de fournir au couple exécutif "des réponses claires" sur la bonne exécution de cette réforme, alors qu'Emmanuel Macron avait réclamé des "clarifications" avant de donner sa "directive finale".

---

RYAD - La coalition arabe en lutte contre le mouvement chiite des Houthis au Yémen a déclaré aujourd'hui se soumettre aux conclusions d'une commission d'enquête qui a jugé injustifié un raid mené le 9 août, au cours duquel un car scolaire a été détruit et une quarantaine d'enfants ont été tués.

La coalition sous commandement saoudien a indiqué dans un communiqué qu'elle allait continuer à revoir ses règles d'engagement de manière à empêcher que de tels événements ne se reproduisent. Ce raid aérien avait visé un marché de la ville de Dahyan, dans la province de Saada sous le contrôle de la milice des Houthis, opposée au gouvernement yéménite et à ses alliés arabes.

La coalition arabe avait affirmé alors que le raid aérien avait visé des lance-missiles qui avaient servi à des tirs contre la ville saoudienne de Djizan la veille, et elle avait accusé les Houthis d'utiliser des enfants comme boucliers humains.

---

CHEMNITZ, Allemagne - Pro et anti-migrants ont organisé des manifestations distinctes cet après-midi dans la ville de Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, où la mort d'un Allemand, imputée à deux migrants, a entraîné une série d'incidents violents. Plus de 1.200 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité lors de ces manifestations.

Le meurtre de Daniel H., un Allemand de 35 ans, a déclenché plusieurs jours de manifestations xénophobes dans l'est de l'Allemagne, fief des mouvements anti-immigrants Pegida et AfD.

---

MOSCOU - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré aujourd'hui qu'il était impossible pour l'instant d'organiser des discussions au "format Normandie" - l'Allemagne, France, Russie et Ukraine - après la mort d'un des chefs rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine.

"Il est impossible de parler des prochaines réunion au format Normandie, comme le veulent les partenaires européens", a déclaré Lavrov, cité par l'agence Interfax.

"C'est une situation sérieuse qui doit être examinée", a-t-il ajouté, faisant référence à la mort d'Alexandre Zakhartchenko. Cet ancien électricien devenu milicien, puis dirigeant de la République populaire de Donetsk en tant que Premier ministre puis président, a été tué hier dans l'explosion d'une bombe dans son fief de Donetsk.

---

PARIS - Stéphane Bern, chargé par l'Elysée d'une mission sur la sauvegarde du patrimoine, a lancé aujourd'hui un appel à un "élan national" et prévenu qu'il n'excluait pas de quitter cette mission à la fin de l'année s'il avait le sentiment de n'être qu'un "cache-misère".

"Je suis arrivé la fleur au fusil et maintenant je vois toutes les attaques contre le patrimoine, y compris au sein du gouvernement. (...) Je ne veux pas être un cache-misère", prévient l'animateur dans un entretien publié samedi dans des quotidiens régionaux du groupe Ebra.

A deux jours du premier tirage au sort du "loto du patrimoine" mis en place par l'animateur pour contribuer au financement de la préservation du patrimoine français en péril, il a voulu lancer "un avertissement, un signal d'alarme", a-t-il déclaré samedi sur RTL.

---

PARIS - L'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit a déclaré ce matin avoir été contacté dans la perspective du remaniement gouvernemental prévu à la suite de la démission mardi du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, tout en faisant part de ses réticences.

"Tout le monde sait que je suis très réticent à être ministre et donc ça ne change pas du jour au lendemain", a-t-il dit sur LCI, en précisant "être ministre, je ne crois pas que ce soit ma qualité première".

L'ancienne figure de Mai-68 "espère ce week-end à un moment avoir une discussion de fond avec Emmanuel Macron" si ce dernier le "juge utile".