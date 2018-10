Resume de l'actualite a 16H00 GMT (02/10)

PARIS - Gérard Collomb a arraché sa démission en forçant la main d'Emmanuel Macron, qui recevra "rapidement" des propositions du Premier ministre, Edouard Philippe, pour le remplacer.

Le ministre de l'Intérieur a de nouveau pressé mardi le chef de l'Etat d'accepter sa démission, refusée la veille, en motivant sa demande par la clarté due selon lui aux Français et aux Lyonnais, dont il veut à nouveau briguer la mairie en 2020.

Cette annonce, dans un entretien publié sur le site internet du Figaro, a pris de court le chef du gouvernement, en pleine séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, qui a pris la parole pour déclarer qu'il proposerai à Emmanuel Macron "les décisions qui s'imposent".

"Le président conserve toute son amitié à l’égard de Gérard Collomb", a-t-on déclaré dans l'entourage d'Emmanuel Macron.

"Il trouve regrettable que Gérard Collomb se soit mis dans la situation le conduisant à devoir démissionner. Il recevra rapidement les propositions du Premier ministre", a-t-on ajouté.

---

STOCKHOLM - Le prix Nobel 2018 de physique a été attribué mardi à l'Américain Arthur Ashkin et au Français Gérard Mourou et à la Canadienne Donna Strickland pour leurs travaux sur les lasers et l'optique, a annoncé l'Académie royale des sciences.

"Les inventions qui sont honorées cette année ont révolutionné la physique des lasers", ajoute l'Académie royale des sciences. "Les instruments de précision avancée ouvrent des champs inexplorés de la recherche et une multitude d'applications industrielles et médicales."

Donna Strickland n'est que la troisième femme à obtenir un Nobel de physique, après la Française Marie Curie en 1903 et l'Américaine d'origine allemande Maria Goeppert-Mayer en 1963. "Bien évidemment, nous devons célébrer les femmes physiciennes, parce que nous existons. Je suis honorée d'être l'une de ces femmes", a-t-elle dit, espérant que le déséquilibre entre les hommes et les femmes au palmarès des prix Nobel se réduirait à un rythme plus élevé.

---

ROME - Une nouvelle réunion sur le budget italien est programmée à 19h00 (17h00 GMT) autour du président du Conseil Giuseppe Conte mais la coalition ne reviendra pas sur son objectif de déficit fixé à 2,4% du PIB en dépit des pressions de Bruxelles et de ses partenaires européens, a annoncé Luigi Di Maio.

"Nous ne reculerons pas sur les 2,4%. Cela doit être clair, nous ne reculerons pas d'un millimètre", a déclaré à la radio le chef de file du Mouvement 5 Etoiles.

Il a par ailleurs ajouté que le gouvernement de coalition n'avait pas l'intention de quitter l'Union européenne ou de sortir de l'euro. "Nous ne voulons pas sortir de l'euro et de l'UE", a-t-il dit.

---

BIRMINGHAM, Angleterre - L'ancien ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson s'en est pris violemment au plan de sortie de l'Union européenne de la Première ministre Theresa May qu'il a qualifié de scandale constitutionnel dont l'application aboutirait à humilier le Royaume-Uni. "Cela signifierait que les entreprises et les industries du Royaume-Uni, et toute notre économie, seraient exposées de manière perpétuelle à des réglementations qui seraient expressément conçues à la demande de concurrents étrangers pour les abattre", a déclaré Johnson devant les délégués du parti conservateur réunis en congrès à Birmingham.

"Cela signifierait que nous serions contraints d'appliquer, sans pouvoir les modifier ou sans pouvoir nous y opposer, toutes les inepties que l'UE pourrait inventer à l'avenir", a-t-il poursuivi. "Cela n'est pas pragmatique, ce n'est pas un compromis, c'est dangereux et instable politiquement et économiquement."

"Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas ce pour quoi nous avons voté", a-t-il dit qualifiant le plan de Chequers, mis au point par Theresa May en juillet, de "tromperie".

Boris Johnson avait été accueilli par une ovation à son arrivée à la tribune et la salle a exulté quand il a demandé à May de "balancer" le plan de Chequers. A la fin de son discours, les délégués se sont levés pour l'acclamer.

---

BERLIN - Les partis de la coalition gouvernementale allemande sont tombés d'accord dans la nuit de lundi à mardi sur un projet de loi sur l'immigration, destiné à attirer des travailleurs qualifiés extra-européens pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre et assurer la pérennité du système de retraites.

Avec une population vieillissante et un faible taux de natalité, les entreprises allemandes peinent à recruter et voient dans une immigration choisie la solution à leurs problèmes.

L'accord conclu durant la nuit par la chancelière Angela Merkel, son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, dirigeant de la très conservatrice Union chrétienne-sociale (CSU), et le ministre social-démocrate du Travail, Hubertus Heil, risque toutefois d'attiser la colère des électeurs qui se sentent laissés pour compte après l'arrivée de plus d'un million d'immigrés en Allemagne depuis 2015.

---

BERLIN/HAMBOURG - Les propriétaires de voitures diesel anciennes en Allemagne devraient avoir le choix entre une prime à la reprise de leur véhicule ou une mise à jour de leur système antipollution, au terme d'un accord conclu au sein de la coalition au pouvoir.

A l'issue de longues négociations, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de file de sa coalition ont annoncé ce mardi avoir trouvé un accord permettant de réduire les émissions polluantes dans les grandes villes tout en évitant de recourir aux interdictions de circuler.

Les partis de la coalition estiment, dans un document consulté par Reuters avant l'annonce officielle de l'accord, que la mise en place immédiate de cette prime pourrait garantir que tous les automobilistes concernés par les normes d'émissions Euro 4 et 5 puissent obtenir un autre véhicule avant le recours aux interdictions de circuler. La norme la plus récente est Euro 6.

---

PARIS - La France a accusé l'Iran d'avoir commandité un projet d'attentat à Villepinte (Seine-Saint-Denis) le 30 juin dernier et a, en représailles, gelé pour six mois les avoirs de deux Iraniens et de la Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du Renseignement.

"Cet acte d’une extrême gravité envisagé sur notre territoire ne pouvait rester sans réponse", ont souligné les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de l'Economie, respectivement Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire dans un communiqué commun.

---

LILLE - Onze personnes ont été interpellées ce matin lors d'une opération antiterroriste visant une association musulmane siégeant à Grande-Synthe (Nord), dans la banlieue de Dunkerque, a-t-on appris auprès de la police nationale.

Des perquisitions, menées par environ 200 policiers, ont eu lieu dans la matinée dans les locaux de cette association baptisée Centre Zahra France et aux domiciles de ses principaux dirigeants, a fait savoir la préfecture du Nord.

"Cette opération s'inscrit dans le cadre de la prévention du terrorisme, les activités de l'association 'Centre Zahra France' étant particulièrement suivies en raison du soutien marqué par ses dirigeants à plusieurs organisations terroristes et en faveur de mouvements prônant des idées contraires aux valeurs de la République", écrit la préfecture dans un communiqué.

---

PARIS - L'ancien Premier ministre Manuel Valls a fait ses adieux à la vie politique française en exprimant sa reconnaissance à la France, son pays d'adoption, une semaine après avoir annoncé sa candidature aux élections municipales à Barcelone.

Le député démissionnaire de l'Essonne, figure familière du paysage français depuis des décennies, s'est exprimé dans l'hémicycle, où la plupart de ses collègues l'ont applaudi, à l'exception notable des communistes et des élus de La France insoumise, qui ont brandi des pancartes "Bon débarras".

"Je veux exprimer ma reconnaissance : d'abord à mon pays, à la France, pays unique qui donne la possibilité à quelqu'un qui naît à l'étranger, qui a été fait Français à 20 ans d'avoir un parcours politique, d'être maire, député, ministre, Premier ministre", a dit Manuel Valls.

---

MARSEILLE - La mort du chanteur-compositeur Charles Aznavour lundi est consécutive à un "oedème aigu pulmonaire", a annoncé le parquet de Tarascon (Bouches-du-Rhône) dans un communiqué.

L'autopsie a confirmé que la cause de la mort de l'artiste, retrouvé allongé dans la baignoire de sa salle de bain lundi à la mi-journée, était naturelle.

L'oedème pulmonaire a provoqué une défaillance cardio-respiratoire "qui s'est révélée être au dessus de toute ressource thérapeutique", précise le parquet.

"L'hypothèse d'une noyade consécutive à un malaise a pu être formellement écartée", ajoute-t-il.