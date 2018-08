Resume de l'actualite a 16H00 GMT (03/08)

PARIS - Emmanuel Macron doit recevoir en fin d'après-midi la Première ministre britannique, Theresa May, au fort de Brégançon, dans le Var, résidence d'Etat surplombant la Méditerranée où il a prévu de séjourner deux semaines.

Ils s'entretiendront des obstacles à franchir pour boucler l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et des relations futures entre les deux entités, sans pour autant négocier, a déclaré une source à l'Elysée.

---

PARIS - Emmanuel Macron et le gouvernement se sont réunis aujourd'hui pour la dernière fois avant deux semaines de vacances, pendant lesquelles le chef de l'Etat a demandé aux ministres de se reposer pour pouvoir "repartir encore plus fort" à la rentrée.

"Il nous a dit de prendre de la distance, de se reposer mais d'être en veille permanente et de pouvoir bien préparer la rentrée", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, après le conseil des ministres. "Il est important de pouvoir recharger les batteries, pas pour le plaisir de les recharger, mais pour pouvoir repartir encore plus fort."

"L'intensité du programme de transformation ne faiblira pas à la rentrée, bien au contraire", a-t-il ajouté, évoquant les projets de loi Pacte sur les entreprises, de finances et de financement de la Sécurité sociale.

L'examen de la réforme constitutionnelle, suspendue le 23 juillet par le gouvernement en raison des répercussions de l'affaire Benalla sur les débats à l'Assemblée, reprendra également à la rentrée dans tous ses aspects, a-t-il ajouté.

---

PEKIN - La Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle envisageait d'imposer de nouvelles taxes douanières sur une liste de produits américains d'une valeur de 60 milliards de dollars (52 milliards d'euros) en représailles aux menaces formulées cette semaine par Washington de taxer de nouveaux produits chinois.

Le ministère chinois des Finances a présenté une série de taxes allant de 5 à 25% sur plus de 5.200 produits importés des Etats-Unis et a prévenu que Pékin était prêt à poursuivre dans cette voie.

Les produits concernés vont du gaz naturel liquéfié à certains hélicoptères et avions de petite taille en passant par des biens agricoles comme l'huile de soja ou le café mais aussi le boeuf, les spiritueux ou certains semi-conducteurs et le minerai de fer. En incluant le gaz liquéfié dans cette liste, Pékin a recours à l'une des dernières armes majeures de son arsenal énergétique et de matières premières dans ce bras de fer.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis et l'Union européenne progressent dans leurs négociations commerciales et devraient être en mesure d'annoncer certains accords dans un délai d'un mois, a déclaré aujourd'hui Larry Kudlow, conseiller économique de la Maison blanche.

"Nous progressons", a-t-il affirmé dans un entretien à Bloomberg TV. "Nous aurons un certain nombre d'annonces à venir, je l'espère, dans un délai d'une trentaine de jours concernant les transactions, l'ouverture des marchés et une hausse des investissements avec l'Union européenne", a-t-il ajouté.

---

HARARE - Emmerson Mnangagwa a appelé aujourd'hui le Zimbabwe à s'unir derrière lui après avoir été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle de lundi, un résultat contesté par l'opposition. A la tête du pays depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mugabe en novembre dernier, le "Crocodile", candidat de la Zanu-PF au pouvoir depuis l'indépendance, a obtenu 50,8%, a annoncé ce matin le président de la commission électorale zimbabwéenne (ZEC).

Nelson Chamisa, candidat du Mouvement pour le changement démocratique (MDC) et principal adversaire de Mnangagwa, est crédité de 44,3% des voix.

Le décompte présenté par la ZEC accorde 2,46 millions de voix à Mnangagwa contre 2,15 millions à son adversaire.

Chamisa a annoncé qu'il allait utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels à sa disposition pour contester ce résultat qu'il estime frauduleux.

---

KABOUL - Un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui à l'heure de la prière près d'une mosquée chiite dans la ville de Gardez, située dans l'est de l'Afghanistan, faisant 25 morts et une quarantaine de blessés. L'attentat-suicide n'a pas été revendiqué. Selon la police, deux hommes armés sont entrés dans la mosquée, où une soixantaine de fidèles priaient.

---

PARIS - Les rappeurs ennemis Booba et Kaaris devaient être jugés aujourd'hui en comparution immédiate, deux jours après la rixe qui a éclaté entre les deux hommes, accompagnés de leur garde rapprochée, à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne). Ils avaient tous deux été arrêtés par la police aux frontières et placés en garde à vue. Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, on peut les voir s'invectiver et en venir aux mains dans une salle d'embarquement d'Orly-Ouest, au milieu des passagers et des boutiques de produits hors taxe.

Air France et ADP ont chacun annoncé avoir déposé une plainte en raison des perturbations provoquées par cette bagarre - des vols ont été retardés et le hall 1 a été temporairement fermé mercredi après-midi.

---

NEW YORK - L'économie américaine devrait connaître une croissance de 2,58% en rythme annualisé au troisième trimestre, a déclaré vendredi l'antenne de la Réserve fédérale à New York en s'appuyant sur son modèle Nowcast.

Cette estimation traduit un ralentissement par rapport à la prévision de la semaine dernière qui s'établissait à 2,83%.