Resume de l'actualite a 16H00 GMT (04/08)

LISBONNE - Près de 750 pompiers combattent un incendie de forêt dans le sud du Portugal, où la vague de chaleur s'approche des records européens en la matière.

Dans toute la péninsule ibérique, les températures resteront au-dessus des 40°C jusqu'à dimanche au moins. L'institut portugais de météorologie IPMA s'attend à ce que le mercure atteigne les 47°C ce samedi à Santarem, dans le centre du Portugal, tout près du record européen établi en 1977 à Athènes où la marque de 48°C avait été atteinte.

En Espagne, la chaleur a fait trois morts cette semaine, deux hommes victimes d'attaque cardiaque dans la région de Murcie (sud), un autre à Barcelone, rapportent les médias espagnols.

L'air brûlant venu d'Afrique du Nord sévit aussi en France, où 67 départements sont toujours classés en alerte orange.

Météo France attendait ce samedi pour la moitié nord du pays des températures maximales comprises entre 34 et 36°C et de l'ordre de 35 à 39°C pour la moitié des sud, avec des pointes à 40°C localement dans la basse vallée du Rhône.

Les nuits suivantes resteront très chaudes, particulièrement en milieu urbain, ajoute Météo France qui précise que "cet épisode de canicule, durable, devrait persister jusqu'en milieu de semaine prochaine".

---

HARARE - Vingt-sept militants du Mouvement pour un changement démocratique (MDC), le principal parti de l'opposition au Zimbabwe, ont comparu aujourd'hui en justice pour répondre d'accusations de violences dans le contexte des tensions post-électorales.

Les partisans de l'opposition ont manifesté mercredi dans les rues de Harare, la capitale, pour dénoncer des manipulations après les élections présidentielle et législative de lundi. Le rassemblement a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre et six sympathisants de l'opposant Nelson Chamisa ont été tués dans l'intervention des forces armées appelées en renfort pour disperser les manifestants.

Emmerson Mnangagwa, à la tête du pays depuis que son dirigeant historique Robert Mugabe en a été écarté en novembre dernier, a été proclamé vendredi vainqueur de l'élection présidentielle. Son parti, la ZANU-PF, a remporté plus des deux tiers des sièges au Parlement.

Les 27 militants du MDC jugés ont été arrêtés jeudi au siège du parti. Au terme de cette première audience judiciaire, ils ont été maintenus en détention avant une nouvelle comparution programmée lundi. Aucune charge n'a encore été officiellement retenue à leur encontre.

Dans le même temps, trois de six victimes des affrontements de mercredi ont été inhumées samedi, a annoncé le MDC.

--- PARIS - Emmanuel Macron a reçu hier en fin de journée la Première ministre britannique, Theresa May, au fort de Brégançon, dans le Var, résidence d'Etat surplombant la Méditerranée où il a prévu de séjourner deux semaines.

Les deux dirigeants, qui se sont entretenus des obstacles à franchir pour boucler l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et des relations futures entre les deux entités, n'ont pas fait de déclaration à la presse à l'issue de leur entretien et de leur dîner.

Une source à l'Elysée précisait jeudi qu'il ne s'agissait pas de négocier, seul Michel Barnier, négociateur en chef des Européens, ayant cette charge.

---

SINGAPOUR - La Corée du Nord reste déterminée à mettre en oeuvre les mesures approuvées en juin avec les Etats-Unis en vue d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne mais s'inquiète de plus en plus de l'attitude de l'administration américaine, a dit ce matin le ministre nord-coréen des Affaires étrangères.

"La RPDC reste ferme dans sa détermination et son engagement à appliquer la déclaration commune RPDC-USA d'une manière responsable et de bonne foi", a commenté Ri Yong Ho qui participe à une réunion à Singapour.

"Ce qui est alarmant en revanche ce sont les initiatives insistantes qui s'expriment aux Etats-Unis pour revenir au passé, loin de l'intention de leur dirigeant", a ajouté le ministre.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a estimé pour sa part que le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord prendrait du temps, mais s'est dit optimiste quant à l'aboutissement de ce processus selon le calendrier prévu par les dirigeants des deux pays.

---

PEKIN/SINGAPOUR - Les mesures de rétorsion envisagées par la Chine dans le bras de fer qui l'oppose aux Etats-Unis sont mesurées et raisonnables, estime le Global Times, organe de presse proche du pouvoir chinois.

Le ministère chinois des Finances a annoncé hier avoir dressé une liste de plus de 5.200 produits américains d'un montant de 60 milliards de dollars sur lesquels pourraient s'appliquer de nouvelles taxes douanières allant de 5 à 25%.

Cette mesure est la réponse mise au point par Pékin pour répondre à la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits en provenance de la Chine.

"Les mesures de rétorsion de la Chine sont raisonnables", écrit le Global Times qui dépend de l'organe officiel le Quotidien du Peuple. "La Chine ne va pas chercher à égaler les chiffres américains", ajoute le journal.

Les Etats-Unis et la Chine se sont appliqués l'un à l'autre des taxes douanières sur un montant de 34 milliards de dollars (29,3 milliards d'euros) de produits en juillet.

---

SANTIAGO DU CHILI - Les évêques catholiques chiliens ont demandé pardon hier pour les abus sexuels commis par des ecclésiastiques sur des enfants, et ils ont accepté d'ouvrir leurs dossiers et de renforcer la coordination avec les procureurs enquêtant sur ces affaires.

Au terme d'une semaine de conclave, les évêques ont déclaré dans un communiqué avoir failli dans leur devoir d'aider et d'accompagner les victimes qui ont souffert des "graves péchés et injustices" commis par des prêtres et des membres du clergé.

La justice chilienne enquête sur 38 accusations d'abus sexuels, qui vise 73 évêques, prêtres et salariés laïcs de l'Eglise, et concernent 104 victimes.

---

PARIS - Les frères ennemis du rap français Booba et Kaaris ont été placés en détention provisoire la nuit dernière en attendant leur procès pour la rixe de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne), renvoyé au 6 septembre.

Les juges de Créteil ont infligé la même mesure aux neuf autres prévenus, qui escortaient les deux artistes mercredi et passeront le mois à venir en prison, les uns à Fleury-Mérogis (Essonne), les autres à Fresnes (Val-de-Marne).

Ils ont en effet estimé que le risque de pression et de réitération des mêmes faits étaient trop grands pour laisser les deux groupes rivaux en liberté jusqu'à la nouvelle date retenue, en dépit d'un début de mea culpa de Booba.

Ce faisant, les magistrats sont allés plus loin que la procureure, pour laquelle seuls sept des onze prévenus avaient leur place en détention.