Resume de l'actualite a 16H00 GMT (04/10)

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, Haute-Marne - La Ve République protège la France des péripéties de la vie politique et des désordres que connaissent nombre de ses voisins, a dit aujourd'hui Emmanuel Macron lors d'une visite à Colombey-les-Deux-Eglises, à l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution.

Le président français, qui a utilisé mercredi le même mot - "péripéties" - pour qualifier le départ tonitruant de Gérard Collomb du gouvernement, a également minimisé les sondages qui montrent une chute de sa popularité.

La Ve République "est suffisamment solide pour affronter les moments qui peuvent déséquilibrer d'autres régimes en Europe", a-t-il répondu à des personnes qui l'interpellaient dans les rues de la ville de Charles de Gaulle. "Elle a la solidité qui permet de décider, de donner l'autorité à celui qui a été choisi par les Françaises et les Français", a-t-il ajouté. "Regardez les pays autour de nous qui sont bousculés par les extrêmes, où il est impossible de passer le moindre texte de loi !"

La France irait mieux si l'on se plaignait moins, a encore déclaré le chef de l'Etat, dans une réplique inspirée selon lui de Charles de Gaulle.

Interpellé sur les retraites et la limitation de vitesse à 80 km/h, il a répondu : "Le petit-fils du Général, tout à l'heure en me faisant visiter la Boisserie, m'a dit : 'on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre."

"Je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le Général. Vous savez, le pays se tiendrait autrement si on était comme ça. On ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a", a-t-il ajouté.

---

LONDRES/LA HAYE - La Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont accusé aujourd'hui la Russie d'avoir mené des cyberattaques au niveau mondial pour affaiblir les démocraties occidentales.

Le gouvernement néerlandais a reproché à Moscou d'avoir tenté de s'en prendre cette année à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), dont le siège est à La Haye. Londres a accusé les services de renseignement militaires russes (GRU) d'avoir mené une série de cyberattaques visant à semer la discorde dans le monde en déstabilisant les démocraties occidentales.

Ces attaques ont touché un large éventail d'événements et secteurs, allant d'instances sportives à l'élection présidentielle américaine de 2016, écrit le gouvernement britannique dans un rapport basé sur les travaux de son Centre national de sécurité informatique (NCSC) et rendu public jeudi.

A WASHINGTON, le département américain de la Justice a dans le même temps annoncé l'inculpation de sept agents des services de renseignement russes pour conspiration en vue de pirater des ordinateurs et de dérober des données dans le but de délégitimer des organisations internationales antidopage et de nuire à ceux qui ont dévoilé un programme de dopage d'athlètes russes à l'initiative de leur Etat.

---

ROME - Le gouvernement italien s'est employé aujourd'hui à apaiser les inquiétudes de ceux qui estiment que la Commission européenne rejettera son projet de budget visant à augmenter le déficit budgétaire l'an prochain et a annoncé qu'il ne ferait pas marche arrière, même sous la pression du marché.

Après la déroute des obligations de l'Etat italien mardi, le gouvernement formé par le Mouvement des 5 étoiles (M5S, anti-système) et la Ligue (extrême droite) a mis un bémol mercredi à son plan initial visant à maintenir son déficit à 2,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2020 et 2021.

L'Italie réduira son déficit budgétaire à partir de 2020 et le poids de sa dette diminuera sur les trois prochaines années, a promis le président du Conseil, Giuseppe Conte. Mais le gouvernement a maintenu son objectif de 2,4% pour l'année prochaine et il a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de modifier à nouveau cet objectif, lequel est trois fois supérieur à celui du précédent gouvernement.

---

MARSEILLE - Le navire humanitaire Aquarius est arrivé aujourd'hui à Marseille, son port d'attache, qu’il ne pourra quitter s’il est privé de son pavillon panaméen, comme l'a annoncé Panama.

L’organisation a appelé à une "forte mobilisation citoyenne" samedi dans une trentaine de villes françaises, mais aussi à Berlin, Bruxelles et Palerme.

Pour les organisateurs, il s’agit de former une "véritable vague orange", la couleur des bouées et des gilets de sauvetage mais aussi celle de l’Aquarius, dont la situation est jugée "critique" par la directrice générale de SOS Méditerranée France, Sophie Beau. SOS Méditerranée estime à 1.700 le nombre de personnes noyées en Méditerranée depuis le début de l’année en tentant la traversée sur des embarcations de fortune. L’Aquarius était le dernier navire humanitaire de grande capacité à intervenir au large des côtes libyennes.

---

WASHINGTON - La commission judiciaire du Sénat américain a reçu le rapport du FBI sur les accusations d'inconduite sexuelle à l'encontre de Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême fédérale.

La sénatrice démocrate Dianne Feinstein, après en avoir pris connaissance, a jugé ce rapport "incomplet". "C'est le produit d'une enquête incomplète", a-t-elle dit. "Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce rapport, c'est ce qui n'y figure pas", a-t-elle ajouté, notant que Kavanaugh, son accusatrice Christine Blasey Ford et plusieurs témoins n'avaient pas été entendus par les enquêteurs. La sénatrice républicaine Susan Collins, elle, a parlé d'une enquête "très approfondie".

L'administration Trump a elle aussi reçu le rapport du FBI et a "très bon espoir" que le Sénat confirme le choix de Brett Kavanaugh, a déclaré un porte-parole de la Maison blanche.

Le Grand Old Party ne dispose que d'une faible majorité au Sénat : 51 sièges contre 49 aux démocrates. Les démocrates sont quasi tous contre la nomination de Brett Kavanaugh, quatre des huit juges en poste étant déjà de sensibilité conservatrice, avec, entre autres, de possibles conséquences sur le droit à l'avortement.

---

PARIS - L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui les autorisations nécessaires à la privatisation d'ADP et de la Française des Jeux (FDJ) ainsi qu'à la diminution de la participation de l'Etat dans Engie, des mesures emblématiques et contestées.

Les débats dans le cadre de l'examen du projet de loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) ont été animés - bien que dans un hémicycle peu garni - autour de ces textes dénoncés par l'opposition mais défendus avec ferveur par Bruno Le Maire, partisan d'un Etat "stratège", "régulateur" et "investisseur" plutôt que se comportant en simple rentier pour "toucher des dividendes".

---

PARIS - La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) n'est plus nécessairement conditionnée par le démarrage de l'EPR de Flamanville (Manche), dont on ne connaît pas le calendrier exact, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Transition écologique.

"Aujourd'hui, on est obligé d'envisager de ne pas faire les deux opérations en même temps car tout simplement nous n'avons pas de date", a dit François de Rugy sur franceinfo.

---

BORDEAUX - Une première ourse de Slovénie a été relâchée aujourd'hui par hélicoptère dans les Pyrénées-Atlantiques pour contourner les éleveurs opposés à la réintroduction du plantigrade, qui bloquaient les routes.

Les autorités ont procédé au transport de l'ourse relâchée sur les hauteurs de la vallée d'Aspe par un hélicoptère C145 de la gendarmerie transportant une cage suspendue à des filins et aperçu au-dessus des têtes des opposants.