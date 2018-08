Resume de l'actualite a 16H00 GMT (05/08)

CARACAS - L'opposition vénézuélienne a prévenu cet après-midi que le régime du président Nicolas Maduro pourrait profiter de l'attaque au drone survenu hier à Caracas pour mener une vague de répression contre ses opposants politiques.

Des drones chargés d'explosifs ont explosé hier à proximité d'une estrade depuis laquelle le président Nicolas Maduro prononçait un discours, a annoncé un représentant du gouvernement vénézuélien, précisant que le chef d'Etat et les autres membres du gouvernement n'avaient pas été blessés.

Après l'attaque, qui a été revendiquée par un groupe peu connu appelé "Mouvement national des soldats en t-shirts", Nicolas Maduro a déclaré lors d'une allocution télévisée qu'il s'agissait d'une "tentative d'assassinat" contre lui. Il a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être à l'origine du complot impliquant aussi des personnes résidant en Floride.

Plusieurs responsables de l'attaque ont été arrêtés, a-t-il annoncé, sans donner davantage de précisions.

Sept soldats de la Garde nationale ont été blessés par ces explosions de drones, survenues durant un événement militaire, a déclaré le ministre de l'Information, Jorge Rodriguez.

Maduro, 55 ans, qui se présente comme le "fils" du charismatique Hugo Chavez décédé en 2013, a été réélu à la présidence du pays en mai à l'issue d'un scrutin que l'opposition considère comme truqué.

Selon l'opposition, le gouvernement a déjà, par le passé, utilisé de tels événements comme prétexte pour mener des vagues de répression.

A WASHINGTON, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, a assuré aujourd'hui que les Etats-Unis n'étaient pas impliqués dans l'explosion de drones et que le régime de Maduro aurait très bien pu s'en servir comme prétexte.

"Si le gouvernement vénézuélien a des informations concrètes qu'ils veulent nous présenter prouvant une éventuelle violation des lois criminelles américains, nous les examinerons sérieusement", a-t-il dit dans un entretien accordé à Fox News.

---

SAO PAULO - L'ancien président brésilien Luiz Inacio "Lula" da Silva a été officiellement désigné hier par le Parti des travailleurs (PT) comme candidat à l'élection présidentielle, malgré son incarcération début avril pour corruption.

Lula, condamné en appel à 12 ans de prison dans une affaire de corruption, est incarcéré depuis avril. Il est en tête des intentions de vote pour le scrutin d'octobre.

"Notre démocratie est menacée (...) Ils veulent faire de l'élection présidentielle un jeu de cartes truqué, en excluant le nom de celui qui est en tête des intentions de vote dans tous les sondages", a-t-il dit dans une lettre adressée à ses sympathisants.

Les responsables du PT assurent qu'ils n'ont pas de plan B si Lula n'est pas autorisé à participer à la présidentielle, ce qui est fort probable en vertu d'une loi qui exclut du scrutin les candidats ayant été condamnés en appel pour corruption.

---

LISBONNE/PARIS - La vague de chaleur continue de sévir sur l'Europe, particulièrement dans la péninsule ibérique où la température a atteint localement les 47°C cet après-midi.

A Lisbonne, le mercure a atteint les 42°C, après les 44°C enregistrés la veille.

L'air brûlant et la sécheresse favorisent les départs de feu. Au PORTUGAL, dans la région de l'Algarve (sud), quelque 800 pompiers luttent depuis vendredi contre un incendie dans le secteur accidenté de Monchique. Le feu a détruit plus de 1.000 hectares de forêt.

D'autres incendies se sont déclarés, notamment près de Badajoz, dans le sud-ouest de l'ESPAGNE, près de la frontière portugaise. Des pompiers des deux pays sont mobilisés.

La canicule qui frappe le Portugal et l'Espagne, sans précédent depuis 2003, sévit aussi en FRANCE, où 67 départements sont toujours classés en alerte orange.

La barre des 40°C a été frôlée hier à Avignon où le mercure est monté à 39,6°C, ou encore à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), avec 39,8°C, et des records de chaleur nocturne sont tombés la nuit dernière.

Sur une grande partie sud du pays, les fortes chaleurs se sont maintenus ce dimanche, avec des maximales de 35 à 38°C, localement 39 à 41°C. Météo France précise que cet épisode de canicule persistera jusqu'en milieu de semaine prochaine. Le pic de canicule devrait se situer demain sur les régions du Sud-Ouest et mardi sur celles du Nord-Est, du Centre-Est et du bassin parisien.

La canicule a aussi des conséquences sur la qualité de l'air. A Paris, la préfecture de police a annoncé la mise en oeuvre ce lundi de la "circulation différenciée" dans la capitale et ses abords pour faire face à un pic de pollution à l'ozone.

Seuls les véhicules étiquetés de 0 à 3 selon la classification Crit'air seront autorisés à rouler dans un périmètre délimité par l'A86.

---

ATLANTA - Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle en Californie et ordonné le déblocage d'une aide fédérale pour combattre les incendies qui ravagent l'Etat du sud des Etats-Unis, a annoncé cet après-midi la Maison blanche.

Sept personnes sont mortes hier dans les incendies dans le nord de la Californie, ont annoncé les autorités.

---

DUBAÏ - La compagnie aérienne IranAir a pris livraison de cinq appareils ATR 72-600, ont rapporté aujourd'hui les médias iraniens, à la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions que Washington a décidé d'imposer à Téhéran après avoir dénoncé en mai l'accord sur le programme nucléaire iranien.

Les cinq appareils ont atterri à l'aéroport Mehrabad de la capitale iranienne après avoir quitté Toulouse, où ils ont été fabriqués, et après avoir effectué une escale technique à Urmia dans le nord-ouest de l'Iran, rapporte l'agence de presse officielle Irna.

En vertu de la décision prise par Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord conclu entre six puissances (les cinq membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne) et Téhéran, la majeure partie des entreprises doivent cesser de faire des affaires avec l'Iran à partir du 6 août, au terme d'une phase de transition.

DUBAI - Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes d'Iran pour une cinquième soirée consécutive, hier, alors que le pays se prépare au rétablissement des sanctions économiques américaines.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Téhéran, Ispahan ou encore Karaj, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, pour protester contre l'inflation provoquée par la chute du rial alors que les sanctions américaines doivent être rétablies en début de semaine.

Les manifestations débutent par des slogans contre le coût de la vie et la corruption financière présumée avant de se transformer en rassemblements antigouvernementaux

---

DUBAI - L'Arabie saoudite a accepté qu'un diplomate iranien dirige un bureau de représentation des intérêts de Téhéran à Ryad, rapporte cet après-midi l'agence officielle iranienne Irna, un fait rare depuis le gel des relations diplomatiques entre le royaume et la République islamique en 2016.

Cités par Irna, des observateurs jugent que cette mesure est une étape supplémentaire dans les efforts d'apaisement entre Téhéran et Ryad.

Le bureau doit être mis en place au sein de la mission diplomatique suisse en Arabie saoudite.

---

FLIMS, Suisse - Le crash d'un avion de collection de la compagnie JU-Air hier après-midi contre le versant ouest du Piz Segnas, une montagne dans les Alpes suisses, a fait 20 morts, a annoncé cet après-midi la police du canton des Grisons.

Dix-sept ressortissants suisses et une famille de trois Autrichiens se trouvaient à bord de l'appareil, un trimoteur Junker JU52 HB-HOT de la compagnie JU-Air, construit dans les années 1930 et qui effectuait des vols touristiques ou charters.

L'avion avait décollé samedi après-midi à 17h00 (15h00 GMT) de Locarno, à la frontière sud de la Suisse, en direction de Dübendorf, dans le canton de Zurich.

Les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. La police a rapporté dans la journée qu'aucun appel de détresse n'avait été lancé depuis l'appareil. Les vols de la compagnie JU-Air sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.