Resume de l'actualite a 16H00 GMT (06/08)

WASHINGTON - La Maison blanche va détailler dans la journée le rétablissement de ses sanctions contre l'Iran, conformément au souhait du président Donald Trump, a déclaré cette nuit le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

"Il s'agit d'une part importante de nos efforts visant à repousser les activités malveillantes de l'Iran", a-t-il expliqué à bord de l'avion qui le ramenait d'un voyage en Asie. "Les Etats-Unis vont appliquer ces sanctions", a-t-il ajouté.

Selon un représentant du département du Trésor, le rétablissement des sanctions sera effectif demain à 16h01 GMT.

Dans le cadre du retrait des Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, qui suspendait les sanctions économiques frappant Téhéran en échange d'un encadrement des activités nucléaires iraniennes, une période transitoire de 90 jours avait été fixée début mai. Elle expire aujourd'hui et une première série de sanctions américaines va être rétablie dans la semaine. Elles portent sur l'achat par l'Iran de dollars, sur le commerce de l'or et des métaux précieux, sur le charbon et sur les logiciels industriels.

Une seconde période de transition, de 180 jours, expirera début novembre, avec rétablissement notamment des sanctions contre les importations de pétrole iranien.

A TEHERAN, la télévision publique a rapporté hier que l'Iran allait assouplir les règles de contrôle des changes afin de tenter d'endiguer le plongeon du rial, la devise nationale, qui a perdu la moitié de sa valeur depuis avril dans la perspective d'un retour des sanctions américaines.

Des manifestations se sont produites hier dans plusieurs villes d'Iran pour la sixième soirée consécutive pour protester contre l'inflation provoquée par la chute du rial, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

A BRUXELLES, l'Union européenne et les trois puissances européennes signataires de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire iranien (France, Grande-Bretagne et Allemagne) ont dit "regretter profondément la réimposition de sanctions par les Etats-Unis du fait de leur retrait du Plan d'action global commun (JCPOA)".

---

MATARAM, Indonésie - Le tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a frappé hier en début de soirée l'île indonésienne de Lombok a fait au moins 98 morts et plus de 200 blessés, selon le dernier bilan publié par l'Agence de prévention des catastrophes, et entraîné l'exode de nombreux touristes.

Les autorités précisent qu'il s'agit d'un bilan encore provisoire, les informations continuant de remonter à mesure que progressent les secours. Aucune des victimes n'est étrangère. Des milliers de bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés, a dit un porte-parole de l'Agence de prévention des catastrophes, lors d'une conférence de presse.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 10 km de profondeur sur les côtes nord de Lombok.

Plus de 120 répliques ont secoué Lombok après le séisme, qui a aussi été ressenti sur l'île voisine de Bali.

Lombok, qui abrite le Mont Rinjani, le deuxième volcan actif le plus haut d'Indonésie, avait déjà été touchée le 29 juillet dernier par un séisme de magnitude 6,4 qui a fait au moins 14 morts et 162 blessés.

---

À BORD DE L'AQUARIUS - Le navire humanitaire Aquarius, qui a secouru près de 3.000 migrants en Méditerranée cette année, effectuera des missions de secours sans attendre d'ordres des garde-côtes et ne reconduira pas de migrants en Libye, a annoncé l'un de ses responsables.

"Quand nous verrons une embarcation en détresse, avec un risque élevé de décès, nous irons immédiatement à son secours, conformément au droit international", a déclaré à Reuters TV le responsable des recherches et des opérations de secours de l'Aquarius, Nick Romaniuk.

"La Libye n'est toujours pas reconnue comme un pays sûr, donc nous ne reconduirons personne là-bas", a-t-il ajouté.

Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, qui a quitté Marseille la semaine dernière pour entamer sa dixième mission de l'année, patrouillera au large de Tripoli, en dehors des eaux territoriales libyennes mais dans le périmètre de recherche et de secours des garde-côtes libyens.

Le refus des dirigeants italiens de laisser accoster l'Aquarius en juin avait déclenché une crise politique en Europe.

---

SHANGHAI - Donald Trump a transformé le commerce international en un "jeu où personne n'est gagnant", dénonce ce matin le Quotidien du peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois, qui accuse le président américain d'avoir "soigneusement" mis en scène un feuilleton malhonnête aux allures de "combat de rue".

"On ne gouverne pas un pays comme on dirige une entreprise", ajoute le journal, estimant que les agissements de Trump mettent en péril la crédibilité internationale des Etats-Unis.

Les Etats-Unis et la Chine se sont appliqué l'un à l'autre des taxes douanières sur un montant de 34 milliards de dollars (29,3 milliards d'euros) de produits en juillet.

---

PARIS - Les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris examinent ce lundi l'appel déposé par le Rassemblement national (ex-FN) contre la saisie judiciaire de deux millions d'euros d'aide publique décidée dans le cadre de l'enquête sur les assistants des députés européens du parti.

La justice soupçonne le parti d'extrême droite d'avoir mis en place un système frauduleux pour rémunérer ses permanents avec des deniers européens. Le Parlement européen estime le préjudice à 7 millions d'euros sur la période 2009-2017.

Le vice-président du parti et député européen, Nicolas Bay, mis en examen dans cette affaire pour abus de confiance, a fustigé ce matin sur France Inter une justice "politique".

---

PARIS - Le chef gastronomique français Joël Robuchon, étoilé à plusieurs reprises par le guide Michelin et à la tête de plus d'une vingtaine de restaurants à travers le monde, est décédé aujourd'hui à Genève à l'âge de 73 ans, a-t-on appris dans son entourage.

Sacré "meilleur ouvrier de France" en 1976 puis "cuisinier du siècle" par le guide Gault & Millau en 1990, le cuisinier français, qui a élevé au rang d'art la purée de pommes de terre dans les années 80, est décédé d'un cancer, selon le Figaro qui a révélé l'information.

---

PARIS - La "circulation différenciée" sera reconduite demain à Paris et à ses abords en raison de la pollution persistante à l'ozone enregistrée dans la capitale, a annoncé lundi la préfecture.

Comme aujourd'hui, seuls les véhicules étiquetés de 0 à 3 selon la classification Crit'air seront autorisés à rouler dans un périmètre délimité par l'A86, ceux classés 4 et 5 étant interdits de circuler, précise la préfecture dans un communiqué.

Parallèlement, les vitesses maximales sont abaissées sur l'ensemble du réseau routier d'Île-de-France, à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h et à 70 km/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales.