Resume de l'actualite a 16H00 GMT (06/10)

MARSEILLE/PARIS - Des milliers de personnes ont participé samedi, en France et en Europe, à une "mobilisation citoyenne" pour demander que le navire humanitaire Aquarius puisse poursuivre sa mission de sauvetage au large des côtes libyennes.

A l'appel de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières, des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes françaises dont Marseille et Paris, mais aussi à Berlin, Bruxelles et Palerme.

A Marseille, plusieurs milliers de personnes - 3.500 selon la police - ont formé une "vague orange" rappelant la couleur des gilets de sauvetage et du navire, entre le Vieux-Port et le quai de la Joliette où le bateau est amarré depuis jeudi.

L'Aquarius ne pourra quitter son port d'attache s'il est privé de son pavillon panaméen, comme l'a annoncé le Panama.

Aux cris de "Aquarius bloqué, Europe naufragée" et de "Un pavillon pour l'Aquarius", les manifestants ont brandi de nombreuses pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Sauver des vies est un devoir, pas un crime", "C'est pas nous les pirates" et "Silence on se noie".

---

WASHINGTON - Brett Kavanaugh, choisi par Donald Trump pour siéger à vie à la la Cour suprême des Etats-Unis, devrait être confirmé ce samedi par le Sénat en dépit des accusations d'inconduite sexuelle dont il fait l'objet.

La nomination de Brett Kavanaugh offrirait une précieuse victoire à Donald Trump, dont la volonté est de consolider la prédominance conservatrice de la plus haute juridiction des Etats-Unis et de faire pencher le système judiciaire à droite.

Le vote devrait avoir lieu vers 17h00 (21h00 GMT).

Ses chances d'être confirmé comme nouveau juge de la Cour suprême se sont sensiblement accrues vendredi avec l'annonce de la sénatrice républicaine Susan Collins et du sénateur démocrate Joe Manchin qu'ils voteraient pour lui.

Ces deux voix sont considérées comme cruciales, alors que les républicains disposent d'une courte majorité au Sénat - 51 des 100 sièges - et que toute défection, ou tout soutien d'un ou de plusieurs démocrates, peut être décisif lors du vote du Sénat en séance plénière prévu samedi.

Vendredi, le juge de Washington, qui est âgé de 53 ans, a franchi le dernier obstacle avant le vote de confirmation, les sénateurs ayant voté par 51 voix contre 49 la clôture du processus de nomination.

---

SAO PAULO - Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, candidat à l'élection présidentielle brésilienne, a accru son avance sur son principal adversaire, le candidat du Parti des travailleurs (PT, gauche) Fernando Haddad, selon deux sondages publiés avant le premier tour de scrutin, qui aura lieu dimanche.

Ancien officier âgé de 63 ans, Jair Bolsonaro a convaincu de nombreux Brésiliens de voter pour lui en raison de positions très dures contre l'insécurité et une carrière exempte d'accusations de corruption. Mais il fait aussi office de repoussoir pour une grande partie de l'électorat en raison de propos jugés homophobes ou misogynes.

Le pays a rarement été aussi divisé à l'approche d'une élection, durant laquelle les Brésiliens vont aussi désigner les députés de la chambre basse du Congrès et voter pour renouveler les deux tiers des 81 sièges du Sénat.

---

VIENNE - Les Européens et le Royaume-Uni s'accorderont sur les termes du Brexit sinon en octobre, du moins en novembre, estime le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans une interview publiée samedi par le quotidien autrichien Der Standard.

"Je suppose que nous parviendrons à un accord sur les termes de l'accord de retrait", dit-il dans cette interview.

"J'ai des raisons de penser que le potentiel de rapprochement entre les deux parties a augmenté ces derniers jours. Mais on ne peut pas dire si nous finirons en octobre. Sinon, nous le ferons en novembre", ajoute Juncker.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a quant à lui jugé possible la conclusion d'un accord sur le Brexit d'ici la fin de l'année.

---

PEKIN/LYON - Les autorités chinoises n'ont toujours pas commenté officiellement la disparition du président d'Interpol, Meng Hongwei, et les médias d'Etat ne mentionnent pas l'affaire.

Le ministère chinois de la Sécurité publique n'a pas donné suite à des demandes répétées d'information.

Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte en France concernant Meng Hongwei, qui n'a plus donné signe de vie depuis son départ en Chine fin septembre.

Citant une source non identifiée, le South China Morning Post écrivait vendredi qu'il avait été pris en charge à son arrivée par les autorités pour être interrogé mais le quotidien de Hong Kong ajoutait ignorer le lieu de sa détention et les motifs des investigations le visant.

"La France s'interroge sur la situation du président d'Interpol et est préoccupée par les menaces dont son épouse a fait l'objet", a déclaré hier une source au ministère français de l'Intérieur.

---

BUCAREST - Les Roumains se prononcent aujourd'hui et demain par référendum sur la nécessité de restreindre la définition du mariage dans la Constitution de leur pays, afin que celle-ci précise que le mariage doit lier un homme et une femme, et non plus des "époux" comme c'est le cas actuellement.

Le pays d'Europe de l'Est n'autorise ni le mariage ni un pacte civil entre personnes de même sexe, et ne reconnaît pas les mariages homosexuels réalisés à l'étranger.

Une organisation civile appelée "Coalition pour la famille" a proposé de restreindre la définition du mariage, estimant que la définition actuelle, sans aucune distinction de sexe ("union entre époux"), laissait la possibilité aux couples homosexuels d'obtenir à l'avenir le droit de se marier.

---

TOKYO - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui s'apprête à rencontrer une nouvelle fois le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a annoncé ce matin qu'il évoquerait avec lui la question des Japonais enlevés par le régime nord-coréen.

Le chef de la diplomatie américaine s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe à Tokyo, où il a fait escale.

C'est la quatrième visite que Pompeo effectue en Corée du Nord cette année.

---

MADRID - La cantatrice espagnole Montserrat Caballé, figure du monde de l'opéra qui avait su tisser des liens avec la musique populaire, est morte tôt ce matin à Barcelone à l'âge de 85 ans, a-t-on appris auprès de l'hôpital de Sant Pau.

De son nom complet Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Folc, la chanteuse, surnommée "la superbe", était née en avril 1933 dans la capitale catalane dans une famille modeste. Formée au conservatoire barcelonais du Liceu, elle s'était spécialisée dans le répertoire italien et romantique.

Mais elle s'était aussi aventurée hors du monde de l'opéra, enregistrant en 1987 un duo avec le chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury, "Barcelona", repris à l'occasion des Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Elle avait aussi interprété en duo avec Johnny Hallyday une reprise du "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux" de Michel Berger.

La famille royale espagnole a rendu hommage à "une grande dame de l'opéra et une légende de la culture universelle, la meilleure d'entre les meilleurs, capable de découvrir de nouveaux espaces de création avec les plus grands".

---

MOSCOU - Le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, détenu en Russie pour terrorisme, a mis fin à sa grève de la faim et consenti à se réalimenter après plus de quatre mois de jeûne, ont annoncé hier les autorités pénitentiaires russes.

Dans un communiqué transmis par son avocat au journal Novaïa Gazeta, le cinéaste a déclaré avoir été contraint de renoncer à son jeûne.

Oleg Sentsov, qui est âgé de 42 ans, est accusé d'avoir planifié des attentats, ce qu'il a toujours nié. Condamné par un tribunal militaire russe à 20 ans d'incarcération dans une prison à sécurité maximale, il avait entamé une grève de la faim en mai dernier pour protester contre la situation des droits de l'homme en Russie et reçu de nombreux soutiens d'hommes politiques et d'artistes occidentaux.