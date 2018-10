Resume de l'actualite a 16H00 GMT (08/10)

LONDRES/SEOUL - Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévient dans un rapport publié lundi que les températures moyennes progresseront probablement de 1,5°C entre 2030 et 2052 si le changement climatique se poursuit au même rythme et si le monde échoue à entreprendre des mesures rapides et sans précédent pour l'enrayer.

Le rapport, commandé lors de la COP21 qui s'est tenue fin 2015 à Paris, a été finalisé la semaine dernière à Incheon, en Corée du Sud, où étaient réunis les experts du GIEC.

Il doit accompagner la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le climat, qui engage les pays signataires à maintenir l'augmentation des températures moyennes d'ici la fin du siècle "bien en-dessous" de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels, et à poursuivre l'action menée pour limiter cette progression à 1,5°C.

Depuis le milieu du XIXe siècle, les températures moyennes à la surface du globe ont déjà augmenté de 1°C du fait de la progression des rejets dans l'atmosphère de CO2, un gaz à effet de serre, en raison de l'industrialisation.

Dans leur rapport, les experts du GIEC observent qu'une augmentation de 1,5°C comporterait déjà des risques pour la nature et pour l'humanité.

Respecter cet objectif, ajoutent-ils, passera par un changement "rapide, profond et sans précédent" dans l'utilisation des terres et de l'énergie, dans l'industrie, la construction, les transports et les villes.

Quant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre contenus dans l'Accord de Paris, ils ne suffiront pas à contenir l'élévation des températures si de nouvelles réductions, plus ambitieuses, ne sont pas décidées pour l'après-2030.

---

STOCKHOLM - Le prix Nobel d'économie, dernier de la saison à être attribué, a été décerné en fin de matinée à deux Américains, William Nordhaus et Paul Romer, pour avoir intégré les changements climatiques et l'innovation technologique dans l'analyse macro-économique.

---

BRASILIA - Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite brésilienne qui a frôlé la victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil, a annoncé qu'il ne modifierait pas sa ligne politique dans l'optique du second tour, dans trois semaines.

Le candidat du Parti social-libéral, nostalgique déclaré de la dictature militaire de 1964-1985, est arrivé très largement en tête du premier tour de scrutin, dimanche, avec 46% des voix, a annoncé hier soir le tribunal électoral brésilien.

Son score est bien supérieur aux intentions de vote mesurées dans les derniers sondages publiés avant le scrutin. Il affrontera au second tour, le 28 octobre prochain, le candidat du Parti des travailleurs (PT), Fernando Haddad, crédité de 29% des voix.

Le triomphe de l'ancien officier a également profité à son Parti social-libéral (PSL), en passe de devenir la deuxième force politique au Congrès, dont les 147 millions d'électeurs brésiliens étaient appelés, parallèlement à la présidentielle, à renouveler l'intégralité de la Chambre des députés et les deux tiers des 81 élus du Sénat.

Des projections établies sur la base de résultats préliminaires montrent que le PSL, qui ne comptait que huit sièges de députés dans le Parlement sortant, pourrait en compter 51 dans la future assemblée. Seul le Parti des travailleurs ferait mieux, avec 57 députés.

---

PARIS - Près d'une semaine après le départ du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, l'exécutif s'apprête à dévoiler une nouvelle équipe gouvernementale à l'issue d'un remaniement plus large qu'initialement prévu, qui doit permettre à Emmanuel Macron de donner un "nouveau souffle" à son quinquennat.

Comme après les élections législatives de 2017, le Premier ministre Edouard Philippe pourrait remettre sa démission au chef de l'Etat avant de se voir reconduire dans ses fonctions et être chargé de former le nouveau gouvernement, une option sur laquelle ni l'Elysée ni Matignon n'ont souhaité se prononcer.

Il pourrait également, comme l'a souligné le président de l'Assemblée nationale et pilier de la Macronie Richard Ferrand dans le Journal du Dimanche, prononcer un discours de politique générale et solliciter un vote de confiance à cette occasion.

Seule certitude, le Premier ministre est attendu à l'Elysée pour son "traditionnel déjeuner du lundi" avec Emmanuel Macron, avec qui il a été "évidemment en contact étroit" tout au long du week-end pour peaufiner ce remaniement, souligne son entourage.

Selon toute vraisemblance, la nouvelle équipe gouvernementale devrait être composée avant mercredi, date du prochain conseil des ministres et du départ dans l'après-midi d'Emmanuel Macron pour un déplacement en Arménie où se tient le sommet de la Francophonie.

---

MADRID - Un obstétricien espagnol de 85 ans jugé à Madrid pour l'enlèvement d'un nouveau-né en 1969 a été reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation retenus contre lui mais a bénéficié de la prescription.

La plaignante, Ines Madrigal, 49 ans, a appris à 18 ans qu'elle avait été adoptée. Elle accusait le docteur Eduardo Vela, qui travaillait à la clinique San Ramon à Madrid, d'enlèvement d'un enfant de moins de sept ans et de falsification de son certificat de naissance pour faire passer sa mère adoptive pour sa mère naturelle.

Son avocat a annoncé qu'il ferait appel de la décision du tribunal. L'enlèvement est un crime prescrit au bout de dix ans en Espagne.

Il s'agissait du premier procès du scandale des "bébés volés" dans l'Espagne du général Franco (1939-1975). Ces enfants auraient été enlevés à leurs parents jugés inaptes à les élever - du temps de Franco, souvent des gens considérés comme des opposants. Après la fin du franquisme, ces pratiques auraient perduré jusqu'en 1987 pour des raisons financières.

---

PEKIN - Meng Hongwei, ancien président d'Interpol, fait l'objet d'une enquête pour corruption, a annoncé aujourd'hui le ministère chinois de la Sécurité publique.

L'agence policière internationale, dont le siège se trouve à Lyon, a annoncé dimanche qu'il avait renoncé à ses fonctions. Les autorités chinoises avaient fait savoir un peu plus tôt sans plus de précisions qu'il faisait l'objet d'une enquête pour "violations de la loi". Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte en France.

---

PARIS - La cour d'appel de Paris a rejeté un recours de Nicolas Sarkozy contre son renvoi devant un tribunal correctionnel pour corruption active et trafic d'influence, dans une des affaires le mettant en cause, a-t-on appris auprès de source judiciaire. Mais un autre recours reste à examiner.

Les juges d'instruction chargés de ce dossier avaient suivi en mars dernier le réquisitoire du parquet national financier (PNF) et ordonné le renvoi en correctionnelle de l'ancien chef de l'Etat, sans attendre l'issue de ce recours, au grand dam de ses avocats qui avaient introduit un recours contre ce réquisitoire.

---

PARIS - La plus grande banque suisse, UBS, sa filiale française et six de ses dirigeants ou ex-cadres accusés d'avoir aidé des milliers de contribuables français à échapper au fisc comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris.

Il est reproché à UBS d'avoir démarché illicitement des résidents fiscaux français de 2004 à 2011, alors qu'elle n'était pas habilitée à intervenir sur le territoire français. La banque est aussi accusée de "blanchiment aggravé de fraude fiscale" pour avoir apporté "de manière habituelle" son concours à des opérations de dissimulation de fraudes à l'impôt sur le revenu, les sociétés ou la fortune, pendant la même période.

Le parquet national financier (PNF) évalue les avoirs concernés à 10,6 milliards d'euros au 1er juin 2006 et 8,5 milliards au 30 novembre 2008, sommes que conteste la banque.

Du côté de la défense des huit prévenus, on dénonce un "procès en sorcellerie" et une procédure "déloyale" en violation des conventions internationales.