Resume de l'actualite a 16H00 GMT (10/08)

TORONTO - Quatre personnes, dont deux policiers, ont été tuées dans une fusillade ce matin à Fredericton, dans l'est du Canada, où un suspect a été interpellé.

Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick, sur le fleuve Saint-Jean, compte 56.000 habitants.

En 2014, la province avait été le théâtre d'une fusillade fatale à trois agents de la Gendarmerie royale du Canada dans la ville de Moncton.

---

DUBAI/GENEVE - Les miliciens Houthis ont salué ce matin la demande du secrétaire général de l'Onu d'ouvrir une enquête indépendante sur les frappes aériennes menées par la coalition sous commandement saoudien qui ont provoqué la mort de dizaines d'enfants hier au Yémen.

Selon un responsable des services de santé yéménites et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), une frappe aérienne a touché hier matin un autocar transportant des enfants alors qu'il traversait un marché dans la province de Saada dans le nord du Yémen.

D'après les autorités Houthis, ce bombardement aérien a tué au moins 40 enfants. La veille, citant les chiffres recueillis dans le seul hôpital de Saada où opèrent ses équipes, le CICR avait fait état de 29 enfants tués, tous âgés de moins de quinze ans.

---

GAZA/JERUSALEM - La frontière entre la bande de Gaza et Israël était calme ce matin après l'accord de trêve conclu grâce à la médiation de l'Egypte qui a mis fin à une accentuation des violences dans l'enclave palestinienne.

Cet apaisement devra être confirmé au cours de la journée alors que les Palestiniens envisagent de reprendre les manifestations hebdomadaires qu'ils mènent depuis le 30 mars le long de la frontière avec Israël et qui ont parfois pris un tour sanglant.

---

PEMENANG, Indonésie - Le bilan du puissant tremblement de terre de 6,9 de magnitude qui a frappé dimanche dernier l'île indonésienne de Lombok est passé à 321 morts.

Dans le nord de Lombok, la partie la plus proche de l'épicentre, les habitations ont été détruites à près de 75%.

La forte activité sismique qui règne dans la région a provoqué un exode des touristes.

---

PARIS - Emmanuel Macron a fait cet après-midi "plusieurs propositions" à Vladimir Poutine pour trouver une solution urgente au cas du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie et en grève de la faim depuis trois mois, et le président russe s'est engagé à y répondre rapidement, a annoncé l'Elysée.

Le Kremlin avait publié une heure auparavant un communiqué sur cet entretien, qui a également porté sur la situation en Syrie, mais sans évoquer la discussion sur Oleg Sentsov.

Accusé d'avoir commis des attentats "terroristes" en Crimée après l'annexion de cette région ukrainienne par la Russie en 2014, Oleg Sentsov, 42 ans, a été condamné en 2015 à 20 ans de colonie pénitentiaire à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International.

L'Union européenne a affirmé de son côté que ce procès violait le droit international et le département d'Etat américain avait dénoncé un "clair déni de justice".

---

PARIS - Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont fait le point ce matin, lors d'un entretien téléphonique, sur les dossiers européens.

Les négociations pilotées par Michel Barnier sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévu pour fin mars 2019, constituent l'un des dossiers chauds de la rentrée européenne.

Londres et Bruxelles doivent parvenir à un accord d'ici au Conseil européen du 18 octobre mais les discussions achoppent toujours sur l'épineuse question de la frontière entre l'Irlande du Nord, concernée par le Brexit, et l'Irlande, membre de l'UE.

Autre dossier européen, la réforme de la zone euro, poussée par Emmanuel Macron et dont le lancement a été renvoyé au prochain sommet de la zone euro, en décembre, en raison de réticences encore fortes d'une dizaine d'Etats membres.

---

GENEVE - La canicule et la sécheresse qui frappent la Corée du Nord pourraient avoir des "effets potentiellement catastrophiques" avec la perte d'une part importante des récoltes de riz, de maïs et autres cultures, a alerté vendredi la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IRFC).

La République populaire démocratique de Corée compte 25 millions d'habitants. Pour l'heure, les équipes locales de la Croix-Rouge, soutenues par l'IRFC, viennent en aide à 13.700 personnes. Des équipes d'urgence ont été déployées et vingt pompes à eau ont été mises en place dans les zones les plus frappées par la sécheresse pour irriguer les champs.

La situation est toutefois sans commune mesure avec les grandes famines du milieu des années 1990 qui ont fait jusqu'à trois millions de morts.

---

DUBLIN - La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair fait face aujourd'hui à la plus grande grève de son histoire, les pilotes basés dans cinq pays européens ayant décidé de cesser le travail, un mouvement qui a conduit à l'annulation de près de 400 vols au plus fort de la saison estivale.

Présente sur 86 bases dans 37 pays, Ryanair avait évité des grèves généralisées en décembre, avant les fêtes de fin d'année, en reconnaissant pour la première fois les syndicats mais sa lenteur à négocier avec eux des accords collectifs fait monter la colère parmi le personnel et notamment les pilotes.

Ryanair a tenté jusqu'à la dernière minute d'empêcher ses pilotes basés aux Pays-Bas de se joindre au conflit européen, mais la justice néerlandaise a débouté la compagnie aérienne.

---

LISBONNE - Les pompiers portugais sont parvenus à maîtriser le feu de forêt qui a ravagé pendant une semaine une partie de la région touristique de l'Algarve, dans le sud du pays, mais restent en alerte dans l'éventualité de nouveaux départs de feu.

L'incendie a parcouru 27.000 hectares, selon les données du Système européen d'informations sur les incendies de forêt. En 2003, lors d'une précédente grande canicule, un feu dans la même région avait détruit 41.000 hectares de forêt.

LOS ANGELES, Californie - Des centaines de pompiers étaient mobilisés vendredi matin pour tenter d'enrayer la progression d'un incendie de forêt qui menace d'engloutir des milliers de maisons dans une région montagneuse au sud-est de Los Angeles.

Plus de 21.000 personnes ont été évacuées des abords du lac Elsinore et de la ville homonyme, qui compte 60.000 habitants, alors que l'incendie, surnommé "Holy Fire", a progressé rapidement dans la nuit de jeudi à vendredi, alimenté par les rafales de vent et la végétation sèche.

---

MARSEILLE - Le contrôle judiciaire de Cédric Herrou, agriculteur du sud-est de la France connu pour son soutien aux migrants, a été très largement assoupli vendredi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il récupère également son passeport et est de nouveau autorisé à fréquenter les gares.

Cédric Herrou était soumis à ce contrôle judiciaire depuis juillet 2017 et sa mise en examen pour aide à l'entrée et à la circulation de personnes en situation irrégulière, après avoir été interpellé à la gare de Cannes en compagnie de 153 migrants.

---

TOULOUSE - Deux Allemands ont été placés en garde à vue dans l'enquête sur la colonie de vacances allemande évacuée jeudi en raison des violents orages qui ont frappé le Gard.

Il s'agit du président et du vice-président de l'association Jugerdforderung Saint-Antonius, propriétaire du terrain qui abrite la colonie de vacances à Saint-Julien-de-Peyrolas.

Ce camp de vacances, qui a dû être évacué jeudi en raison de la montée des eaux, abritait alors 138 enfants et 46 adultes, dont un septuagénaire qui est toujours porté disparu.

Ce ressortissant allemand participait vraisemblablement à l'encadrement de la colonie de vacances, a indiqué le parquet.