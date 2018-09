Resume de l'actualite a 16H00 GMT (10/09)

STOCKHOLM - Plusieurs semaines de négociations seront sans doute nécessaires pour former un gouvernement en Suède, où les coalitions de gauche et de droite ont quasiment fait match nul lors des législatives de dimanche, marquées par une nouvelle progression de l'extrême droite et une absence de majorité.

Après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, le bloc formé par le Parti social-démocrate au pouvoir, les Verts et le Parti de gauche était crédité de 40,6% des suffrages, alors que l'Alliance des Chrétiens-démocrates, des Libéraux, des Modérés et du Parti du centre obtenait 40,3%.

Les Démocrates de Suède (SD), formation eurosceptique et hostile à l'immigration, recueille quant à elle 17,6% des voix, soit près de cinq points de plus qu'en 2014, alors que leur chef de file Jimmie Akesson tablait sur 20 à 30%. En sièges, ils passent de 49 à 62, tandis que les coalitions de gauche et de droite en obtiennent respectivement 144 et 143 au Riksdag (parlement), qui en compte 349.

A BRUXELLES, la Commission européenne a suivi de près le scrutin en Suède, avec la crainte que l'euroscepticisme soit renforcé au sein de l'Union européenne avant les élections européennes de mai prochain.

A PARIS, la République en Marche (LaRem), le parti d'Emmanuel Macron, estime que la progression des Démocrates de Suède "tire une fois encore la sonnette d'alarme" après l'Autriche ou l'Italie.

"Ces résultats nous rappellent l'urgence de construire à l'échelle européenne un nouveau projet progressiste fédérateur, seul capable de répondre à nos défis collectifs: le développement, la question migratoire, l’environnement et le climat, la sécurité et la lutte contre le terrorisme", poursuit le délégué général du parti, Christophe Castaner.

---

BLED, Slovénie - Le négociateur en chef européen sur le Brexit, Michel Barnier, juge possible un accord avec Londres dans un délai de six à huit semaines si chacun se montre "réaliste".

"En tenant compte du temps nécessaire au processus de ratification, la Chambre des communes d'un côté, le Parlement européen et le Conseil (européen) de l'autre (...), nous devons arriver à un accord avant début novembre. Je pense que c'est possible", a déclaré Michel Barnier.

Le négociateur européen s'est toutefois montré prudent, rappelant notamment les divergences sur le dossier de la frontière irlandaise, et a souligné qu'il n'était "ni optimiste ni pessimiste".

---

LONDRES - Au moins 80 députés du Parti conservateur de Theresa May sont prêts à voter contre son plan de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, affirme Steve Baker, ex-secrétaire d'Etat chargé du Brexit.

Si la Première ministre britannique persiste, elle risque "une rupture catastrophique" au sein de son parti, ajoute Steve Baker, qui a démissionné en juillet. Ses propos ont été relayés par la Press Association, qui ne précise quand il les a tenus.

Baker ne préconise pas de changement de dirigeant, mais prédit que May sera en difficulté lors de la Conférence annuelle du Parti conservateur, prévue du 30 septembre au 3 octobre prochain.

L'ex-chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, a comparé hier le projet de Theresa May, adopté en début d'été à la résidence de Chequers, à une "ceinture d'explosifs" autour du Royaume-Uni et que cela revenait à en "remettre le détonateur" à l'Union européenne.

Pour l'instant, le Parti conservateur, avec l'appoint du Parti unioniste démocrate (DUP) dispose de la moitié des 650 sièges de la Chambre des communes. Si 80 des 315 députés conservateurs devaient voter contre un accord sur le Brexit basé sur les propositions de May, celle-ci ne disposerait plus de majorité et son gouvernement et le Brexit seraient alors entre les mains du Parti travailliste.

---

PARIS - Le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, estime dans un entretien accordé au Monde que le statu quo sur l'architecture d'EDF "n'est pas dans l'intérêt de l'Etat et de l'entreprise".

Le scénario d'une scission d'EDF entre activités nucléaires et renouvelables circule depuis plusieurs mois.

A la question de savoir si le nucléaire est encore une énergie d'avenir, le successeur de Nicolas Hulot répond: "Spontanément, ma réponse est non. Mais il faut sortir de la guerre de religion."

"L'important est de savoir quelles sont les données économiques dans le domaine du nucléaire et dans le domaine des énergies renouvelables. De savoir aussi quelles sont les données en matière de sûreté. Le risque nucléaire n'est pas un petit risque qu'on peut balayer d'un revers de la main", ajoute-t-il.

---

TOURS - Les députés La République en Marche (LaRem) ont voté à une confortable majorité en faveur de leur chef de file, Richard Ferrand, pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale, où le camp présidentiel est majoritaire.

Selon les résultats officiels du parti présidentiel, l'élu du Finistère l'emporte par 187 voix contre 85 voix à Barbara Pompili, 15 à Cendra Motin et quatre à Philippe Folliot.

---

PARIS - Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi l’ancien secrétaire d’Etat Jean-Vincent Placé à trois mois de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende pour des violences, ainsi que pour outrages à policiers, lors d’une soirée arrosée.

Le ministère public avait requis le 11 juillet six mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve à l'encontre de l'ex-sénateur écologiste de 50 ans, qui n'a pas assisté à la lecture du jugement.

L'ancien membre du gouvernement de François Hollande avait été interpellé en état d'ivresse devant un bar du Quartier latin, à Paris, lors d'une nuit d'avril 2018, et placé en garde à vue pendant 34 heures.

---

PARIS - Un homme "a priori de nationalité afghane" a blessé hier soir à l'arme blanche sept personnes, dont quatre grièvement, dans le XIXe arrondissement de Paris, mais la piste terroriste n'est pas retenue à ce stade.

L'enquête confiée au deuxième district de la police judiciaire a été ouverte pour tentatives d'homicides volontaires, précise-t-on de source judiciaire.

Outre les sept blessés, parmi lesquels deux touristes anglais, un témoin est en état de choc, dit-on de source proche de l'enquête.

---

PARIS - Roxana Maracineanu a annoncé lundi une "évolution" des 1.600 postes de conseillers techniques sportifs (CTS), dont la pérennité semblait remise en cause par un document budgétaire, assurant que personne ne perdrait son emploi.

A l'issue d'un entretien avec le Premier ministre, la ministre des Sports a déclaré qu'elle lançait une concertation sur le sujet dont elle présentera les résultats à Edouard Philippe fin octobre.

"Personne ne perdra son emploi", a souligné devant les journalistes la nouvelle ministre, nommée le 4 septembre.

---

PEKIN - Le fondateur et président exécutif du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, Jack Ma, prendra sa retraite de l'entreprise dans un an très exactement, le 10 septembre 2019, a annoncé l'entreprise dans un communiqué publié ce matin.

Ancien professeur d'anglais, Jack Ma, qui fête ce lundi son 54e anniversaire, a fondé Alibaba en 1999. Il conservera un rôle de conseil auprès de la future direction.

Selon Forbes, Ma est la troisième personne la plus riche de Chine avec une fortune estimée à 36,6 milliards de dollars.