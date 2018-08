Resume de l'actualite a 16H00 GMT (11/08)

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'il condamnait le racisme sous toutes ses formes à la veille de l'anniversaire d'un rassemblement nationaliste blanc à Charlottesville, en Virginie, qui avait coûté la vie à une militante antiraciste.

Le président américain s'était attiré de vives critiques après le rassemblement de Charlottesville, le 12 août 2017, pour avoir renvoyé dos-à-dos les suprémacistes blancs à des contre-manifestants et avoir déclaré que "les deux parties" étaient à blâmer.

Revenant sur Twitter sur les "émeutes" à Charlottesville, Donald Trump a estimé qu'elles avaient généré "des divisions absurdes". "Nous devons nous rassembler en tant que nation. Je condamne tous les types de racisme et d'actes de violence. Paix à TOUS les Américains!", a-t-il écrit.

Les suprémacistes blancs avaient organisé ce rassemblement l'an dernier pour protester contre la décision de la mairie de déboulonner une statue du général Robert Edward Lee, le chef de l'armée confédérée pendant la guerre de Sécession, dans un parc de la ville. Cette statue était considérée comme un symbole de l'Amérique esclavagiste.

Ce rassemblement suprémaciste avait suscité une contre-manifestation. Pendant celle-ci, un militant néonazi de 20 ans, James Alex Fields, Jr., est accusé d'avoir précipité sa voiture contre un groupe de contre-manifestants, tuant Heather Heyer, 32 ans, et blessant des dizaines de personnes. Il a plaidé non coupable. Son procès devrait commencer en novembre.

---

SAN FRANCISCO - Un jury californien a considéré hier que le désherbant Roundup de Monsanto, était à l'origine du cancer qu'a développé un agent d'entretien et a condamné la filiale de l'allemand Bayer à lui verser 289 millions de dollars (253 millions d'euros).

Ce dossier est le premier d'une longue liste de plaintes visant Monsanto, récemment racheté par Bayer pour un montant de 62,5 milliards de dollars. Près de 5.000 procédures similaires sont actuellement à l'examen aux Etats-Unis.

Il a fallu trois jours aux jurés de la Cour supérieur de Californie pour annoncer leur décision. Ils reprochent notamment à Monsanto de ne pas avoir averti les utilisateurs du Roundup de ses risques sanitaires.

Dans un communiqué, Monsanto annonce qu'il fera appel de la décision du jury. "La décision d'aujourd'hui ne change rien au fait que plus de 800 études scientifiques et revues (...) soutiennent le fait que le glyphosate ne provoque pas de cancer et n'a pas provoqué le cancer de monsieur Johnson."

Monsanto réfute de longue date que le glyphosate puisse provoquer des cancers et s'appuie sur plusieurs études qui affirment que son produit n'est pas dangereux pour la santé.

Les inquiétudes sur le glyphosate, l'un des composants essentiels de l'herbicide Roundup, ont donné lieu à l'ouverture d'innombrables enquêtes aux Etats-Unis et déclenché un débat d'experts en Europe après des conclusions contradictoires.

---

TORONTO - Un homme de 48 ans a été officiellement accusé par la police canadienne d'avoir tué quatre personnes hier à Fredericton, capitale de l'Etat du Nouveau-Brunswick.

Matthew Vincent Raymond devra répondre de quatre meurtres avec préméditation, selon un communiqué publié aujourd'hui. La police ne précise pas le type d'arme utilisé ni le mobile possible du crime.

---

LE CAIRE - Les forces de sécurité égyptiennes ont empêché un attentat suicide contre une église dans les environs du Caire, a rapporté aujourd'hui la télévision publique égyptienne.

Un individu portant un gilet d'explosifs qui s'approchait d'une église du gouvernorat de Kalioubiya, au nord du Caire, en a été empêché. Il a fait exploser son gilet à environ 250 mètres de l'église sans faire d'autre victime, selon la télévision.

---

DUBAI - Les discussions prévues le mois prochain entre les parties en conflit au Yémen seront consacrées principalement à un accord de gouvernement de transition et au désarmement des combattants, a déclaré aujourd'hui Martin Griffiths, émissaire spécial de l'Onu.

Griffiths tente de mettre fin à ce conflit qui a fait plus de 10.000 morts et placé le pays au bord de la famine.

Des consultations doivent débuter le 6 septembre à Genève sur le cadre des pourparlers de paix et sur des mesures d'établissement de la confiance.

"Nous allons en premier lieu tenter de parvenir à un accord entre le gouvernement yéménite et les Houthis sur les questions essentielles de fin de la guerre et d'un gouvernement d'unité nationale auquel tout le monde participe", a dit Griffiths au journal saoudien Al Aousat.

---

DUBAI - Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré qu'il n'y avait pas de rencontre prévue avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo en marge de l'Assemblée générale de l'Onu en septembre, rapporte l'agence de presse Tasnim, samedi.

"Non, aucune rencontre de ce genre n'est prévue. Nous avons exprimé notre position à plusieurs reprises", a dit Zarif interrogé sur une éventuelle entrevue avec des responsables américains à New York.

Les Etats-Unis ont rétabli cette semaine de manière graduelle des sanctions contre l'Iran après s'être retirés de l'accord sur le programme nucléaire de la république islamique signé en juillet 2015.

---

DUBAI - La compagnie nationale chinoise CNPC a repris la part détenue par le français Total dans le gisement gazier iranien South Pars, rapporte aujourd'hui l'agence de presse iranienne Irna.

Total avait fait savoir qu'il se retirerait de ce projet s'il n'obtenait pas une dérogation aux sanctions américaines.

---

TOULOUSE - Les deux responsables de la colonie de vacances non autorisées de Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard) évacuée jeudi sur fond de montée des eaux, ont été mis en examen, a annoncé aujourd'hui à la presse le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel.

Ces deux ressortissants allemands, respectivement président et le vice-président de l'association Jugerdforderung Saint-Antonius, propriétaire du terrain privé qui accueillait la colonie de vacances, ont été mis en examen des chefs de "blessures involontaires" aggravées par "la mise en danger de la vie d'autrui" et "création d'un camping sans permis d'aménager", a-t-il précisé.

Ce camp de vacances abritait 138 enfants et 46 adultes, dont un septuagénaire allemand qui est toujours porté disparu.