Resume de l'actualite a 16H00 GMT (11/09)

BARCELONE - Des milliers de séparatistes catalans ont commencé à se rassembler cet après-midi dans Barcelone pour célébrer la "Diada", la fête nationale de la Catalogne, et promouvoir la cause de l'indépendance.

Le président de l'exécutif catalan, Quim Torra, et son prédécesseur Carles Puigdemont, réfugié en Belgique, ont appelé les Catalans à descendre en masse dans les rues de Barcelone pour montrer leur détermination à obtenir l'indépendance de la région. Des forces de police supplémentaires ont été dépêchées sur place pour ces célébrations. Le représentant du gouvernement dans la région a demandé le renfort de six cents agents, ce qu'il considère comme une chose normale pour les rassemblements prévus. La Diada marque la chute de Barcelone le 11 septembre 1714, lors de la guerre de succession d'Espagne, aux mains des troupes espagnoles du roi Philippe V, après un long siège.

---

PARIS/LA HAYE - La France a affirmé aujourd'hui son soutien à la Cour pénale internationale (CPI), à la suite des attaques américaines contre la juridiction, et souhaité qu'elle puisse poursuivre son travail "de manière indépendante et impartiale".

Alors que la cour projette d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan, le conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, a déclaré lundi que les Etats-Unis utiliseraient "tous les moyens nécessaires" pour protéger leurs citoyens et leurs alliés contre "les poursuites injustes de la part de ce tribunal illégitime".

La CPI, juridiction pénale universelle chargée de juger les personnes accusées de génocides et de crimes contre l'humanité, a déclaré qu'elle continuerait à "faire son travail sans se laisser décourager".

---

VLADIVOSTOK, Russie - Le président chinois Xi Jinping, dont les relations se sont tendues avec son homologue américain Donald Trump, a insisté aujourd'hui sur l'importance des relations entre Pékin et Moscou lors d'un sommet sino-russe en Russie. Parallèlement, les armées chinoises et russes entamaient des manoeuvres militaires conjointes d'une ampleur sans précédent, à la frontière entre les deux pays.

Les relations entre Moscou et Pékin ont longtemps été marquées par une méfiance mutuelle, les nationalistes russes soulignant l'influence croissante de la Chine dans l'Est russe, riche en minéraux.

Mais la Russie s'est tournée vers la Chine après les sanctions que lui ont infligées les pays occidentaux après son annexion de la Crimée en mars 2014. Les relations commerciales entre les deux pays, qui partagent une frontière terrestre de plus de 4.200 km, se sont fortement développées depuis.

---

KABOUL - Un attentat suicide a fait 32 morts et près de 130 blessés lors d'une manifestation aujourd'hui dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan. La province est depuis le début 2015 un des principaux bastions de l'Etat islamique en Afghanistan. La manifestation, qui se tenait sur le grand axe routier reliant Jalalabad, capitale de la province, à la frontière pakistanaise, avait été organisée pour protester contre un responsable de la police. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes quand l'explosion a eu lieu.

---

ROME - La faim dans le monde a augmenté en 2017 pour la troisième année consécutive, alimentée par les conflits et le changement climatique, selon un rapport publié aujourd'hui par les Nations unies. Quelque 821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, soit une personne sur neuf, selon les estimations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) contenues dans le rapport 2018 sur l'Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde auquel ont contribué plusieurs organisations onusiennes.

A l'opposé, 672 millions d'adultes, plus d'un sur huit (13%), sont obèses, notamment en Amérique du Nord, contre 600 millions en 2014.

---

PARIS - L'ex-chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla, principal protagoniste de l'affaire qui porte son nom, a fait savoir aujourd'hui qu'il refusait de répondre aux questions des sénateurs mais la commission des Lois du Sénat a menacé de l'y contraindre. Alexandre Benalla, accusé d'avoir molesté le 1er mai des manifestants à Paris en se mêlant à des CRS chargés du maintien de l'ordre, a été licencié par la présidence de la République et mis en examen en juillet.

L'affaire a plongé l'exécutif dans une tourmente politique sans précédent depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, dont il était devenu un homme de confiance. Un de ses avocats a déclaré que le jeune homme de 26 ans refusait pour le moment de se rendre à toute convocation de la commission des Lois du Sénat constituée en commission d'enquête, qui a déjà entendu de nombreux protagonistes.

---

TOURS, Indre-et-Loire - Edouard Philippe a sonné aujourd'hui le début d'"une année de bagarre" marquée par les élections européennes de mai, pour lesquelles sa majorité devra trouver des soutiens dans d'autres pays membres.

Comme Emmanuel Macron, le Premier ministre a souligné les contradictions de certains chrétiens démocrates siégeant au Parlement aux côtés du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, et du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, dans les rangs du Parti populaire européen (PPE).

"Je ne peux pas croire qu'ils partagent au fond les mêmes valeurs, je ne veux pas le croire, mais je ne vous cache pas que parfois j'ai des doutes", a-t-il déclaré lors des journées parlementaires de La République en Marche, à Tours (Indre-et-Loire). Selon le chef du gouvernement français, c'est d'abord contre les forces nationalistes que la lutte est engagée.

---

PARIS - La cote d'Emmanuel Macron s'est effondrée de 12 points au cours de l'été, selon un sondage Odoxa publié aujourd'hui, qui vient corroborer d'autres études mesurant une chute récente de la popularité du chef de l'Etat du fait de l'accumulation de polémiques et de démissions au sein du gouvernement.

Seules 29% des personnes interrogées voient désormais en lui un bon président, contre 41% à la fin juin, selon cette enquête réalisée pour L'Express, France Inter et la presse régionale.

"Il paie évidemment le prix fort de l'affaire Benalla, des polémiques sur la piscine de Brégançon et de sa rentrée calamiteuse avec les défections de ses deux ministres les plus connus et populaire (Nicolas Hulot et Laura Flessel-NDLR)", relève Odoxa, qui parle d'un "septembre noir".

---

PARIS - L'ancienne ministre Ericka Bareigts est la candidate des députés socialistes et apparentés à la présidence de l’Assemblée nationale, a annoncé aujourd'hui la présidente du groupe, Valérie Rabault. Députée de l'île de La Réunion, Ericka Bareigts est la porte-parole du groupe - qui vient d'abandonner l'appellation Nouvelle gauche pour celle de Socialistes et apparentés.