Resume de l'actualite a 16H00 GMT (11/10)

EREVAN, Arménie - Emmanuel Macron a appelé ce matin les Etats membres de la francophonie à lutter ensemble contre les tentatives de destruction de l'ordre international et l'"obscurantisme".

Multilatéralisme, environnement, droits de l'homme et droits des femmes, "la francophonie doit être ce lieu du ressaisissement collectif contemporain" et le français "la langue du refus de ce qui se passe, la langue d'une ambition commune, d'une conquête ou d'une reconquête", a dit le président français au 17e sommet de la francophonie à Erevan.

Il souhaité que les 84 membres de l'Organisation internationale de la francophonie mènent "le combat pour les biens communs universels et la réinvention du multilatéralisme", à l'heure où le président américain Donald Trump multiplie les attaques contre les institutions et traités internationaux.

Le sommet d'Erevan a donné lieu à une passe d'armes diplomatique entre la France et le Canada pour l'élection de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. Emmanuel Macron soutient la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo, favorite face à la Canadienne Michelle Jean, l'actuelle secrétaire générale qui brigue un nouveau mandat.

PARIS - La présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, s'est indignée ce matin du soutien apporté par Emmanuel Macron à Louise Mushikiwabo pour le poste de secrétaire générale de l'OIF.

"Je suis indignée que la France puisse soutenir une ministre de (Paul) Kagamé, qui est violemment antifrançaise, d'un pays qui a choisi de faire de l'anglais sa langue d'enseignement, sa langue d'administration, qui a tourné le dos au français et qui, de surcroît, a sur la France des propos qui sont presque insultants", a dit la dirigeante d'extrême-droite à France 2.

---

NICE, Alpes-Maritimes - Un corps a été retrouvé ce matin par les plongeurs dans une voiture échouée en mer, à l'embouchure d'une rivière en crue dans le département du Var, après les violentes intempéries qui ont frappé le département, a annoncé la préfecture.

Cinq voitures ont été emportées en mer, "dont un véhicule, phares allumés avec un conducteur" hier soir dans le secteur de la Garonnette, près de Sainte-Maxime, avait précisé cette même source un peu plus tôt dans la matinée.

L'évacuation préventive de deux campings avec la mise à l'abri de 750 personnes devait débuter ce matin.

Entre 140 et 200 mm de précipitations ont été relevés localement depuis le début de cet épisode météo qui avait vu plusieurs départements du sud de la France être placés en vigilance orange. La situation devrait redevenir plus calme dans la journée.

---

PANAMA CITY, Floride - L'ouragan Michael, le plus violent à frapper la Floride depuis plus de 80 ans et le troisième plus puissant à avoir jamais sévi sur le territoire américain, s'est déchaîné la nuit dernière avec des pluies torrentielles sur la côte nord-ouest de la Floride, où un mort a été rapporté par les autorités.

La côte de Panhandle constitue la partie nord-ouest de la Floride, bordée par l'Alabama au nord et à l'ouest et la Géorgie au nord. Donald Trump a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble de la Floride, ce qui permet de débloquer une aide fédérale.

Michael, qui a surpris par la rapidité avec laquelle il s'est intensifié près du Golfe du Mexique, a commencé à traverser les terres hier après-midi avec des vents allant jusqu'à 249 km/h. Son intensité a diminué à mesure qu'il a pénétré dans les terres et s'est dirigé vers le nord-est de l'Etat de Géorgie après la tombée de la nuit.

---

PARIS - De "nombreux" socialistes ont été approchés en vue du remaniement ministériel mais ont refusé d'entrer au gouvernement pour ne pas offrir de caution de gauche à la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron, a déclaré ce matin le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

Le "patron" du PS a dit en avoir été informé par certaines personnes contactées, tel le président socialiste du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, qui a fait publiquement savoir qu'il avait refusé un poste.

Le remaniement, d'abord attendu avant le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, aura finalement lieu au plus tôt demain, au retour d'Emmanuel Macron d'Arménie, a annoncé hier l'Elysée, précisant que le chef de l'Etat veut "prendre tout le temps nécessaire" pour former "une équipe cohérente et de qualité".

La constitution du nouveau gouvernement, qui devra en particulier comporter un nouveau ministre de l'Intérieur, se fera donc au mieux dix jours après la démission de Gérard Collomb, un délai qualifié de "mascarade" par la droite.

---

PARIS - L'Etat mobilisera trois milliards d'euros pour les copropriétés dégradées, annonce dans une interview publiée par Le Parisien le ministre de la Cohésion des territoires.

Selon Jacques Mézard, 684 copropriétés comprenant 56.000 logements et répartis sur 26 sites ont été recensées, des bâtiments construits entre les années 1950 et 1980, dont les copropriétaires n'arrivent plus à financer l'entretien.

---

PARIS - Le rythme de l'inflation a légèrement ralenti pour s'établir à 2,2% sur un an en septembre en France, après 2,3% - un plus haut depuis mars 2012 - les deux mois précédents, selon les données définitives publiées ce matin par l'Insee.

L'institut a confirmé parallèlement la progression sur un an de l'indice des prix harmonisé IPCH, qui permet des comparaisons avec les autres pays de la zone euro, à 2,5%, soit 0,1 point de moins qu'à fin août et fin juillet.

---

MADRID - Les socialistes au pouvoir en Espagne, minoritaires au Parlement, ont conclu un accord de relèvement du salaire minimum avec le parti de gauche Podemos, une étape importante en vue de l'adoption du projet de budget pour 2019. L'accord prévoit de porter le Smic à 900 euros par mois, au lieu de 735,90 euros actuellement.

Le PSOE a encore besoin du soutien de petits partis pour passer outre à l'opposition du Parti populaire (droite) et de Ciudadanos (centre) au Parlement.

---

WASHINGTON/ISTANBUL - Le président américain Donald Trump a accentué la nuit dernière la pression sur l'Arabie saoudite, demandant à Ryad de fournir des informations sur la disparition du journaliste saoudien et dissident Jamal Khashoggi, qui s'était exilé l'an dernier aux Etats-Unis.

Le quotidien pro-gouvernemental turc Sabah a publié hier les noms de 15 Saoudiens présentés comme des agents du renseignement impliqués dans la disparition de Jamal Khashoggi, qui n'a plus donné signe de vie depuis qu'il s'est rendu le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

---

NUSA DUA, Indonésie - Un séisme de magnitude 6,0 a frappé la nuit dernière les îles indonésiennes de Bali et Java, a rapporté l'Institut américain de veille géologique (USGS), faisant trois morts à Java et endommageant plusieurs bâtiments.

La secousse a provoqué un bref mouvement de panique parmi les habitants des deux îles, alors qu'un tremblement de terre avait frappé l'île voisine de Lombok le 5 août dernier et fait plus de 430 morts. Un autre séisme, le 28 septembre, aux Célèbes, a causé plus de 2.000 morts et plus de 10.000 blessés selon le bilan officiel provisoire annoncé mardi.

---

SAO PAULO - Le candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle au Brésil, Jair Bolsonaro, arrivé très largement en tête du premier tour du scrutin dimanche, est donné vainqueur de l'élection par la première enquête d'opinion réalisée depuis le premier tour.

Selon un sondage Datafolha, Jair Bolsonaro est crédité de 58% des intentions de vote, contre 42% pour le candidat du Parti des travailleurs (PT, gauche) Fernando Haddad.

Bolsonaro a rassemblé un peu plus de 46% des suffrages au premier tour, contre un peu plus de 29% pour Haddad.

---

PARIS - Cinquante-six journalistes ont été tués dans le monde au cours des neuf premiers mois de 2018 en raison de leur activité professionnelle, plus que dans toute l'année 2017 (55), annonce l'ONG Reporters sans frontières (RSF).

"Le nombre alarmant de morts nous rappelle la nécessité urgente de protéger davantage les journalistes. RSF demande la nomination d'un Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies", peut-on lire dans un communiqué.

Avec 13 journalistes tués, l'Afghanistan est actuellement le pays le plus meurtrier, suivi par le Yémen (5).

---

MOSCOU/COSMODROME DE BAIKONOUR, Kazakhstan - La Russie pourrait suspendre tous les lancements de ses vaisseaux Soyouz jusqu'à la fin de l'année, après la panne dont a été victime l'un d'eux après son décollage ce matin du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, a-t-on déclaré de source russe, citée par l'agence Interfax.

Le vaisseau victime de la panne a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence dans les steppes kazakhes, et le cosmonaute russe et l'astronaute américain qui devaient gagner la station spatiale internationale (ISS) sont indemnes.

Une source russe, citée par l'agence Tass, a assuré que l'équipage de l'ISS avait pour le moment suffisamment de provisions et que son fonctionnement ne serait pas affecté par l'échec de ce vol.

A l'heure actuelle, les Etats-Unis dépendent de Moscou pour acheminer leurs astronautes vers la station orbitale, qui a été mise en place voici 20 ans. La Nasa espère pouvoir envoyer en avril 2019 son premier équipage vers l'ISS via un vaisseau de la société privée SpaceX d'Elon Musk.

---

MADRID - Les corps d'un homme et d'une femme ont été retrouvés aujourd'hui près de la ville d'Arta, dans l'est de l'île de Majorque, ce qui porte à douze le bilan provisoire des inondations de mardi.

Il s'agit peut-être de ressortissants allemands dont la voiture a été retrouvée non loin de là, ont précisé les secours sur Twitter.

Les recherches se poursuivent pour retrouver un jeune garçon espagnol porté disparu.

Des pluies orageuses torrentielles se sont abattues mardi soir sur l'île de Majorque, dans l'archipel des Baléares.

---

PARIS - Trois juges ont été désignés le 25 septembre pour instruire l'affaire des Mutuelles de Bretagne dans laquelle est mis en cause le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Lille.

"En l'état, aucune convocation pour mise en examen n'a été délivrée", a-t-on précisé à Reuters de même source.

Le parquet national financier (PNF) a demandé le 5 janvier l'ouverture d'une information judiciaire pour prise illégale d'intérêts à l'encontre de Richard Ferrand, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et alors chef de file des députés de La République en marche (LaRem).

L'ouverture de cette information judiciaire fait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée en novembre 2017 par l'association Anticor.