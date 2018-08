Resume de l'actualite a 16H00 GMT (12/08)

BAMAKO - Les Maliens ont commencé à voter pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose le chef d'Etat sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, à Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances et chef de file du principal parti d'opposition.

Au premier tour, organisé le 29 juillet, IBK a obtenu 41% des suffrages, loin devant Soumaïla Cissé qui a recueilli près de 18% des voix. Le scrutin avait été perturbé par des attaques armées et d'autres incidents dans un cinquième des bureaux de vote, ainsi que par des accusations de fraude de l'opposition.

Aucun incident majeur n'a en revanche été signalé depuis l'ouverture des bureaux de vote dimanche matin.

---

WASHINGTON - Washington se prépare à accueillir un rassemblement des nationalistes blancs organisé à l'occasion de l'anniversaire des violences à connotation raciale perpétrées l'an dernier à Charlottesville, en Virginie, lors desquelles une militante antiraciste avait été tuée.

L'événement "Unite the Right 2" ("Unir la droite 2") doit commencer à 17h30 (21h30 GMT) sur Lafayette Square, en face de la Maison blanche. Plusieurs contre-manifestations ont également été autorisées à proximité.

Les autorités de la capitale fédérale ont promis une présence policière importante pour garder les deux événements séparés et éviter les échauffourées de l'année dernière dans le centre-ville de Charlottesville.

---

BUCAREST - Les Roumains ont à nouveau manifesté samedi à Bucarest et dans les principales villes du pays pour demander la démission du gouvernement social-démocrate, accusé de promouvoir la corruption.

Des rassemblements pacifiques ont eu lieu à plusieurs reprises depuis que les sociaux-démocrates ont pris le pouvoir début 2017 et ont tenté de dépénaliser plusieurs infractions liées à la corruption.

Dans une lettre ouverte, Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate et président de la Chambre des députés, considéré comme le chef de facto du gouvernement, déclare que son parti et le gouvernement ne céderont pas aux appels à la démission. La Première ministre roumaine est Viorica Dancila.

Liviu Dragnea a été condamné en juin à trois ans et demi de prison pour incitation à l'abus de pouvoir. La décision fait l'objet d'un recours.

---

TEL AVIV - Plusieurs milliers de manifestants ont protesté samedi à Tel Aviv contre la nouvelle loi déclarant Israël l'État-nation du peuple juif, texte qui a suscité la colère de la minorité arabe et des critiques à l'étranger.

Cette loi qui ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'aux Juifs a été votée le mois dernier. La loi, symboliquement promulguée juste après le 70e anniversaire de la naissance de l'Etat d'Israël, retire par ailleurs à l'arabe son statut de langue officielle à côté de l'hébreu, pour le remplacer par un "statut spécial" qui autorise la poursuite de son utilisation dans l'administration.

Les manifestants, principalement des Arabes israéliens, ont brandi des drapeaux palestiniens et des pancartes sur lesquelles étaient écrit "égalité" en arabe et en hébreu.

La population arabe d'Israël, qui représente environ 20% des neuf millions d'habitants du pays, comprend principalement des descendants de Palestiniens qui sont restés sur leurs terres après la guerre de 1948 lors de la création de l'Etat d'Israël.

---

CAP CANAVERAL, Floride - Les Etats-Unis ont lancé avec succès ce matin la sonde spatiale Parker qui s'approchera du Soleil à la distance la plus faible jamais réalisée.

Une fois dans la couronne solaire, l'engin devrait approcher de la surface de l'astre à 6,1 millions de kilomètres, soit sept fois plus près que tout autre engin spatial.

La couronne provoque des vents solaires, un flux continu de particules chargées qui se diffuse dans le système solaire et peut perturber les systèmes de communication sur Terre. La Nasa espère que les résultats des mesures de Parker permettront aux scientifiques de prévoir les changements dans l'environnement spatial de la Terre.

Parker est équipé d'un bouclier thermique conçu pour maintenir ses instruments à une température de 29 degrés Celsius, même si la sonde atteint des températures de 1.370 degrés Celsius.

---

ISTANBUL - Recep Tayyip Erdogan estime que la chute de la livre turque, qui a perdu 40% de sa valeur depuis le début de l'année, ne répond à aucune logique et que sa récente dégringolade s'explique par un "complot contre la Turquie".

Le président turc, qui s'exprimait devant ses partisans dans la ville balnéaire de Trabzon, a demandé pour le troisième jour consécutif à ses compatriotes de vendre des dollars et des euros pour soutenir la monnaie nationale.

La livre turque a plongé de près de 20% vendredi après l'annonce d'un doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs importés aux Etats-Unis.

Le torchon brûle entre Washington et Ankara à propos du pasteur évangéliste américain, Andrew Brunson, soupçonné de terrorisme. Il est accusé par les autorités d'Ankara d'avoir soutenu le coup d'Etat manqué de juillet 2016, attribué par les autorités turques aux réseaux soutenant le prédicateur musulman Fethullah Gülen qui vit en exil aux Etats-Unis.

---

AUSTIN, Texas - Six nouveaux incendies de grande ampleur se sont déclarés aux Etats-Unis, portant à plus de 100 le nombre de brasiers actifs dans le pays.

Plus de 30.000 pompiers luttent contre les feux qui ont ravagé près de 650.000 hectares de l'Etat de Washington au Nouveau-Mexique en passant par la Californie qui reste l'Etat le plus touché. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé des renforts.

L'incendie de Carr, qui court sur plus de 77.200 hectares, a détruit près de 1.100 habitations. À environ 160 km au sud-ouest de Carr, 3.500 pompiers luttent contre le complexe de Mendocino, qui a brûlé près de 133.000 hectares. C'est l'incendie le plus important jamais enregistré en Californie.

---

PARIS - Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, espère que la lourde condamnation prononcée la veille par la justice américaine à l'encontre de Monsanto incitera l'ensemble des responsables politiques à se mobiliser en faveur de l'interdiction du glyphosate.

Un jury californien a considéré vendredi que le désherbant Roundup était à l'origine du cancer qu'a développé Dewayne Johnson, un agent d'entretien de 46 ans souffrant d'un cancer en phase terminale, et a condamné Monsanto, récemment racheté par l'allemand Bayer, à lui verser 289 millions de dollars (253 millions d'euros).

"N'attendons pas la démonstration du pire pour agir", a déclaré Nicolas Hulot, appelant à "appliqu enfin le principe de précaution".

"Ce que j'espère simplement c'est (qu'avec) cette décision de justice (...) chaque responsable politique (...) comprenne bien une bonne fois pour toutes qu'une entreprise comme Monsanto-Bayer n'a comme velléité (...) que le bien-être de ses actionnaires", a dit l'ancien animateur de télévision.

---

MARSEILLE - Le navire Aquarius affrété par SOS Méditerranée et opéré en partenariat avec Médecins sans Frontières (MSF), qui a secouru vendredi 141 personnes au large des côtes libyennes, faisait route dimanche vers l'Europe sans avoir reçu confirmation d'un lieu sûr où accoster, ont annoncé les organisations humanitaires dans un communiqué.

Ces dernières précisent que le Centre conjoint de coordination des secours (JRCC) libyen a confirmé être l'autorité en charge de la coordination des sauvetages, mais a informé l'Aquarius qu'il ne lui indiquerait pas de lieu sûr de débarquement.

---

PARIS - La question d'une démission du secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, visé par de nouveaux soupçons de conflit d'intérêts, ne se pose pas, indique la présidence.

"Il y a une enquête en cours, sans mise en examen, donc il n'y a pas de raison d'évoquer le sujet d'une démission", a-t-on dit à Reuters.

L'association Anticor a annoncé mercredi le dépôt d’une plainte complémentaire contre Alexis Kohler pour "prise illégale d’intérêts" à la suite de la publication par Mediapart de nouveaux éléments sur les rapports entre ce proche conseiller d'Emmanuel Macron et le groupe de croisières MSC.