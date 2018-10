Resume de l'actualite a 16H00 GMT (14/10)

LONDRES - Les négociateurs européens et britanniques ont conclu un accord sur la rupture entre Londres et l'Union, rapporte dimanche le site d'information Politico, citant trois diplomates européens.

Trois hauts diplomates ayant requis l'anonymat l'ont également annoncé à Reuters, mais plusieurs responsables au fait des discussions ont démenti l'information. Priés de confirmer qu'un accord avait été conclu, d'autres se sont refusés à tout commentaire.

Le ministre britannique du Brexit, Dominic Raab, doit s'entretenir ce soir à Bruxelles avec le négociateur en chef de l'Union européenne Michel Barnier.

---

LONDRES/PARIS - La France, le Royaume Uni et l'Allemagne ont demandé à l'Arabie saoudite et à la Turquie une "enquête crédible" sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le 2 octobre après une visite au consulat de son pays.

Les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays européens disent, dans une déclaration commune, partager les "graves préoccupations" de la Haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur le sort de cet opposant saoudien.

Paris, Londres et Berlin "prennent cette affaire très au sérieux", lit-on dans leur communiqué.

"Toute la lumière doit être faite sur la disparition" du journaliste, ajoutent-ils. "Une enquête crédible est nécessaire pour établir la vérité au sujet de ce qui s'est passé et, le cas échéant, pour identifier les responsables de la disparition de Jamal Khashoggi et leur demander des comptes."

"Nous encourageons les efforts conjoints turco-saoudiens en cette direction et attendons du gouvernement saoudien qu'il fournisse des preuves complètes et détaillées", insistent les trois ministres des Affaires étrangères. Ils précisent qu'ils ont transmis directement ce message aux autorités saoudiennes.

Selon le quotidien turc Sabah, des enregistrements effectués grâce la montre connectée du journaliste laissent supposer qu'il a été torturé et tué.

---

BERLIN - Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin en Bavière, où les alliés conservateurs d'Angela Merkel devraient perdre leur majorité absolue au parlement régional, ce qui pourrait peser sur le cours de la politique du gouvernement fédéral à Berlin.

Selon les dernières enquêtes d'opinion, l'Union chrétienne-sociale (CSU), qui gouverne la Bavière de façon quasi-ininterrompue depuis l'après-guerre, est créditée de 33% des intentions de vote seulement, loin de ses résultats traditionnels. Elle n'a perdu la majorité absolue au parlement régional qu'une fois depuis 1954 - il lui a manqué deux sièges en 2008.

La CSU serait donc contrainte de former une coalition pour gouverner et les Verts, qui pourraient obtenir jusqu'à 18% des suffrages, se retrouveraient en position de force.

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), crédité de 12 à 13% des voix dans les derniers sondages, entrera pour la première fois au parlement régional.

---

LISBONNE - La tempête Leslie a balayé le Portugal dans la nuit avec des vents atteignant 170 km/h qui ont privé au moins 300.000 foyers d'électricité.

Leslie a été reclassée d'ouragan de catégorie 1 à tempête samedi soir peu avant de toucher terre.

Les autorités avaient appelé les habitants à s'éloigner de la côte atlantique, battue par d'énormes vagues.

Plus d'un millier d'arbres ont été déracinés, principalement dans les villes côtières situées au nord de Lisbonne, où la tempête a frappé en premier.

---

ISTANBUL - L'accident d'un camion transportant des migrants a fait 22 morts dont des enfants dimanche dans la province d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, rapporte l'agence Anatolie.

Le camion est tombé dans un canal d'irrigation situé à une vingtaine de mètres en contrebas d'une autoroute, selon les images diffusées par l'agence officielle.

D'après l'agence privée Demiroren (DHA), les victimes sont des étrangers qui avaient payé des passeurs pour se rendre en bateau sur l'île grecque de Samos, au large d'Izmir, un des principaux points d'entrée des réfugiés dans l'Union européenne pendant la crise de l'été 2015.

---

KABOUL - Les taliban ont tué au moins 22 membres des services de sécurité afghans lors de plusieurs attaques distinctes, ont annoncé dimanche les autorités.

A six jours des élections législatives, les insurgés islamistes multiplient les violences dans les provinces considérées comme stratégiques. Le chef de la police d'un district de la province de Zaboul a été tué samedi soir, a déclaré le gouverneur, Rahmatullah Yarmal.

Dans la province occidentale de Farah, 21 soldats ont été tués et 11 autres capturés, selon un membre du conseil provincial.

---

PARIS - Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a proposé le "label" LFI aux transfuges du Parti socialiste, y compris dans la perspective des élections européennes de mai 2019.

Deux figures de l'aile gauche du PS, le député européen Emmanuel Maurel et la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, ont annoncé ces derniers jours qu'ils faisaient scission en emmenant avec eux des centaines de militants, cadres et élus du parti.

Marie-Noëlle Lienemann a dit travailler avec Emmanuel Maurel à la fondation d'un nouveau parti, tout en se rapprochant de LFI avec laquelle ils envisagent de faire liste commune pour les européennes.

---

PARIS - La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, annonce la création de places d'hébergement dans la capitale pour les sans-abri, notamment au sein de l'Hôtel de Ville qui accueillera cinquante à cent femmes à compter de fin novembre.

Dans un entretien au Journal du Dimanche, elle invite les entreprises à mettre à disposition des locaux inoccupés.

"Nous avons décompté 3.035 personnes sans solution d'hébergement, au moment où il fait le plus froid", précise Anne Hidalgo. "Il manque donc près de 3.000 places d'hébergement d'urgence dans la capitale. Je me suis engagée à ce que la Ville fasse la moitié du chemin. Plus de 800 ont déjà été créées dans nos bâtiments depuis février, 700 seront ouvertes d'ici à début 2019. L'Etat est chargé de créer les 1.500 autres".

---

PARIS - Au terme de 20 ans d'enquête, le parquet de Paris a requis un non-lieu pour huit personnes, dont l'actuel ministre de la défense du Rwanda, poursuivies en France pour l'attentat qui a coûté la vie en 1994 au président rwandais Juvénal Habyarimana.

Cet attentat, considéré comme l'élément déclencheur du génocide qui a coûté à l'époque la vie à 800.000 personnes dans ce pays de l'Afrique des Grands Lacs, empoisonne depuis plus de deux décennies les relations entre Paris et Kigali.

Dans son réquisitoire définitif du 10 octobre, le procureur de la République estime "qu'il ne résulte pas de l'information judiciaire de charges suffisantes" contre les mis en examen, la plupart proches de l'actuel président rwandais, Paul Kagamé.