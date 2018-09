Resume de l'actualite a 16H00 GMT (15/09)

WILMINGTON, Caroline du Nord - L'ouragan Florence et ses pluies diluviennes, qui ont frappé vendredi la côte est des Etats-Unis, ont causé la mort de cinq personnes.

Florence, désormais tempête tropicale, s'avance dans les terres, faisant déborder les rivières, inondant les villes et privant d'électricité près d'un million de foyers.

Même s'il a perdu en intensité, l'ouragan devrait continuer à déverser des déluges de pluie sur une grande partie de la Caroline du Nord et du Sud au cours des prochains jours en raison de sa faible vitesse de déplacement et de son diamètre qui atteint 560 km.

Jusqu'à dix millions de personnes pourraient être affectées par le passage de la tempête, selon le National Weather Service.

Le bilan humain reste pour le moment moins lourd que redouté à l'origine.

---

WASHINGTON - Donald Trump a demandé à ses équipes de mettre en oeuvre des droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires. Ces 200 milliards de dollars étaient déjà en discussions. Le président américain s'était même dit prêt à aller au-delà, jusqu'à taxer la totalité des importations chinoises.

L'administration Trump a déjà taxé à 25% des produits chinois représentant d'un montant annuel de 50 milliards de dollars. Pékin a riposté sur des montants similaires.

En 2017, les Etats-Unis ont importé pour 505 milliards de dollars de produits chinois, contre 130 milliards d'exportations américaines vers la Chine.

---

WASHINGTON - Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, a accepté de coopérer avec la justice sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016, revirement spectaculaire dans cette enquête fédérale qualifiée de chasse aux sorcières par le président américain.

Après avoir refusé pendant des mois de coopérer, Paul Manafort, 69 ans, a finalement entrepris vendredi de conclure un accord de plaider coupable en échange d'une réduction du nombre d'accusations portées contre lui.

La Maison blanche a publié une déclaration visant à mettre de la distance entre le président et le consultant qui a contribué à le faire élire en novembre 2016 à l'issue d'une campagne très disputée contre la démocrate Hillary Clinton.

"Cela n'a absolument rien à voir avec le président (Trump) ou sa victorieuse campagne présidentielle de 2016", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

---

JERICHO, Cisjordanie - Les Etats-Unis ne présenteront jamais le plan de paix qu'ils disent préparer pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et cherchent au contraire à modifier unilatéralement les termes de futures négociations, a estimé Saëb Erekat.

Le négociateur palestinien en chef a déclaré à Reuters que l'administration Trump avait pris totalement fait et cause pour Israël sur les questions les plus sensibles du conflit, enterrant toute chance de solution négociée.

"Je pense qu'ils ne vont même pas présenter de plan", a dit Saëb Erekat pendant une interview à Jéricho."Mais ils appliquent déjà leur plan en changeant les termes de référence", a-t-il ajouté en allusion au transfert de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem - qu'Israéliens comme Palestiniens revendiquent comme capitale - ou à la remise en cause du statut de réfugié que Washington voudrait limiter aux Palestiniens nés avant 1948.

Jason Greenblat, émissaire de Donald Trump au Proche-Orient, a déclaré jeudi à Reuters que les Etats-Unis apportaient la dernière touche à leur plan de paix et que celui-ci ferait certainement l'objet de critiques dans les deux camps, et pas seulement du côté palestinien.

---

BAGDAD - Le Parlement irakien a élu à sa tête le député sunnite Mohamed al Halboussi après plusieurs semaines de tractations entre deux alliances chiites se présentant comme majoritaires, celle du Premier ministre sortant Haïdar al Abadi et celle de son prédécesseur Nouri al Maliki.

La présidence du Parlement revient de droit à la communauté sunnite en vertu de l'accord de partage du pouvoir qui prévoit que le chef du gouvernement est chiite et le président de la République kurde.

Mohamed al Halboussi, qui était jusqu'aux élections du 12 mai dernier le gouverneur de la province d'Anbar, ancien bastion des insurgés sunnites, a été préféré à l'ex-ministre de la Défense Khaled al Obeïdi.

---

PARIS - Le gouvernement français a décidé de modifier les modalités de "l'exit tax", un impôt institué en 2011 en vue de lutter contre l'évasion fiscale, pour le remplacer par "un dispositif anti-abus recentré sur les cas d'optimisation", a fait savoir samedi le ministère de l'Economie et des Finances.

Le nouveau dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, concernera les cessions de patrimoine jusqu'à deux ans après un départ de France, contre un délai de 15 ans à l'heure actuelle, a précisé un porte-parole de Bercy.

Emmanuel Macron avait annoncé sa décision de supprimer cette mesure en mai dernier dans le magazine américain "Forbes".

---

MARSEILLE - Marine Le Pen, qui effectue sa rentrée politique à Fréjus (Var), entend mettre le Rassemblement national en ordre de marche pour les élections européennes de mai 2019, un scrutin traditionnellement favorable à son parti qui pourrait lui offrir une bouffée d'oxygène face aux difficultés.

"A force de dire que notre parti est quasiment mort, qu'il est fragilisé, cerné par les problèmes, on oublie la réalité de notre courant politique. Il n'a aucune vocation à reculer", déclare la présidente de l'ex-Front national dans un entretien publié samedi dans La Provence.

A Fréjus dimanche, Marine Le Pen devrait donner le coup d'envoi de sa campagne avec l'espoir de surfer sur les victoires des nationalistes dans une Europe divisée par la crise migratoire, notamment.

---

PARIS - Deux ex-skinheads ont été condamnés hier soir par la cour d'Assises de Paris à des peines de prison ferme pour la mort en 2013 du jeune militant antifasciste Clément Méric, à l'issue d'un procès qui a aussi été celui des dérives de l'extrême droite.

Après presque neuf heures de délibérations, la cour a condamné Esteban Morillo, 25 ans, à 11 ans de prison et Samuel Dufour, un boulanger de 25 ans, à sept ans. Le plus âgé des trois prévenus, Alexandre Eyraud, 28 ans, éducateur canin et auto-entrepreneur, a en revanche été acquitté.

Ce jour-là, la rencontre fortuite d'un petit groupe de militants antifascistes et de "skinheads" proches du mouvement d'extrême droite "Troisième voie" lors d'une vente privée de vêtements dans le quartier des grands magasins, à Paris, avait tourné à l'affrontement de rue, aussi bref que violent.

---

STRASBOURG - Les opposants au contournement autoroutier de Strasbourg, dont les travaux ont commencé lundi, ont marqué un point en obtenant la suspension du permis d'aménagement d'un des ouvrages d'art du projet devant le tribunal administratif.

Saisis en référé par Alsace nature, fédération d'associations de protection de la nature, les juges ont estimé que le permis d'aménager accordé au viaduc de la Bruche l'avait été sans l'avis définitif de l'architecte des Bâtiments de France et sans que le dossier ait inclus l'étude d'impact du projet autoroutier.

Long de 480 mètres, le futur viaduc franchit la vallée de la Bruche à proximité du château de Kolbsheim, un édifice classé monument historique.