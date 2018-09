Resume de l'actualite a 16H00 GMT (16/09)

HONG KONG/MANILLE - Le typhon Mangkhut a frappé de plein fouet la province chinoise de Canton, la plus peuplée du pays, après avoir fait plusieurs dizaines de morts aux Philippines, principalement dans des glissements de terrain.

Ce "super typhon" est considéré comme le cyclone tropical le plus puissant de la région cette année, avec des rafales soufflant à plus de 200 km/h. Il équivaut à un "ouragan intense" de catégorie 5, le maximum, dans l'Atlantique.

Aux Philippines, le dernier bilan fait état de 33 morts et 56 disparus, a annoncé le coordinateur et conseiller de la présidence Francis Tolentino. "Les glissements de terrain ont eu lieu alors que des habitants rentraient chez eux", a-t-il déclaré à la radio DZMM. Il a souligné que 5,7 millions de Philippins avaient été affectés par le typhon.

Le directeur du commandement militaire de la région philippine de Luzon-Nord, Emmanuel Salamat, a déclaré que 19 personnes au moins avaient été tuées dans des glissements de terrain survenus dans la province de Benguet.

Des opérations de recherches sont en cours pour retrouver d'autres disparus et selon un maire d'une ville de la région, le nombre de morts pourrait atteindre la centaine.

---

WILSON, Caroline du Nord - L'ancien ouragan Florence, devenu tempête tropicale, devrait continuer à s'essouffler aujourd'hui à mesure qu'il s'enfonce dans les terres de Caroline du Nord et du Sud, mais il laisse derrière lui des scènes de dévastation et les pluies "phénoménales" qu'il déverse depuis vendredi pourraient continuer, ont annoncé les autorités.

La tempête de près de 500 km de diamètre, qui vient d'être reclassée en simple dépression, a provoqué la mort d'au moins huit personnes et privé d'électricité jusqu'à un million de foyers et entreprises.

"Cela demeure une tempête catastrophique et potentiellement meurtrière", prévient Zack Taylor, météorologue au centre de prévision du National Weather Center (NWC).

Florence ne génère plus que des vents de 65 km/h mais sa taille (500 km de diamètre), la lenteur de son déplacement (moins de 10 km/h) et le déluge qui l'accompagne continuent de provoquer des inondations dévastatrices.

---

WASHINGTON - Donald Trump devrait annoncer demain l'instauration de nouveaux droits de douane pour 200 milliards de dollars (123 milliards d'euros) d'importations chinoises.

Les produits concernés seront taxés à environ 10%, selon le Wall Street Journal qui a révélé l'information, alors que l'administration américaine avait parlé de 25% à l'origine.

Selon un observateur, l'administration a peut-être réduit le niveau du droit de douane prévu après avoir entendu les commentaires du public. Plusieurs personnes ont dit espérer que les entreprises américaines ne répercutent pas tout de suite l'augmentation de leurs coûts issue de la hausse du prix des produits qu'elles font venir de Chine.

Les nouveaux droits de douane seront imposés les produits de technologie internet et autres appareils électroniques, les cartes de circuits imprimés et sur les biens de consommation comme les fruits de mer, les meubles et luminaires, les pneus, les produits chimiques, les plastiques, les vélos et les sièges auto pour bébés.

---

GOUSH ETZION, Cisjordanie - Un Palestinien a poignardé mortellement un Israélien connu pour ses positions en faveur des colonies devant un centre commercial de Cisjordanie occupée, avant d'être blessé par balle par un civil et interpellé, ont annoncé la police israélienne et les services médicaux.

L'agression s'est déroulée dans le bloc de colonies de peuplement juives de Goush Etzion, dans le sud de la Cisjordanie.

La victime, Ari Fuld, âgée de 45 ans, était connue pour son activité sur les réseaux sociaux. D'origine américaine, il avait annoncé sur Twitter une prochaine série de conférences aux Etats-Unis.

---

BERLIN - Le renseignement intérieur allemand, le BfV, est resté sans réaction pendant plusieurs mois face à des rapports mettant en garde à propos de certaines sections locales du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), rapporte le Bild am Sonntag.

Cet article est susceptible de fournir un nouvel argument à ceux qui appellent à la destitution du président du BfV, Hans-Georg Maassen, accusé d'avoir minimisé les violences contre les migrants à Chemnitz, une ville de la partie est de l'Allemagne. Certains se sont même interrogés sur ses relations avec les membres de l'extrême droite.

La chancelière conservatrice Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, doivent se réunir mardi pour discuter du sort de Hans-Georg Maassen avec Andrea Nahles, la présidente du Parti social-démocrate, membre de la coalition au pouvoir.

---

SAINT-PETERSBOURG, Russie - Quelque 500 personnes ont à nouveau manifesté à Saint-Pétersbourg contre le projet de relèvement de l'âge de la retraite, une semaine après l'interpellation de centaines de contestataires à travers la Russie.

Les modifications proposées du régime des retraites, annoncées par le Premier ministre Dmitri Medvedev le jour de l'ouverture de la Coupe du monde de football le 14 juin dernier et actuellement examinées par le Parlement, ont fait chuter d'environ 15 points de pourcentage la cote de popularité du président Vladimir Poutine.

Elles constituent la mesure la plus impopulaire du gouvernement depuis la décision prise en 2005 de supprimer les avantages de l'ère soviétique, ce qui avait entraîné des manifestations de retraités dans tout le pays.

---

FREJUS (Var) - Marine Le Pen a mis le cap sur les élections européennes de mai 2019, un scrutin traditionnellement favorable à son parti que la présidente du Rassemblement national (RN) ne se donne pas le "droit de manquer".

"C'est un rendez vous que nous ne pouvons pas manquer, que nous n'avons pas le droit de manquer", a-t-elle déclaré lors de son discours de rentrée à Fréjus (Var).

Marine Le Pen a fixé à ses troupes le "double objectif" de "sortir en tête de l'élection" et "dépasser la liste mondialiste d'Emmanuel Macron".

Le Front national a terminé en tête du scrutin européen de 2014, avec 24,8% des voix.

Le Rassemblement national aspire à faire de même, à l'heure où un sondage Odoxa-Dentsu-Consulting publié mercredi le donne au coude à coude dans les intentions de vote avec La République en Marche (LaRem), avec respectivement 21,5% et 21% des intentions de vote.

---

PARIS - Le délégué général de La République en marche, Christophe Castaner, a défendu les propos "sans langue de bois" tenus la veille par Emmanuel Macron à un jeune sans emploi, assurant qu'ils ne relevaient d'aucun mépris.

A l'occasion de l'ouverture de l'Elysée au public pour les Journées du patrimoine, le chef de l'Etat a recommandé à un diplômé en horticulture sans emploi de 25 ans, qui disait sa difficulté à trouver un emploi, d'aller postuler dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

"Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier", a-t-il poursuivi, avant d'inviter le jeune homme à aller postuler dans le quartier du Montparnasse, à Paris.

Invité du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, le délégué général de LaRem a défendu la "vérité" des conseils du président, tout en estimant que l'exemple illustrait la nécessité de la formation pour réorienter les personnes dans l'impasse. "Je préfère un président de la République qui dit la vérité", a-t-il dit. "Le mépris c'est de traiter les gens par l'allocation, moi je suis pour l'émancipation", a-t-il ajouté par la suite.