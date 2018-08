Resume de l'actualite a 16H00 GMT (18/08)

GENEVE/ACCRA - Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat du prix Nobel de la paix, est mort samedi à l'âge de 80 ans au terme d'une vie consacrée à la diplomatie, a confirmé la Fondation Annan.

Patron de l'Onu de 1997 à 2006, le Ghanéen avait été pendant dix ans le visage reconnu de la diplomatie internationale, mais son nom reste aussi attaché aux échecs de la communauté internationale au Rwanda pendant le génocide de 1994, en Bosnie, au Darfour, en Somalie ou bien encore en Irak, où il n'avait su empêcher l'intervention militaire des Etats-Unis en 2003.

En 2001, Kofi Annan s'était vu décerner le prix Nobel de la paix, conjointement avec l'Organisation des Nations unies, pour leur travail "pour un monde mieux organisé et plus pacifique".

Le comité Nobel avait salué le travail effectué par Annan pour redynamiser la machine onusienne et faire des droits de l'homme une priorité. Il avait également reconnu son engagement dans la lutte contre le sida en Afrique.

Kofi Annan est mort tôt samedi matin dans un hôpital de Berne, en Suisse, ont précisé deux de ses proches à Accra, la capitale ghanéenne.

Dans un communiqué, sa Fondation a fait part de son "immense tristesse". Elle ajoute qu'il a succombé à une brève maladie, entouré de sa seconde épouse, Nane, et de ses enfants.

"De bien des manières, Kofi Annan était les Nations unies. Il en a gravi les échelons jusqu'à diriger l'organisation et la faire entrer dans le nouveau millénaire avec une dignité et une détermination sans égales", a réagi l'actuel secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, dans un communiqué.

---

GÊNES - L'Italie a rendu hommage, lors de funérailles nationales, aux victimes de la catastrophe de Gênes dont le bilan pourrait s'être alourdi à 41 morts après la découverte dans la nuit d'une voiture bloquée sous les décombres du pont Morandi.

Une messe pour 19 des victimes a été célébrée par l'archevêque de Gênes, le cardinal Angelo Bagnasco, au Centre des expositions et du commerce de la cité portuaire.

Plusieurs familles de victimes ont décidé de ne pas participer à cette célébration et ont organisé des services religieux privés en signe de protestation contre le gouvernement qu'elles soupçonnent de négligences à l'origine de la tragédie.

Une journée de deuil national a été déclarée et l'état d'urgence a été instauré à Gênes, capitale de la région de Ligurie et principal port d'Italie.

Les pompiers, secouristes et policiers ont été accueillis par des applaudissements à leur arrivée au parc des expositions dans lequel les cercueils des victimes, dont un entièrement blanc renfermant la dépouille d'un enfant, étaient exposés devant un autel provisoire.

GENES - Les dirigeants d'Autostrade, société concessionnaire de l'autorouté A10 sur laquelle se trouvait le viaduc qui s'est effondré à Gênes mardi, ont annoncé samedi la constitution d'un fonds pour les familles des victimes et la mobilisation de 500 millions d'euros d'aide à la cité portuaire.

Le président d'Autostrade Fabio Cerchiai et le directeur général de la société Giovanni Castellucci ont tenu samedi leur première conférence de presse depuis l'accident et ont exprimé leur profonde tristesse et leurs condoléances aux familles des victimes.

Les dirigeants d'Autostrade, qui est une filiale du groupe Atlantia, ont affirmé que tous les ponts du réseau dont ils ont la concession sont sûrs.

---

BERLIN - Angela Merkel reçoit aujourd'hui Vladimir Poutine près de Berlin, mais la chancelière allemande a prévenu hier qu'il ne fallait pas s'attendre à des avancées particulières.

Les deux dirigeants s'entretiendront de la Syrie et de l'Ukraine, points de désaccords persistants entre Berlin et Moscou.

Vladimir Poutine arrivera en Allemagne après avoir assisté en Autriche au mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneissl.

En amont de cette rencontre prévue au château de Meseberg, au nord de Berlin, Angela Merkel s'est entretenue au téléphone avec Emmanuel Macron, qui lui-même avait eu Vladimir Poutine au téléphone le 10 août dernier, a indiqué hier l'Elysée.

La chancelière et le président français "ont insisté sur les efforts nécessaires pour soutenir un processus politique inclusif permettant une paix durable dans la région", a-t-elle précisé, et ont également "échangé sur la situation en Ukraine".

---

ALEXANDRIA, Virginie - Le juge du procès de Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, a annoncé hier avoir reçu des menaces alors que les jurés poursuivaient leurs délibérations pour déterminer si le consultant politique s'est rendu coupable ou non de fraudes bancaires et fiscales.

Ce procès, même s'il ne porte pas sur des faits directement liés à une possible collusion entre des membres de l'équipe de campagne du président américain et des responsables russes, est le premier à découler des investigations menées depuis mai 2017 par le procureur spécial Robert Mueller.

Les jurés, qui ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un verdict après deux jours de délibérations, reprendront leurs échanges lundi matin.

Donald Trump, qui qualifie l'enquête russe de "chasse aux sorcières", a estimé hier que ce procès qui se tient devant le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, était "triste" et a réaffirmé que Manafort était une "très bonne personne".

Paul Manafort, poursuivi pour fraudes bancaires et fiscales, est passible d'une lourde peine de prison. Le dossier porte sur les millions de dollars gagnés par Manafort pour son travail de consultant politique auprès de politiciens pro-russes en Ukraine, dont l'ex-président Viktor Ianoukovitch.

---

SAO PAULO - La commission des droits de l'homme de l'Onu a réclamé hier que le gouvernement brésilien autorise l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva à exercer ses droits politiques.

Condamné en appel à douze ans de détention pour corruption, Lula, investi par son Parti des travailleurs (PT), a fait déposer cette semaine sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain.

Mais elle devrait être rejetée par le tribunal électoral: une loi baptisée "Ficha Limpa" (casier vierge) prévoit que les personnalités politiques ayant été condamnées en appel pour corruption sont inéligibles à la fonction suprême.

Lula a été incarcéré début avril.

---

NEW YORK - L'action Tesla a chuté de près de 9% hier soir à la clôture à Wall Street après la parution dans le New York Times d'un étrange entretien avec Elon Musk dans lequel le PDG de la firme se dit fatigué et explique que "l'année écoulée a été la plus difficile et la plus douloureuse de (sa) carrière, c'était atroce".

Dans cette interview, Elon Musk révèle également qu'il n'a consulté personne avant de publier le 7 août dernier le fameux tweet dans lequel il évoquait sa volonté de sortir le titre de la cote lorsque l'action serait à 420 dollars et ajoutait que le financement de cette opération était assurée. L'annonce avait entraîné aussitôt une forte progression du titre sur le Nasdaq.

Musk ajoute qu'il a écrit ce tweet alors qu'il était au volant de sa voiture en direction de l'aéroport et qu'il s'est fixé à 420 dollars parce que, dit-il, "il m'a semblé que 420 dollars avait un meilleur karma que 419 dollars".

La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, a ouvert une enquête sur les tweets de Musk, selon une source directement informée.

Les journalistes du New York Times rapportent que lors de leur entretien d'une heure avec lui, Musk est fréquemment passé du rire aux larmes, décrivant ses longues journées de travail enfermé dans son bureau, sa fatigue et sa consommation de somnifères.

---

LOS ANGELES - Les funérailles de la chanteuse Aretha Franklin auront lieu le 31 août au Greater Grace Temple de Detroit, a annoncé hier sa famille par l'intermédiaire d'un agent. Le cercueil de la "reine de la soul" sera exposé pendant les deux jours précédents pour que ses nombreux admirateurs puissent lui rendre un dernier hommage.

Aretha Franklin, icône de la musique et de la communauté afro-américaine, s'est éteinte jeudi des suites d'un cancer à l'âge de 76 ans.