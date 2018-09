Resume de l'actualite a 16H00 GMT (19/09)

SALZBOURG, Autriche - Theresa May et les 27 autres dirigeants européens se retrouvent en cette fin journée à Salzbourg, en Autriche, pour un sommet informel largement consacré au Brexit, un mois avant le Conseil européen des 18 et 19 octobre censé aboutir à un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et six mois avant le divorce effectif, fixé au 29 mars.

La question de la frontière irlandaise reste l'obstacle principal à cet accord de retrait, qui devra être ratifié par les parlements britannique et européen avant le Brexit.

Pour les Européens, la clause de sauvegarde, ou "backstop", agréée en décembre avec les Britanniques, qui maintient l'Irlande du Nord dans l'union douanière européenne si aucune solution n'est trouvée entre Londres et Bruxelles, doit absolument figurer dans l'accord - ce que refusent les Britanniques car elle couperait l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé mercredi son intention de convoquer à la mi-novembre un Conseil européen extraordinaire consacré au Brexit.

"Les négociations sur le Brexit entrent dans leur phase décisive", a déclaré Donald Tusk lors d'une conférence de presse à Salzbourg, où se tient mercredi soir et jeudi une réunion informelle des chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Huit portant en grande partie sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Le président du Conseil européen a noté notamment que Londres se disait prêt à travailler étroitement avec l'UE sur les questions de sécurité et de politique étrangère après le Brexit, qui prendra effet le 29 mars 2019 à 23h00 GMT.

LONDRES - Theresa May va rejeter une offre européenne "améliorée" visant à résoudre la question de la frontière irlandaise, estimant que cette proposition continue d'enfreindre les lignes rouges qu'elle s'est fixées sur le Brexit, rapporte mercredi le quotidien The Times.

La Première ministre britannique signifiera son rejet lors du dîner informel des dirigeants européens qui aura lieu ce mercredi soir à Salzbourg. Elle leur dira que toute solution doit convenir à l'ensemble du Royaume-Uni et que son propre plan de sortie est justement conçu pour répondre à ce problème.

Le livre sterling a cédé du terrain contre le dollar après la diffusion de l'article.

Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE, a déclaré mardi que l'UE était prête à mettre sur la table une nouvelle proposition de clause de sauvegarde ("backstop") - permettant d'éviter le rétablissement d'une frontière entre Irlande et Irlande du Nord en cas d'absence d'accord commercial entre Londres et Bruxelles - susceptible de plaire à la Première ministre britannique.

L'UE ne proposerait plus de contrôles douaniers en mer d'Irlande - ce qui constituerait de facto une frontière entre Grande-Bretagne et Irlande du Nord - et s'engagerait à respecter "l'intégrité territoriale du Royaume-Uni".

---

PARIS - Alexandre Benalla, accusé d'avoir molesté le 1er mai des manifestants à Paris, a été auditionné ce matin pendant deux heures et demie devant la commission des lois du Sénat, où l'ancien chargé de mission de l'Elysée a notamment déclaré avoir "l'impression" d'être "instrumentalisé à des fins politiques".

Alexandre Benalla, 27 ans, s'est employé à minimiser le rôle qui était le sien auprès de la présidence et a justifié son port d'arme par des menaces le visant personnellement.

Il a dit avoir eu pour missions l'organisation des déplacements nationaux et privés du chef de l'Etat, des événements à l'Elysée, la gestion des présents diplomatiques et la coordination des services de sécurité.

Des vidéos le montrant coiffé d'un casque malmenant des manifestants le 1er-Mai à Paris ont déclenché à la mi-juillet une crise jusque-là inédite par son ampleur depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.

---

PARIS - L'ancien président Nicolas Sarkozy saura demain s'il sera effectivement jugé en correctionnelle pour financement illégal de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2012.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rendra son arrêt sur l'appel qu'il a fait début 2017 de l'ordonnance de renvoi en correctionnelle.

Cette ordonnance, fait rare, a été signée par un seul des deux juges d'instruction chargés de cette affaire, Serge Tournaire, le second, Renaud Van Ruymbeke s'étant abstenu.

Le juge Tournaire reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir dépensé au moins 42,8 millions d'euros pour sa campagne perdue de 2012, face au socialiste François Hollande, soit plus de 20 millions d'euros de plus que le plafond autorisé. Des dépenses engagées "sans tenir compte de deux alertes adressées par les experts.

La défense de Nicolas Sarkozy juge "fantaisiste" le chiffre de 42,8 millions d'euros et assure que l'ancien chef de l'Etat n'avait pas été informé d'un quelconque dépassement.comptables de sa campagne les 7 mars et 26 avril 2012".

---

SEOUL - La Corée du Nord a accepté de supprimer de façon permanente ses sites de missiles en présence d'experts étrangers et souhaite fermer son principal complexe nucléaire de Yongbyon si les Etats-Unis prennent des mesures allant dans le même sens, a annoncé ce matin le président sud-coréen.

Moon Jae-in s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet de deux jours à Pyongyang avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, leur troisième rencontre depuis la fin avril.

Les dirigeants des deux Corées ont déclaré qu'ils étaient d'accord pour transformer la péninsule coréenne en "terre de paix sans armes nucléaires et menaces nucléaires". Kim a précisé qu'il se rendrait prochainement à Séoul. Il s'agira de la première visite d'un dirigeant du Nord dans la capitale du Sud.

Le président américain Donald Trump s'est félicité de ces décisions. "Kim Jong-un a accepté d'autoriser les inspections nucléaires, sous réserve de négociations finales, et de démanteler de façon permanente un site d'essai et une aire de lancement en présence d'experts internationaux", a-t-il tweeté.

---

BRUXELLES - Le syndicat des pilotes et personnels de cabine de Ryanair en Belgique a annoncé aujourd'hui avoir rejeté une proposition de la compagnie aérienne à bas coût alors que se profile une grève de 24 heures prévue le 28 septembre.

Parallèlement, l'European Cockpit Association (ECA), qui représente les pilotes en Europe, a lancé la menace de nouvelles grèves à Ryanair si les négociations avec les syndicats ne progressent pas assez vite.

Ryanair proposait d'appliquer à partir de mars 2020 la réglementation belge du travail pour ses employés en Belgique qui pour l'instant sont régis par le droit du travail irlandais.

---

PARIS - Renault a présenté ce matin au salon du véhicule utilitaire de Hanovre, en Allemagne, un concept de véhicule électrique et autonome présenté par le constructeur comme susceptible de révolutionner les modes de livraison ou de commerce ambulant en ville.

Ce fourgon futuriste, "EZ-PRO", du gabarit d'un Renault Trafic, permet de prendre livraison d'un colis en déverrouillant le casier correspondant avec son smartphone.

Renault propose de faire circuler ses EZ-PRO en file indienne de cinq camions - la longueur totale d'un bus bi-articulé. Dans le concept présenté, le véhicule de tête aurait un chauffeur à bord chargé de parer aux éventuelles manoeuvres en bout de course, ou de répondre aux clients qui préfèrent le contact humain à celui de la machine.