Resume de l'actualite a 16H00 GMT (19/10)

ANKARA - La Turquie n'a partagé avec aucun autre pays des enregistrements sonores liés au journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu et présumé mort après s'être rendu au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul le 2 octobre, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères.

"La Turquie n'a pas donné d'enregistrement audio à (Mike) Pompeo (ndlr-le secrétaire d'Etat américain) ni à aucun autre officiel américain", a dit Mevlüt Cavusoglu lors d'une visite en Albanie, alors que des médias ont rapporté que les autorités turques ont remis ces enregistrements aux Etats-Unis.

"Nous partagerons dans la transparence avec le monde entier les résultats qui émergeront", a-t-il ajouté mais à ce stade, a-t-il poursuivi, "nous n'avons partagé aucune information avec un pays, quel qu'il soit".

D'après la chaîne CNN Türk, le ministre a confirmé qu'Ankara disposait de preuves de la mort de Jamal Khashoggi rassemblées par les enquêteurs.

Le président américain Donald Trump, après avoir semblé tergiverser sur l'affaire, a déclaré jeudi qu'il semblait "certain" que le journaliste saoudien a été assassiné et a prévenu que les conséquences seraient "très sévères" s'il était avéré que des dirigeants saoudiens sont impliqués. Ryad nie toute responsabilité dans cette affaire.

---

PARIS - Un sommet sur la Syrie réunira le 27 octobre prochain la France, l'Allemagne et la Russie à Istanbul à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan, a annoncé l'Elysée ce matin.

"La France entend prioritairement favoriser le maintien du cessez-le-feu dans la province d'Idlib afin d'éviter une catastrophe humanitaire et une nouvelle vague massive de réfugiés, et le lancement effectif d'un processus politique inclusif conforme à la Résolution 2254 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies", précise la présidence française.

A Berlin, un porte-parole du gouvernement allemand a confirmé la participation d'Angela Merkel. Vladimir Poutine y sera également, a fait savoir le Kremlin, cité par l'agence Interfax, et il entend discuter de la question du retour des réfugiés et de la reconstruction des infrastructures en Syrie.

La Russie et la Turquie ont conclu il y a un mois un accord portant création d'une zone tampon dans la province d'Idlib alors qu'une offensive des forces pro-gouvernementales syriennes semblait imminente.

---

KABOUL - Les élections législatives prévues demain en Afghanistan seront repoussées d'une semaine dans la province de Kandahar en raison de l'assassinat d'un haut responsable de la police dans cette région du sud du pays.

La Commission électorale indépendante a justifié cette décision par le fait que la population de Kandahar n'était "moralement pas prête à voter" après l'attaque de la veille.

Le commandant de la police dans la province de Kandahar, le général Abdul Razeq, a été tué dans une fusillade à laquelle a réchappé le commandant des forces américaines en Afghanistan, le général Scott Miller.

L'attaque a été commise par le garde du corps du gouverneur de la province et revendiquée par les taliban.

---

ROME - Le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini s'est dit prêt à modifier en partie le projet de loi contesté d'amnistie fiscale, qui a provoqué des tensions au sein de la coalition gouvernementale.

Matteo Salvini, chef de file de la Ligue (extrême droite), s'est toujours refusé à parler de "crise" sur ce projet entre son parti et le Mouvement 5 étoiles (M5S), son partenaire de la coalition.

Selon des propos rapportés vendredi matin par le quotidien Il Messagero, il avait évoqué "un gros malentendu" et exclu le retrait du projet de loi pour ne pas créer un "dangereux précédent".

Le chef du M5S, Luigi Di Maio, qui est aussi vice-président du Conseil, avait réclamé que le désaccord au sein du gouvernement soit rapidement tranché.

---

PARIS - Air France a signé un accord salarial avec la majorité de ses syndicats représentatifs, soldant ainsi le conflit à l'origine de grèves à répétition et de la démission en mai du précédent PDG de sa maison mère, Air France-KLM.

La compagnie aérienne confirme dans un communiqué avoir proposé des augmentations générales des salaires de 2% pour 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier et une hausse de même ampleur au 1er janvier 2019.

La hausse proposée semble très loin des 5,1% réclamés dès cette année par l'intersyndicale à l'origine des grèves qui ont coûté 335 millions d'euros à Air France-KLM et entraîné le départ du PDG du groupe franco-néerlandais Jean-Marc Janaillac, défait lors d'un référendum interne sur les salaires.

Les syndicats comptent cependant sur la prochaine négociation annuelle obligatoire qui sera engagée avec les organisations représentatives de toutes les catégories de personnel en octobre 2019, offrant ainsi un répit au nouveau directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, pour mettre en oeuvre sa stratégie.

---

PARIS - Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a multiplié les mises en garde à la presse comme à la "Macronie" et demandé l'annulation de la perquisition houleuse qui a visé le siège du mouvement mardi.

En colère, le chef de file de LFI, a tenu l'estrade pendant quarante minutes avant de laisser le député Adrien Quatennens répondre aux questions des journalistes, lors d'une conférence de presse au siège de La France Insoumise.

"Nous demandons l'annulation de cette perquisition et la restitution de tout ce qui a été prélevé à ce moment-là", a déclaré le président de groupe, réfutant toute irrégularité dans les deux enquêtes préliminaires le visant, l'une pour des soupçons de surfacturation de la campagne présidentielle, l'autre pour des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen.

"Je vous mets tous en garde, tous ceux qui titrent sur le fait que nous avons fait de la surfacturation s'exposent à des poursuites", a-t-il déclaré, "car nous n'avons peur de rien".

Qualifiant le rapporteur chargé d'examiner ses comptes de campagne, Jean-Guy de Chalvron, d'"être vil et dégénéré", et la station franceinfo de "radio d'Etat" à la solde du gouvernement, il a procédé à un réquisitoire contre l'"offensive politique" à l'origine selon lui des perquisitions organisées cette semaine chez lui et dans son entourage, et des auditions qui ont suivi.

---

PARIS - Les juges d'instruction saisis de l'affaire Fillon ont refermé ce dossier d'emplois présumés fictifs et l'ont transmis au procureur national financier, à qui il revient désormais de faire des réquisitions en vue d'un éventuel renvoi devant le tribunal, a-t-on appris auprès du parquet.

Ce dernier a trois mois pour rédiger son réquisitoire puis les juges se prononceront sur la tenue ou non d'un procès, qui viendrait clore cette affaire à l'origine de spectaculaires rebondissements pendant la campagne présidentielle de 2017.

Les avocats, qui ont également été informés de la fin de l'enquête, disposent eux aussi de trois mois pour adresser des observations aux juges s'ils le souhaitent.