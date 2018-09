Resume de l'actualite a 16H00 GMT (21/09)

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May a sommé aujourd'hui les Vingt-Sept de lui présenter une alternative à son plan de sortie de l'Union européenne, rejeté la veille lors du sommet informel de Salzbourg, pour sortir les négociations de l'impasse.

Ses partenaires européens l'ont priée de revoir son "plan de Chequers" en ce qui concerne la coopération économique avec l'Union et la frontière entre République d'Irlande et Irlande du Nord, mais se sont également dit prêts à faire face à un échec des négociations.

Aucune des deux parties ne doit exiger l'impossible de l'autre, leur a-t-elle répondu aujourd'hui sans ménagement.

"Tout au long de ce processus, je n'ai jamais traité l'UE qu'avec respect. Le Royaume-Uni attend la même chose. La qualité de notre relation à l'issue de ce processus en dépend", a-t-elle averti, alors que le cours de la livre Sterling s'effondrait.

"Il n'est pas acceptable de rejeter purement et simplement la proposition de l'autre partie sans une explication argumentée et des contre-propositions. Nous voulons donc désormais que l'UE nous dise quels sont les vrais problèmes et quelle est son alternative, afin de pouvoir en discuter. D'ici là, nous ne pouvons pas progresser".

La Première ministre, dont la majorité parlementaire dépend du Parti unioniste démocrate (DUP) d'Irlande du nord, a en outre assuré que ni elle ni aucun autre chef du gouvernement ne pourrait accepter que la province soit traitée différemment du reste du Royaume-Uni.

Son secrétaire au Brexit, Dominic Raab, avait auparavant dénoncé l'attitude selon lui indigne de chefs d'Etat des dirigeants européens.

Pour la presse britannique, le plan de Chequers, qui porte le nom de la villégiature des Premiers ministres britanniques, où il a été approuvé par le gouvernement de Theresa May, est tout bonnement enterré. "Votre Brexit est cassé", titre ainsi le Daily Mirror.

---

BERLIN - La dirigeante du Parti social-démocrate allemand, Andrea Nahles, a demandé aujourd'hui à Angela Merkel de renégocier le compromis trouvé avec les conservateurs sur le sort de Hans-Georg Maassen, ancien chef du renseignement intérieur mis en cause pour ses propos sur les violences de Chemnitz.

Réagissant à cette demande, un porte-parole du gouvernement fédéral a déclaré qu'Angela Merkel jugeait "opportun" de revoir ce compromis très contesté à gauche. "La chancelière trouve qu'il est juste et opportun de revoir les questions en suspens et de trouver une solution commune et durable", a dit Steffen Seibert.

Le porte-parole de l'Union chrétienne-sociale (CSU), la très droitière alliée bavaroise de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de Merkel, n'a pas exclu de nouvelles discussions "si un consensus est possible". "Nous y réfléchissons", a-t-il dit.

---

ANKARA - Les limites de la zone démilitarisée qui doit être mise en place dans la province syrienne d'Idlib ont été définies lors de réunions avec une délégation russe, a annoncé aujourd'hui le ministère turc de la Défense. Elles ont été tracées en tenant compte de la structure géographique et des zones résidentielles de la région, souligne-t-il, ajoutant que les réunions ont eu lieu entre mercredi et aujourd'hui.

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont mis d'accord lundi sur la création de cette zone démilitarisée qui doit être mise en place à la mi-octobre pour séparer forces gouvernementales et rebelles.

---

PARIS - Le ministre français des Affaires étrangères assistera demain à Bamako à l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu pour cinq ans à la tête du Mali, afin notamment d'exercer une pression "respectueuse" pour l'application des accords de paix de 2015.

---

HANOI - Le président vietnamien Tran Daï Quang est décédé aujourd'hui dans un hôpital militaire d'Hanoï. Âgé de 61 ans, Tran Daï Quang "est mort des suites d'une grave maladie en dépit des efforts fournis par des médecins locaux et internationaux", a précisé la télévision d'Etat. Tran Daï Quang avait été désigné à la présidence du pays, une fonction essentiellement honorifique, en avril 2016 après avoir dirigé le puissant ministère de la Sécurité publique.

---

PARIS - Après des mois d'incertitude, l’ancien Premier ministre socialiste français Manuel Valls va annoncer mardi prochain s'il se porte candidat à la mairie de Barcelone, peut-on lire aujourd'hui dans un communiqué diffusé par son équipe espagnole. "L'ancien Premier ministre de la République française, Manuel Valls, annoncera le 25 septembre quelle sera sa position en ce qui concerne les élections municipales de Barcelone du 26 mai 2019", peut-on lire dans le communiqué écrit en catalan. En début de matinée, l'ancien chef du gouvernement français avait publié une photo de ses pieds sur le sol décoré de la ville, avec la légende : "Barcelona..."

---

PARIS - A 20 mois des élections municipales, La République en marche a présenté aujourd'hui sa feuille de route pour le scrutin du printemps 2020, en présence de deux candidats putatifs présents au gouvernement, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi.

"Aujourd'hui, c'est la première étape d'un véritable collectif", a dit le député de Paris Pacôme Rupin devant un parterre d'élus et de journalistes.

Ostensiblement côte à côte mais discrets dans l'expression, le porte-parole du gouvernement et le secrétaire d'Etat au Numérique étaient entourés d'autres élus comme Stanislas Guérini, Pierre Person, Elise Fajgeles et Gilles Le Gendre, nouveau président du groupe LaRem à l'Assemblée nationale.

Tous parient sur une victoire du camp présidentiel aux prochaines municipales, dans une ville où 12 des 18 députés l'ont emporté sous les couleurs de La République en marche aux élections législatives de l'an dernier.

---

PARIS - La vague de chaleur qui s'est abattue sur la France fin juillet-début août a entraîné la mort de 1.480 personnes, soit dix fois moins qu'en 2003, selon le bilan national sur la canicule présenté aujourd'hui par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. "La surmortalité, qui accompagne systématiquement les épisodes de canicule a été limitée compte tenu de l’intensité de l’épisode subi cette année: 1.480 décès supplémentaires ont été enregistrés par rapport à la moyenne observée aux mêmes périodes des années sans épisode de canicule", peut-on lire dans le communiqué de presse.

"Ça représente dix fois moins que la canicule de 2003 et moins que les autres épisodes caniculaires que nous avons vécus ces dernières années", a dit la ministre de la Santé sur CNews.

---

PARIS - Les procédures d'inscription dans l'enseignement supérieur sur la plate-forme Parcoursup se termineront ce soir à minuit pour les jeunes bacheliers, avec un bilan qui suscite des avis partagés de la part des associations étudiantes.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait annoncé la semaine dernière que 2.500 étudiants inscrits étaient encore en attente d'une affectation. Près de 40.000 jeunes ont été recensés comme inactifs par le ministère. Pour Frédérique Vidal, "ce sont des jeunes qui se sont inscrits sur la plate-forme qui ont fait des voeux et qui finalement ont changé de projet, qui ont changé d'avis et ne sont pas retournés se désinscrire".

---

PARIS - La croissance de l'économie française au 2e trimestre a bien été de 0,2%, soit le même rythme que sur les trois premiers mois de l'année, a confirmé aujourd'hui l'Insee, le net rebond du pouvoir d'achat des ménages ne les ayant pas incités à consommer plus. Au 30 juin, l'acquis de croissance pour l'ensemble de 2018, à savoir l'évolution du PIB si l'activité stagnait complètement au deuxième semestre, s'établit à 1,3%, comme dans les deux précédentes estimations fournies par l'institut statistique.

A ce niveau, l'objectif d'une croissance annuelle moyenne de 1,7% cette année que le gouvernement a repris après avoir envisagé au printemps de la voir monter jusqu'à 2,0%, paraît compliqué à atteindre, à moins d'une très forte accélération en fin d'année.

La Banque de France et l'OCDE viennent de revoir chacun de leur côté leur prévision 2018 pour la France à 1,6%.