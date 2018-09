Resume de l'actualite a 16H00 GMT (22/09)

DUBAI - Un commando armé a ouvert le feu ce matin sur un défilé militaire à Ahvaz dans le sud-ouest de l'Iran, tuant 25 personnes et faisant plus de 60 blessés, ont rapporté des agences de presse iraniennes.

Un mouvement iranien arabe d'opposition, appelé Résistance nationale Ahvaz, a revendiqué l'attentat, tout comme le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Ni l'un ni l'autre n'ont fourni d'éléments de preuve à l'appui.

Ahvaz est la capitale de la province du Khouzistan, où des troubles émanant de la minorité arabe sont signalés de manière sporadique.

Douze des 25 tués étaient des membres des Gardiens de la Révolution, et cette attaque est l'une des plus meurtrières à avoir visé cette unité d'élite, fer de lance de la révolution islamique iranienne. Le défilé militaire s'inscrivait dans le cadre d'une cérémonie de commémoration du début de la guerre contre l'Irak (1980-1988).

Le Guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que les assaillants d'Ahvaz étaient liés à des alliés des Etats-Unis dans la région. Il a ordonné aux forces de sécurité de retrouver rapidement les agresseurs et de les traduire devant la justice.

---

VILNIUS - Le Vatican a annoncé avoir signé un accord historique avec Pékin, qui lui donnera son mot à dire sur la nomination des évêques catholiques de Chine.

L'accord provisoire, signé à Pékin par les vice-ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Vatican, a été annoncé alors que le souverain pontife vient d'entamer en Lituanie une tournée de quatre jours dans les pays baltes.

La Chine compte dans les 12 millions de catholiques, qui se tournent pour certains vers une Eglise clandestine, fidèle au Vatican, et pour d'autres vers l'Association patriotique catholique, inféodée au régime communiste.

Cet accord, intervenu après des années de négociations, représente pour le pape François un succès, qui avait échappé à ses deux prédécesseurs. A en croire le Vatican, l'accord n'est "pas politique mais pastoral".

---

VILNIUS - Le pape François a entamé samedi à Vilnius une visite de quatre jours dans les pays baltes, et déclaré que la Lituanie devait tirer parti de son passé de souffrance sous la botte nazie puis soviétique pour défendre le principe de tolérance en Europe.

François, premier souverain pontife à se rendre dans les Etats baltes depuis 1993, entend profiter de ce voyage pour adresser un message de solidarité à la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, qui regardent avec méfiance une Russie devenue agressive depuis quelques années, ce près de 30 ans après la dislocation de l'Union soviétique.

---

PARIS/LONDRES - Un "bon accord" sur le Brexit est encore possible même s'il ne faut pas exclure une sortie sèche du Royaume-Uni de l'Union européenne, a déclaré ce matin la ministre française chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau.

"Nous travaillons à un bon accord, c'est l'essentiel de notre énergie (...), il est possible et j'y crois et nous y croyons tous à 27", a-t-elle dit sur franceinfo. Mais "je ne peux pas exclure qu'on ne se mette pas d'accord à la fin".

A Londres, le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a appelé les dirigeants européens à "s'éloigner de l'abîme" et à s'engager "avec sérieux" dans la recherche d'un accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"Si l'analyse de l'UE, c'est qu'en disant non à toutes les propositions avancées par le Royaume-Uni, nous finirons par capituler et nous nous retrouverons au final avec une option norvégienne, voire un maintien dans l'UE, alors ils commettent une profonde erreur de jugement sur le peuple britannique", a-t-il dit au micro de la BBC.

A six mois du divorce, programmé le 29 mars à 23h00 GMT, les négociations sont "dans une impasse", selon les termes employés par Theresa May, et les relations entre Londres et ses partenaires européens se sont nettement dégradées cette semaine.

Réunis à Salzbourg, les Vingt-Sept ont demandé à May de retravailler ses propositions tandis que la Première ministre britannique les a sommés de proposer une alternative à ses propres proposition et a réclamé leur respect.

---

VARENNE, Italie - Le gouverneur de la Banque d'Italie, Ignazio Visco, a mis en garde ce matin le gouvernement contre les effets d'un accroissement du déficit public sur les taux des obligations italiennes.

Une augmentation improductive du déficit, a-t-il déclaré lors d'une conférence à Varenne, pourrait détériorer les perspectives de financement public, alimentant les doutes des investisseurs et poussant le taux des obligations italiennes à la hausse. Le ratio dette/PIB pourrait rapidement s'engager sur une "trajectoire insoutenable".

Le gouvernement de coalition travaille sur son projet de budget 2019, premier acte législatif majeur depuis son investiture, début juin.

---

WASHINGTON – L'Attorney General adjoint Rod Rosenstein, chargé de superviser l'enquête russe, a proposé l'an dernier d'enregistrer Donald Trump à son insu et de charger des membres de l'administration américaine d'invoquer le 25e amendement permettant de le relever de ses fonctions pour incapacité, a rapporté hier soir le New York Times.

Le numéro 2 du département de la Justice a émis cette idée auprès de membres de son ministère et de responsables du FBI au cours du printemps 2017, alors que Trump venait de limoger le directeur du FBI James Comey, précise le journal. Des enregistrements secrets, leur a-t-il dit, pourraient servir à démontrer le chaos qui régnait au sein de l'administration.

Rosenstein a démenti ces informations "inexactes et factuellement incorrectes".

Trump, qui participait hier soir à un meeting électoral dans le Missouri, a pour sa part réagi en évoquant une "puanteur persistante" au sein du département de la Justice.

Rod Rosenstein assume la supervision de l'enquête russe parce que Jeff Sessions s'en est récusé, en mars 2017. C'est lui qui a nommé le procureur spécial Robert Mueller pour enquêter sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion avec des membres de l'équipe de campagne de Trump.

---

UKARA, Tanzanie - Des plongeurs ont réussi samedi à secourir un homme de l'épave d'un ferry qui a fait naufrage jeudi soir sur le lac Victoria, en Tanzanie, emportant dans la mort au moins 207 personnes selon le dernier bilan, cité par la télévision nationale TBC.

Des corps continuent de flotter à la surface du lac, autour du navire, à bord duquel, selon les estimations, se trouvaient plus de 300 personnes.

---

BERLIN - La dirigeante du Parti social-démocrate allemand, Andrea Nahles, a demandé hier à Angela Merkel de renégocier le compromis trouvé avec les conservateurs sur le sort de Hans-Georg Maassen, ancien chef du renseignement intérieur mis en cause pour ses propos sur les violences de Chemnitz.

Réagissant à cette demande, la chancelière a déclaré hier en début de soirée qu'elle et les dirigeants des autres partis de la coalition de gouvernement souhaitaient trouver une solution durant le week-end afin de clore le dossier.

---

PARIS - Le gouvernement a demandé hier aux partenaires sociaux de réaliser des économies d'un à 1,3 milliard d'euros par an sur trois ans dans le cadre des futures négociations sur l'assurance chômage, selon des sources syndicales et patronales.

Le chef du cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté hier aux partenaires sociaux les grandes lignes du document de cadrage qui doit servir de base aux prochaines négociations sur le régime.

Le gouvernement souhaite limiter le recours abusif aux contrats courts, éviter "l'enfermement dans le chômage" encouragé par le dispositif de cumul emploi-travail et accélérer le désendettement du régime, dont la dette atteindrait sans changement 35 milliards d'euros en 2019.