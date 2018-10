Resume de l'actualite a 16H00 GMT (22/10)

BERLIN - L'Allemagne a appelé ce matin ses partenaires européens à suspendre à leur tour leurs ventes d'armes à l'Arabie saoudite tant que toute la lumière n'a pas été faite sur la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul.

Après avoir nié que le journaliste exilé aux Etats-Unis avait été tué le 2 octobre à l'intérieur de son consulat à Istanbul, Ryad a fini par le reconnaître ce week-end en évoquant une "terrible erreur".

La chancelière allemande Angela Merkel, qui a annoncé hier soir que les exportations d'armes vers l'Arabie saoudite ne pouvaient pas avoir lieu "dans les circonstances actuelles".

Son ministre de l'Economie, Peter Altmaier, a invité ce matin les partenaires européens de l'Allemagne à lui emboîter le pas pour accentuer la pression Ryad. La France, le Royaume-Uni et l'Italie vendent aussi des armes à l'Arabie saoudite.

WASHINGTON - Jared Kushner, conseiller à la Maison blanche et gendre de Donald Trump, a souligné lundi l'importance essentielle de l'allié saoudien pour les Etats-Unis, ajoutant que Washington cherchait encore à "établir les faits" à propos de la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Le président Trump, a-t-il poursuivi, est avant tout attaché aux intérêts des Etats-Unis. Le gendre de Trump a ajouté qu'il avait invité à la plus grande "transparence" le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman, avec lequel il a noué des liens depuis le début du mandat de son beau-père, en janvier 2017.

Il n'a pas répondu aux questions sur la confiance qu'il accordait aux Saoudiens pour enquêter sur cette affaire.

A ISTANBUL, la justice turque recueille les témoignages de cinq autres employés du consulat général d'Arabie saoudite dans le cadre de l'enquête, rapporte lundi la chaîne de télévision turque NTV. Vingt membres du personnel du consulat ont déjà été entendus la semaine dernière par le parquet, qui veut au total entendre 45 employés du consulat, selon la chaîne CNN Türk.

---

ROME - L'Italie a déclaré lundi à la Commission européenne qu'elle ne modifierait pas son projet de budget, très critiqué par Bruxelles, mais a promis d'intervenir si le gouvernement ne parvient pas à atteindre ses objectifs.

Dans une lettre à la Commission, le ministre de l'Economie Giovanni Tria reconnaît que le budget pour 2019, avec un déficit de 2,4% du PIB, soit trois fois celui que visait le précédent gouvernement, n'est pas conforme au Pacte européen de stabilité.

Le gouvernement, ajoute-t-il cependant, a dû prendre "des décisions difficiles mais nécessaires" pour relancer la croissance économique, à la lumière notamment de "la situation dans laquelle se trouvent les citoyens les plus désavantagés".

Luigi Di Maio, co-vice-président du Conseil, dirigeant du Mouvement 5 Etoiles (M5S), a souligné que Rome était disposé à discuter de ses objectifs budgétaires avec les autorités européennes. Lui aussi a réaffirmé que la coalition au pouvoir n'avait aucune intention de quitter l'euro.

---

WASHINGTON/TAPACHULA, Mexique - Donald Trump a déclaré lundi que les milliers de migrants honduriens qui se trouvent au Mexique et veulent gagner les Etats-Unis constituait une "urgence nationale". Cette "caravane" a commencé à entrer au Mexique dimanche.

Dimanche soir, le président américain a prévenu sur Twitter que "des efforts (étaient) mis en oeuvre pour stopper le déferlement d'étrangers illégaux". Il a ajouté que les migrants devaient d'abord faire une demande d'asile au Mexique avant de déposer une requête auprès des autorités américaines.

Le gouvernement mexicain a demandé l'assistance du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) afin d'aider au traitement des demandes d'asile, ce qui pourrait contribuer à disperser la caravane et apaiser la Maison blanche.

---

SAO PAULO - Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite brésilienne, est crédité de 57% des intentions de vote en vue du second tour de l'élection présidentielle dimanche, selon un sondage CNT/MDA publié lundi. Son rival, Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs (PT), obtiendrait 43%.

A moins d'une semaine du scrutin, Fernando Haddad a affirmé lundi que la jeune démocratie brésilienne serait en danger si Jair Bolsonaro venait à être élu.

---

YAOUNDE - Le président camerounais Paul Biya, à la tête du pays depuis 1982, a remporté l'élection présidentielle du 7 octobre avec 71% des voix, a annoncé le Conseil constitutionnel.

Paul Biya, 85 ans, consolide son rang parmi les dirigeants à la plus longue longévité. Seul le président de la Guinée Equatoriale Teodoro Obiang est au pouvoir depuis plus longtemps.

---

PARIS - Une semaine après les inondations meurtrières qui ont frappé le département de l'Aude, Emmanuel Macron s'est rendu lundi auprès des familles des victimes et des sinistrés auxquels il a promis le déblocage d'un fonds d'au moins 80 millions d'euros et une accélération des procédures.

L'état de catastrophe naturelle, qui doit permettre une indemnisation rapide par les assureurs, a été reconnu par décret dans 126 communes du département, où de fortes intempéries ont fait 14 morts et 70 blessés dans la nuit du 14 au 15 octobre.

"On va aider pour qu'on répare au plus vite, ne vous inquiétez pas", a dit le chef de l'Etat lors d'un échange avec des habitants à Villalier après avoir rencontré - hors presse - les familles des victimes et les maires de communes concernées.

Quelques heures plus tard, à Trèbes, où six personnes sont mortes dans les crues, le chef de l'Etat a rendu hommage aux services de secours, "à la solidarité exceptionnelle" qui a permis "de sauver tant de vies" et a répondu aux critiques.

---

PARIS - Jean-Luc Mélenchon recule dans l'opinion après une semaine d'auditions et perquisitions houleuses à La France insoumise, à l'heure où les condamnations politiques de son comportement vis-à-vis de la justice, de la police et des médias se multiplient.

A 22% de sondés "satisfaits" de son action, il recule de sept points de pourcentage par rapport à septembre dans le baromètre Opinion Way pour LCI réalisé mercredi et jeudi et publié dimanche, et atteint ainsi un plus bas inédit dans ce sondage réalisée depuis 2010.

---

PARIS - L'islamologue Tariq Ramadan a reconnu lundi avoir eu des relations sexuelles avec deux femmes qui l'accusent de viol mais a dit aux juges chargés de l'affaire que ces relations "dominant-dominé" étaient consenties, a déclaré son avocat.

Me Emmanuel Marsigny a annoncé qu'il avait déposé une nouvelle demande de remise en liberté pour son client suisse, en détention provisoire depuis le 2 février, et qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse et de crimes imaginaires suivrait.

Tariq Ramadan avait jusqu'à présent toujours nié avoir eu des relations sexuelles avec ses accusatrices.

---

PARIS - La Cour d'appel administrative de Paris a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté de piétonisation pris en 2016 par la mairie de la capitale pour ouvrir aux piétons les voies sur berges de la rive droite.

Décision emblématique du mandat d'Anne Hidalgo, la fermeture à la circulation des voies sur berges sur la rive droite de la Seine a cependant été maintenue par le biais d'un nouvel arrêté, lui aussi contesté en justice et pour lequel le tribunal administratif doit rendre sa décision jeudi.

Tout en notant que rien n'obligeait la mairie à élaborer une étude d'impact pour un projet de cette nature, la Cour d'appel confirme l'évaluation du tribunal quant aux insuffisances de cette étude, qui rendent par conséquent la procédure "irrégulière" et la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 "entachée d'illégalité".