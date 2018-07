Resume de l'actualite a 16H00 GMT (25/07)

PARIS - L'opposition a dénoncé ce matin le "bras d'honneur" d'Emmanuel Macron, qui a invité devant ses troupes ceux qui contestent les sanctions prises dans l'affaire Benalla à "venir le chercher" au lieu de s'exprimer devant les Français.

Le chef de l'Etat est sorti hier de son silence, près d'une semaine après la diffusion de la vidéo montrant Alexandre Benalla, un chargé de mission à l'Elysée, malmener deux jeunes gens en marge des violentes manifestations du 1er-Mai.

"S'ils cherchent un responsable, il est devant vous. Le seul responsable, c'est moi et moi seul. Qu'ils viennent me chercher. Je réponds au peuple français", a-t-il dit devant les parlementaires de La République en marche.

"C'est une sorte de bras d'honneur qu'il a fait hier soir, un bras d'honneur vis-à-vis de l'opposition quand il dit 'qu'ils viennent me chercher', un bras d'honneur vis-à-vis des journalistes, de la presse, un bras d'honneur vis-à-vis des Français parce que, en réalité, il devait s'exprimer non pas devant sa cour, non pas en entre-soi et ne devait pas en réserver la primeur seulement aux siens", a déclaré sur France 2 le chef de file des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau.

"J'attends (...) qu'il vienne s'expliquer officiellement devant les Français et je trouve qu'il devrait avoir des contradicteurs, qu'il choisisse une émission (...) je crois que cet exercice, il n'y coupera pas. Il ne doit pas fuir sa responsabilité", a-t-il ajouté.

Le député La France insoumise Alexis Corbière a adopté la même expression mais demandé, lui, que le président vienne devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.

"'Qu'ils viennent me chercher', dit le président devant son cercle de députés fidèles. Il ne viendra donc pas de sa propre volonté s'expliquer ? C'est un bras d'honneur au Parlement et au Peuple !" a-t-il déclaré sur Twitter.

---

ATHENES - Quatre-vingts personnes ont trouvé la mort dans les violents incendies qui touchent les environs de Mati, un petit village côtier touristique situé à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes, ont annoncé ce matin les autorités grecques en révisant le bilan à la hausse.

Le Premier ministre Alexis Tsipras a décrété hier un deuil national de trois jours.

---

BEYROUTH - Une série d'attentats revendiqués par le groupe Etat islamique (EI) a fait au moins une centaine de morts dans des secteurs contrôlés par le gouvernement de Bachar al Assad dans le sud-ouest de la Syrie, ont annoncé les autorités.

Des attentats coordonnés ont notamment frappé Soueïda, faisant au moins 96 morts et près de 180 blessés, a dit le responsable des services médicaux de la ville à la radio pro-Damas Cham FM.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) avance pour sa part un bilan d'au moins 156 morts, tandis que l'EI, qui a revendiqué ces attaques dans un communiqué, dit avoir tué plus de 100 personnes.

---

ISLAMABAD - Vingt-quatre personnes sont mortes aujourd'hui lors d'une explosion dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, en pleines élections législatives, a déclaré un porte-parole de l'hôpital de la ville.

L'explosion s'est produite près d'un bureau de vote, a dit un témoin Reuters à Quetta, la capitale de la province du Balouchistan. L'attaque a été revendiquée par l'organisation Etat islamique (EI) via son organe propagande Amaq.

Les Pakistanais sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives annoncées serrées entre le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dirigé par l'ancien champion de cricket Imran Khan et la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif.

---

LE CAIRE - Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de la fusillade de Toronto dimanche soir, au cours de laquelle un homme a ouvert le feu dans une rue fréquentée, tuant deux personnes et faisant treize blessés, dans un message diffusé par son organe de propagande, Amaq.

L'assaillant était "un soldat de l'Etat islamique et a mené l'attaque en réponse aux appels visant à cibler les citoyens des pays membres de la coalition", dit le communiqué d'Amaq.

---

BERLIN - L'ancien président catalan Carles Puigdemont, en Allemagne depuis quatre mois, a annoncé aujourd'hui qu'il allait retourner samedi en Belgique, où il avait fui après la mise sous tutelle de la Catalogne suite à sa proclamation d'indépendance en octobre dernier.

Carles Puigdemont a été arrêté en mars en Allemagne, alors qu'il revenait d'une réunion au Danemark. Il a obtenu sa remise en liberté début avril moyennant le versement d'une caution de 75.000 euros. Le Tribunal suprême espagnol a annulé la semaine dernière le mandat d'arrêt européen qui le visait.

---

STOCKHOLM - La Commission européenne prépare des contre-mesures sur 20 milliards de dollars (17 milliards d'euros) de produits américains si Washington impose des droits de douane sur les automobiles en provenance de l'Union européenne, a déclaré la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström.

"Nous espérons que nous n'en arriverons pas là et que nous trouverons une solution. Dans le cas contraire, la Commission européenne prépare actuellement une liste assez longue de nombreux produits américains. Ce serait autour de 20 milliards de dollars", a-t-elle dit au quotidien suédois Dagens Nyheter.

Ces contre-mesures pourraient concerner des produits agricoles, mécaniques ou de haute technologie.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, accompagné par Cécilia Malmström, se rend mercredi à Washington pour une rencontre avec Donald Trump, en grande partie consacrée aux différends commerciaux entre les Etats-Unis et l'UE.

Hier, l'administration Trump a annoncé qu'elle débourserait jusqu'à 12 milliards de dollars (10,3 milliards d'euros) pour aider les agriculteurs américains à surmonter les effets de la guerre commerciale déclenchée par leur président.

---

BRUXELLES - Les pays de l'Union européenne discutent aujourd'hui de la proposition de la Commission de verser aux Etats membres 6.000 euros, tirés du budget de l'Union, pour chaque demandeur d'asile accueilli sur leur sol.

La Commission offre également de couvrir les frais de fonctionnement, dans les pays volontaires, de "centres contrôlés" où seraient identifiés les demandeurs d'asile légitimes et les migrants économiques, qui devront être renvoyés chez eux.

Ces propositions font suite au Conseil européen de la fin juin qui a proposé la mise en place de "centres contrôlés" ainsi que de "plateformes régionales de débarquement", celles-ci hors d'Europe, pour les migrants recueillis en Méditerranée.

---

ROME - Le nouveau ministre italien de l'Infrastructure a critiqué hier le projet de liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin, disant y voir un gigantesque gaspillage d'argent public et promettant de le renégocier avec la France.

La ligne à grande vitesse de 270 km de long doit relier Lyon à Turin. Son coût initialement estimé à 9,6 milliards d'euros s'élèverait désormais à 26,1 milliards d'euros, selon Danilo Toninelli, membre du mouvement populiste Cinq-Etoiles (M5S) qui dénonce depuis longtemps ce projet ferroviaire.

La Ligue (extrême droite), avec laquelle le M5S a formé un gouvernement de coalition, y est au contraire favorable.

Danilo Toninelli se prononce sur Facebook pour une révision complète du projet en précisant que des critères économiques, sociaux et environnementaux détermineraient son avenir.

---

PARIS - EDF a annoncé aujourd'hui le report de la mise en service de l'EPR de Flamanville, dont la facture s'alourdit en raison de la réparation de soudures défectueuses sur la future centrale nucléaire.

Alors que le chargement du combustible de l'EPR de Flamanville - qui doit coïncider avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) - était prévue fin décembre 2018, l'opération est reportée au 4e trimestre 2019 et l'objectif de coût de construction est porté de 10,5 à 10,9 milliards d'euros.

---

MILAN - Sergio Marchionne, l'ex-patron emblématique de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), est décédé après avoir passé 14 années à redresser l'un des fleurons du monde des entreprises italiennes, et la nouvelle est tombée ce matin peu avant que le constructeur automobile annonce une baisse étonnamment prononcée de son bénéfice.

La mort de Sergio Marchionne, à 66 ans, a suscité les éloges de la concurrence et tiré des larmes chez ses collègues les plus proches, un chagrin collectif qui fait oublier le plongeon de l'action.

Sergio Marchionne, tombé gravement malade à la suite d'une intervention chirurgicale à l'épaule, selon les informations données par la société, aurait dû démissionner en avril 2019 mais avait été remplacé samedi dernier par Mike Manley, le patron britannique de la division Jeep de FCA, en raison de la dégradation de son état de santé.

---

PARIS - Le Conseil d'Etat a refusé mercredi de suspendre la réduction de la vitesse maximale à 80 km/h sur la plupart des routes secondaires en France, une mesure contre laquelle tempête une partie de l'opposition.

Saisie par des députés de droite et du centre, la plus haute juridiction administrative a estimé qu'il n'y avait aucune urgence à se prononcer, sans donner d'appréciation sur le fond.