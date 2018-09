Resume de l'actualite a 16H00 GMT (25/09)

NATIONS UNIES - Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'il n'accepterait pas de rencontre avec les dirigeants iraniens tant que ceux-ci n'auraient pas changé de stratégie au Moyen-Orient.

"Je ne vais pas les rencontrer tant qu'ils ne changeront pas de refrain", a déclaré Trump avant la déclaration qu'il doit faire aujourd'hui devant l'assemblée générale de l'Onu à New York. "Cela aura lieu. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Nous sommes impatients d'avoir une bonne relation avec l'Iran mais ce ne sera pas maintenant", a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la représentation iranienne à l'Onu a indiqué que les dirigeants de la République islamique n'avaient jamais demandé à rencontrer Donald Trump.

---

PARIS - Un an après avoir tenu un discours de fermeté sur les accords internationaux face à Donald Trump, Emmanuel Macron doit défend à l'Onu "le multilatéralisme fort" et les "règles collectives", deux lignes directrices de la future présidence française du G7 menacées par le protectionnisme et le populisme.

Le chef de l'Etat français, en voyage jusqu'à demain à New-York, va exposer dans la journée sa vision du monde, dans une allocution d'une trentaine de minutes, devant une centaine de chefs d'Etat et de gouvernements réunis dans l'enceinte onusienne à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle.

Il lancera à cette occasion un nouvel appel "à l'action collective pour relever les grands défis du monde actuel - les inégalités qui se creusent, le défi climatique, les grandes crises internationales ou encore la question de la non prolifération", souligne-t-on dans son entourage.

---

LISBONNE/PARIS - Le Portugal a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec la France et l'Espagne en vue d'accueillir les migrants secourus par le navire humanitaire Aquarius, en quête d'un port de débarquement en mer Méditerranée.

Lisbonne promet l'hospitalité à 10 des 58 personnes à bord du navire en guise de "réflexe de solidarité à l'égard du flux de migrants tentant de rejoindre l'Europe", a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Les autorités françaises et espagnoles n'ont pas confirmé cette information dans l'immédiat.

La France, qui a refusé de laisser l'Aquarius accoster à Marseille comme le réclamaient les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières, avait dit espérer voir émerger une solution européenne dans la journée.

---

BEYROUTH - L'Etat syrien rétablira sa souveraineté sur la province d'Idlib, dernière grande zone rebelle dans le nord-ouest du pays, que ce soit par des moyens pacifiques ou non, a assuré aujourd'hui le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad.

La Russie et la Turquie sont convenues la semaine dernière d'établir à compter de la mi-octobre une zone démilitarisée dans cette province syrienne afin de séparer les forces gouvernementales et les rebelles, pour la plupart des combattants djihadistes, et éviter une offensive des forces loyalistes qui aurait probablement entraîné de lourdes pertes dans la population civile.

---

LIVERPOOL - Le Parti travailliste votera contre l'accord de sortie de l'Union européenne que la Première ministre britannique Theresa May cherche à conclure avec Bruxelles,a annoncé mardi Keir Starmer, son porte-parole pour le Brexit.

Le Labour n'exclut pas la tenue d'un deuxième référendum qui laisserait la possibilité de choisir le maintien au sein de l'Union européenne.

Le parti d'opposition définit six critères qu'il juge indispensables à un bon accord. Il souhaite notamment un accord commercial assorti d'une union douanière avec l'UE, de sorte qu'il n'y ait pas besoin d'une frontière "dure" avec l'Irlande - l'une des principales divergences dans les négociations - et que la Grande-Bretagne profite des mêmes avantages qu'en étant membre du bloc.

---

TALLINN - Les nations ne devraient pas mesurer leur force à l'aune de leurs capacités militaires, a déclaré le pape François, aujourd'hui, au quatrième et dernier jour d'une visite dans les pays baltes, aux portes de la Russie.

"La force d'un peuple ne s'appuie pas sur la menace des armes", a dit le chef de l'Eglise catholique dans son homélie lors d'une messe à Tallinn, la capitale de l'Estonie.

---

PARIS - Après des mois d'incertitude, l'ancien Premier ministre socialiste français Manuel Valls doit annoncer dans la soirée s'il se porte candidat aux élections municipales de Barcelone, prévues le 26 mai 2019, selon son équipe espagnole.

---

PARIS - Les députés ont entamé aujourd'hui l'examen en séance publique du projet de loi "Pacte" - Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises - grâce auquel le gouvernement compte favoriser la croissance des entreprises tout en associant davantage les salariés à leurs résultats.

Porté par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire et sa secrétaire d'Etat Delphine Gény-Stephann, ce texte vise à renforcer leur compétitivité et à faciliter leur financement, mais aussi à développer l'intéressement, la participation et l'actionnariat salarié.

Face aux critiques de l'opposition de gauche qui dénonce l'orientation "pro-entreprises" de ce texte, Bruno Le Maire défend des mesures destinées à "redonner de l'élan

---

PARIS - Le projet de budget 2019 pour la Sécurité sociale présenté aujourd'hui prévoit que le solde combiné du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) redevienne excédentaire pour la première fois depuis 2001, à hauteur de 700 millions d'euros.

"Le trou de la Sécurité sociale (...) est en passe d'être définitivement résorbé", s'est réjoui le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse à Bercy. Présente à ses côtés, sa collègue de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn a elle aussi salué "une très bonne nouvelle pour nos concitoyens et notamment pour les plus jeunes car cela veut dire qu'on cesse de creuser la dette, qu'on consolide et qu'on permet de maintenir de façons pérenne notre système de Sécurité sociale".

---

PARIS - La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a estimé aujourd'hui que la nouvelle plate-forme d'admission Parcoursup avait "rempli sa mission", avec à peine 900 étudiants sans affectation, mais nécessitait des "améliorations techniques".

La nouvelle procédure d'admission, qui a remplacé la plate-forme Admission Post Bac (APB) décriée pour sa phase de tirage au sort, a fermé ses portes le 21 septembre après une phase complémentaire permettant aux étudiants d’émettre des vœux pour des formations pour lesquelles des places restaient disponibles.

---

BERLIN - La fédération patronale allemande BDI a abaissé aujourd'hui sa prévision de croissance 2018, évoquant les risques engendrés par une demande moins forte de l'étranger, en raison du Brexit et de la politique commerciale des Etats-Unis, et par la montée de la xénophobie.

La BDI s'attend désormais à une croissance de 2,0% de l'économie allemande cette année, et non plus de 2,25%, a déclaré son président, Dieter Kempf, à la radio Deutschlandfunk.

Les exportations sont attendues en hausse de 3,5% en termes réels et non de 5% comme estimé précédemment par la BDI.