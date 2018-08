Resume de l'actualite a 16H00 GMT (26/08)

KNOCK, Irlande - Le pape François a imploré le pardon pour le "scandale et la trahison" ressentis par les victimes d'abus sexuels commis par des prêtres catholiques en Irlande, au deuxième et dernier jour de sa visite dans le pays.

A l'occasion de cette première visite d'un pape en Irlande depuis Jean Paul II en 1979, François a rencontré en privé samedi huit victimes d'agressions, promettant d'encourager la lutte contre ce "fléau".

Dimanche matin, lors d'une visite au sanctuaire de Knock dans l'ouest de l'île, le chef de l'Eglise catholique a demandé "pardon pour ces péchés et pour le scandale et la trahison ressentis par tant d'autres personnes dans la famille de Dieu".

"Aucun d'entre nous ne peut se dispenser d'être ému par les histoires de ces jeunes personnes qui ont souffert d'abus, ont été privées de leur innocence et abandonnées à leurs blessures", a-t-il dit devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles.

---

CATANE, Italie - Les 150 migrants qui se trouvaient à bord du Diciotti, un bateau des garde-côtes italiens bloqué depuis cinq jours dans le port sicilien de Catane, ont tous débarqué cette nuit, une solution ayant été trouvée pour leur prise en charge.

Le gouvernement italien refusait depuis lundi de laisser débarquer les passagers, majoritairement originaires d'Érythrée, tant que d'autres Etats de l'UE n'accepteraient pas d'en accueillir quelques uns.

Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a précisé hier soir que l'Albanie avait proposé d'accepter 20 migrants et l'Irlande 20 à 25, tandis que les autres seraient logés par l'Eglise catholique "sans frais" pour le contribuable italien.

La justice italienne a de son côté ouvert une enquête visant Matteo Salvini pour abus de pouvoir, enlèvement et arrestation illégale.

Les 137 migrants restant sur le bateau ont débarqué cette nuit pour être acheminés vers un centre d'accueil à Messine en Sicile. De là, ils seront répartis dans divers diocèses de l'Église catholique ou partiront pour l'Irlande et l'Albanie.

---

WASHINGTON - Le sénateur républicain américain John McCain, ancien prisonnier de guerre au Vietnam, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008 et détracteur du président Donald Trump, est décédé hier après-midi dans son ranch de l'Arizona. Il aurait eu 82 ans le 29 août.

L'élu de l'Arizona - il a siégé pendant plus de 30 ans - était atteint d'un cancer au cerveau découvert par ses médecins en juillet 2017. Il n'avait pas pu se rendre au Congrès cette année.

Sa famille avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement. Elle a fait savoir dimanche que ses funérailles auraient lieu à la cathédrale de Washington et qu'il serait inhumé à Annapolis, dans le Maryland. Son cercueil sera auparavant exposé à Phoenix, dans l'Arizona, puis dans la rotonde du Capitole des Etats-Unis, à Washington.

Les drapeaux ont été mis en berne dimanche à la Maison blanche et les cinq anciens présidents américains encore en vie - Barack Obama, George W. Et H.W Bush, Bill Clinton et Jimmy Carter - ont rendu hommage à son courage et son tempérament.

---

GENEVE - Le ministre iranien de la Défense, Amir Hatami, est arrivé ce matin en Syrie pour y rencontrer "d'importants responsables de la défense et de l'armée", rapporte l'agence iranienne Tasnim.

Ce déplacement de deux jours apparaît comme un pied-de-nez à l'adresse des Etats-Unis, qui ont réclamé avec insistance ces derniers temps, et encore cette semaine par la voix du conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, le retrait des forces iraniennes de Syrie, où elles soutiennent le président Bachar al Assad.

"Nous espérons jouer un rôle utile pour la reconstruction de la Syrie", a déclaré Amir Hatami à son arrivée en Syrie, selon des propos rapportés par l'agence Fars.

---

KABOUL - Les autorités afghanes ont annoncé la mort du chef de l'Etat islamique en Afghanistan, Abu Saad Erhabi, lors d'un raid mené la veille au soir dans la province de Nangarhar (est).

Dix autres membres du groupe djihadiste ont péri dans cette opération terrestre et aérienne menée par les forces afghanes et alliées, a déclaré la Direction nationale de la sécurité dans un communiqué. Deux repaires de l'Etat islamique ont été visés et une grande quantité d'armes lourdes et légères a pu être détruite, a-t-elle ajouté.

---

HARARE - Emmerson Mnangagwa a prêté serment ce matin en tant que président du Zimbabwe au terme d'une élection à l'issue contestée, dont les observateurs américains ont estimé qu'elle s'était déroulée dans un climat ne correspondant pas aux standards démocratiques.

La Cour constitutionnelle a confirmé vendredi la victoire d'Emmerson Mnangagwa, ancien chef des services de renseignement du dirigeant historique du pays Robert Mugabe, qu'il a écarté du pouvoir en novembre dernier, à l'élection du 30 juillet, avec un peu plus de 50% des voix.

Mais cette victoire demeure contestée par le chef de file de l'opposition, Nelson Chamisa, qui avait saisi la Cour constitutionnelle en dénonçant des fraudes dont il n'a pas apporté la preuve, et qui a revendiqué hier la présidence.

Les observateurs américains de l'International Republican Institute et du National Democratic Institute ont pour leur part souligné dimanche que le Zimbabwe n'avait pas "une culture de tolérance démocratique" permettant aux partis d'être traités sur un pied d'égalité et aux électeurs de voter librement.

---

PARIS - Les grandes familles de l'opposition se sont succédé en ce week-end de rentrée pour dresser un bilan cinglant de la première année du quinquennat Macron, à l'heure où le chef de l'Etat, affaibli dans les sondages, voit son gouvernement annoncer une révision à la baisse de la croissance et de nouvelles économies en matière d'aides sociales.

Déjà nourri par l'affaire Benalla et les enquêtes visant le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler et la ministre de la Culture Françoise Nyssen, le feu des critiques de l'opposition a été ravivé dimanche par les annonces d'Edouard Philippe au Journal du Dimanche.

Le Premier ministre a annoncé un rebond du déficit public et scellé des arbitrages budgétaires 2019 marqués par une désindexation de certaines prestations sociales comme les pensions de retraite et les aides au logement. Des mesures que l'opposition s'est empressée de dénoncer comme le signe de l'échec de la politique économique du gouvernement.

"Il faut rendre l'argent aux Français. Il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français et que venons-nous d'apprendre ? Exactement l'inverse, au lieu d'assumer enfin des économies courageuses sur le train de vie de l'Etat on vient de nous annoncer que c'est à nouveau dans la poche des classes moyennes qu'on va chercher des efforts", a déclaré à Mont Mézenc le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez lors d'un meeting de rentrée en forme de réquisitoire.

Du côté de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a appelé samedi, lors des universités d'été de LFI à Marseille, à transformer les élections européennes de 2019 en référendum anti-Macron et à mobiliser largement contre la réforme des retraites prévue l'an prochain, avant de dénoncer dimanche un budget de "saignée de l'Etat et de tous les services publics".

---

PARIS - Emmanuel Macron a perdu cinq points de popularité en un mois dans l'enquête de l'Ifop pour le Journal du dimanche, tandis que son Premier ministre, Edouard Philippe, limite les dégâts.

Sur 995 personnes interrogées jeudi et vendredi, 34% se disent satisfaites du président de la République, contre 39% en juillet, alors que le chef du gouvernement ne perd qu'un point, à 40% d'opinions favorables au lieu de 41%.