Resume de l'actualite a 16H00 GMT (28/07)

PARIS - François Bayrou dénonce une "instrumentalisation politique" de l'affaire Benalla visant à "déstabiliser" Emmanuel Macron et réaffirme son soutien au chef de l'Etat, tout en réclamant un rééquilibrage des pouvoirs, dans une interview publiée aujourd'hui dans Le Monde.

Alexandre Benalla, ex-collaborateur du président de la République accusé d'avoir commis des violences le 1er mai à Paris, a évoqué hier soir sur TF1 un incident "banal" et estimé une nouvelle fois que le "déferlement médiatique et politique" visait à atteindre Emmanuel Macron.

Pour le président du MoDem, parti allié de La République en Marche (LaRem) dans la majorité présidentielle, "il y a une disproportion surprenante entre les faits tels qu'ils apparaissent au fil des auditions (par les commissions d'enquête parlementaires-NDLR) et le maelström médiatique et politique que nous vivons".

Constatant "une faute individuelle de la part d'un collaborateur du président de la République, une organisation de l'Elysée qui n'était pas assez rigoureuse et un retard dans les sanctions à prendre" François Bayrou estime cependant que "cela n'en fait pas une affaire d'Etat".

Dans cet entretien, François Bayrou réitère son soutien au chef de l'Etat, tout en l'appelant une nouvelle fois à rééquilibrer ses réformes.

Sa réponse à la question d'éventuels regrets sur son alliance avec Emmanuel Macron: "Jamais."

PARIS - Emmanuel Macron remonte légèrement dans l'opinion en dépit de l'affaire Benalla, qui a peu affecté les personnes sans préférence partisane, montre la dernière édition du baromètre Harris Interactive – Délits d'Opinion publié aujourd'hui.

Au total, 42% des personnes interrogées font confiance au chef de l'Etat, un score en hausse de deux points de pourcentage par rapport au mois dernier. Le Premier ministre Edouard Philippe bénéficie exactement de la même progression, à 42%.

Le chef de l'Etat voit cependant reculer son crédit auprès de tous les sondés déclarant une proximité politique, qu'elle soit de gauche (-1 point pour les sympathisants LFI PCF, -3 pour les socialistes) ou de droite (-7 pour les sympathisants LR) et même pour les sympathisants de son propre parti, qui sont 88% à lui faire confiance, contre 95% le mois dernier (-7 points).

C'est uniquement auprès des personnes n'exprimant aucune préférence partisane particulière que le président de la République progresse, de cinq points de pourcentage.

---

PARIS - Le trafic des trains à la gare Montparnasse à Paris, toujours perturbé aujourd'hui, au lendemain de l'incendie d'un transformateur électrique, devrait se dégrader demain et le retour à la normale ne devrait pas intervenir avant jeudi prochain. La SNCF, qui comptait assurer aujourd'hui la circulation des deux tiers des trains initialement prévus au départ ou à l'arrivée de cette gare, prévoit de faire circuler 50% des trains dimanche.

Dans le cadre du plan de transport alternatif mis en place par la compagnie ferroviaire, les trains à destination et au départ du Sud-Ouest sont détournés vers la gare d'Austerlitz tandis que ceux vers la Bretagne et les Pays de la Loire circulent depuis et vers la gare Montparnasse.

Le sinistre survenu hier à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) dans un poste électrique de RTE, gestionnaire des lignes à haute tension françaises, a interrompu l'alimentation du réseau ferroviaire de cette gare en plein week-end de chassé-croisé des vacanciers. Ces problèmes de trafic surviennent exactement un an après une gigantesque panne ayant perturbé cette gare parisienne après un incident technique et s'ajoutent à ceux enregistrés ces derniers mois lors des grèves de cheminots contre la réforme ferroviaire.

PARIS - Guillaume Pepy assure dans un entretien au Figaro paru aujourd'hui que la SNCF, qui doit négocier dès septembre une nouvelle convention collective dans le cadre de la réforme du ferroviaire, ne prévoit aucun plan social et que sa dette, partiellement reprise par l'Etat, ne se creusera plus.

Le mois dernier, franceinfo estimait à 700 le nombre de postes appelés à être supprimés dans la branche Fret d'ici 2021 via un non-remplacement de départs en retraite et des reclassements.

Guillaume Pepy dit en outre que le groupe "fait tout pour éviter" de se retrouver dans le rouge sur l'année 2018, notamment en "mettant les bouchées doubles dans les mois qui viennent pour récupérer la totale confiance des clients".

La SNCF a annoncé hier une perte nette, part du groupe, de 762 millions d'euros au premier semestre, pénalisé par la grève des cheminots contre la réforme du secteur ferroviaire et un chiffre d'affaires en recul de 3,3%, à 16,08 milliards d'euros.

---

ATHENES - Quatre-vingt-huit personnes ont trouvé la mort dans les violents incendies qui touchent les environs de Mati, un village côtier touristique à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes. Le bilan s'est alourdi après la mort de deux soeurs jumelles, Sofia et Vasiliki Filippopoulou, qui étaient portées disparues et dont les photos ont été diffusés dans les médias internationaux.

---

MADRID/BRUXELLES - En Allemagne depuis quatre mois, l'ancien président catalan Carles Puigdemont, est retourné aujourd'hui en Belgique pays où il avait fui après la proclamation d'indépendance de la Catalogne en octobre dernier.

Réfugié à l'automne dernier à Bruxelles, il a été arrêté en mars au Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, alors qu'il revenait d'une réunion au Danemark. Début avril, le tribunal du Schleswig-Holstein a autorisé sa remise en liberté moyennant le versement d'une caution de 75.000 euros.

---

PHNOM PENH - Les Cambodgiens sont appelés à se rendre aux urnes, demain, pour des élections législatives dont l'issue fait peu de doute et qui devraient permettre au Premier ministre Hun Sen de se maintenir au pouvoir, d'autant que l'opposition appelle au boycott du scrutin.

Si 19 formations politiques présentent des candidats contre le Parti du peuple cambodgien (PPC) que conduit l'ancien khmer rouge, aucune n'est en mesure de lui contester un mandat qu'il a exercé pendant plus de 30 ans.